Aaj Ka Singh Rashifal 26 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से 9वें भाव यानी नवम भाव (भाग्य, धर्म, उच्च ज्ञान, परोपकार, लंबी यात्रा व पुण्य स्थान) में संचरण कर रहे हैं. नवम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आपका झुकाव धार्मिक व सामाजिक सेवा की ओर रहेगा और आप दूसरों के कल्याण व सहायता के लिए तत्परता से काम करेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 26 October 2026)

दिनांक: 26 अक्टूबर 2026, सोमवार

26 अक्टूबर 2026, सोमवार तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सुबह 09:42 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि

आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सुबह 09:42 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि नक्षत्र: अश्विनी नक्षत्र शाम 05:41 बजे तक, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र

अश्विनी नक्षत्र शाम 05:41 बजे तक, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और वज्र योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मेष राशि में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात मेष राशि में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( ) सायंकाल: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन कार्य शुरू करने से बचें)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन कार्य शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और मार्केटिंग (Business & Finance)

नए प्रयोगों के मिलेंगे बेहतर नतीजे, पीआर मजबूत करें: यदि आप अपने कारोबार में कोई नई तकनीक, पद्धति या नया प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके बहुत ही सुखद और आशातीत परिणाम मिलेंगे. अपने व्यापारिक संपर्कों (Contact Sources) और पब्लिक रिलेशन (PR) को और अधिक मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दें.

प्रोडक्शन के साथ मार्केटिंग पर फोकस, ढिंढोरा न पीटें: केवल उत्पादन (Production) पर ध्यान देना काफी नहीं होगा, बल्कि मार्केट में अपने उत्पाद की सही ब्रैंडिंग और मार्केटिंग पर भी पूरा जोर देना होगा. अपनी चतुराई और रणनीति से आप व्यापार में बड़ी सफलता हासिल करेंगे, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपनी कामयाबी का बेवजह ढिंढोरा न पीटें; नजर लगने या प्रतिस्पर्धियों के सतर्क होने का जोखिम रहता है.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यस्थल पर विरोधियों की साजिश से रहें सतर्क: ऑफिस में आपको गुप्त शत्रुओं या विरोधियों (Opponents) द्वारा खड़ी की गई कुछ अप्रत्याशित मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. अपनी योजनाओं को किसी के साथ साझा न करें.

सजगता ही बनेगी सफलता की कुंजी: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए हर काम को समय पर और बिना त्रुटि पूरा करने का एकमात्र उपाय 'सजगता' ही रहेगा. आपकी पूर्ण सतर्कता और एकाग्रता के चलते कार्यक्षेत्र की सभी पेचीदा जिम्मेदारियां आसानी से पूरी हो जाएंगी.

3. लव, फैमिली, खेल जगत व स्वास्थ्य (Family, Sports & Health)

नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएं: यदि आपके मित्र मंडली या परिचय क्षेत्र में कुछ नकारात्मक सोच वाले लोग हैं, तो उनसे तुरंत दूरी बना लें; उनकी नकारात्मकता का बुरा असर आपके विचारों और जीवनशैली पर भी पड़ सकता है.

खिलाड़ी न मानें हार, मिलेगी कामयाबी: खेल जगत से जुड़े जातकों (Sports Persons) को कठिन अभ्यास से बिल्कुल भी घबराना या हार नहीं मानना है. एड़ी-चोटी का जोर लगाकर निरंतर पसीना बहाते रहें; आपकी यह कड़ी तपस्या आपको हर हाल में स्वर्णिम सफलता दिलाएगी.

गृहस्थ जीवन में नजदीकियां और सुख: वैवाहिक और पारिवारिक जीवन अत्यंत मधुर रहेगा. पति-पत्नी के बीच आत्मीय नजदीकियां बढ़ेंगी और आप अपने जीवनसाथी के साथ भरपूर खुशनुमा समय बिताएंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: नवम चंद्रमा से आत्मबल और ऊर्जा उत्तम रहेगी. दिनभर की भागदौड़ के बाद पर्याप्त जल पिएं और मानसिक शांति के लिए ध्यान करें.

लकी कलर: गोल्डन (सुनहरा)

लकी नंबर: 6

अनलकी नंबर: 4

विशेष अचूक उपाय: सोमवार के पावन दिन तथा नवम भाव के चंद्रमा की शुभता को और अधिक बढ़ाने के लिए प्रातः काल शिवलिंग पर तांबे के लोटे से गंगाजल मिश्रित शुद्ध जल, कच्चा गाय का दूध और सफेद चंदन अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' अथवा 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद को गेहूं, गुड़ या तांबे के पात्र का दान करें. इससे भाग्य का निरंतर साथ मिलेगा, विरोधियों के षड्यंत्र विफल होंगे और दांपत्य जीवन में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

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