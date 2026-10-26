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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Singh Rashifal 26 October 2026: 9वें चंद्रमा से परोपकार में मन, वर्कप्लेस पर विरोधियों से सतर्कता व गृहस्थ जीवन में नजदीकियां

Aaj Ka Singh Rashifal 26 October 2026: 9वें चंद्रमा से परोपकार में मन, वर्कप्लेस पर विरोधियों से सतर्कता व गृहस्थ जीवन में नजदीकियां

Aaj Ka Singh Rashifal 26 October 2026: सिंह राशि का दैनिक राशिफल! 9वें चंद्रमा का प्रभाव, बिजनेस में नए प्रयोग, प्रोडक्शन व मार्केटिंग, ऑफिस अलर्ट, दांपत्य सुख और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 26 Oct 2026 01:01 AM (IST)
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Aaj Ka Singh Rashifal 26 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से 9वें भाव यानी नवम भाव (भाग्य, धर्म, उच्च ज्ञान, परोपकार, लंबी यात्रा व पुण्य स्थान) में संचरण कर रहे हैं. नवम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आपका झुकाव धार्मिक व सामाजिक सेवा की ओर रहेगा और आप दूसरों के कल्याण व सहायता के लिए तत्परता से काम करेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 26 October 2026)

  • दिनांक: 26 अक्टूबर 2026, सोमवार
  • तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सुबह 09:42 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि
  • नक्षत्र: अश्विनी नक्षत्र शाम 05:41 बजे तक, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और वज्र योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मेष राशि में संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • सायंकाल: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन कार्य शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और मार्केटिंग (Business & Finance)

नए प्रयोगों के मिलेंगे बेहतर नतीजे, पीआर मजबूत करें: यदि आप अपने कारोबार में कोई नई तकनीक, पद्धति या नया प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके बहुत ही सुखद और आशातीत परिणाम मिलेंगे. अपने व्यापारिक संपर्कों (Contact Sources) और पब्लिक रिलेशन (PR) को और अधिक मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दें.

प्रोडक्शन के साथ मार्केटिंग पर फोकस, ढिंढोरा न पीटें: केवल उत्पादन (Production) पर ध्यान देना काफी नहीं होगा, बल्कि मार्केट में अपने उत्पाद की सही ब्रैंडिंग और मार्केटिंग पर भी पूरा जोर देना होगा. अपनी चतुराई और रणनीति से आप व्यापार में बड़ी सफलता हासिल करेंगे, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपनी कामयाबी का बेवजह ढिंढोरा न पीटें; नजर लगने या प्रतिस्पर्धियों के सतर्क होने का जोखिम रहता है.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यस्थल पर विरोधियों की साजिश से रहें सतर्क: ऑफिस में आपको गुप्त शत्रुओं या विरोधियों (Opponents) द्वारा खड़ी की गई कुछ अप्रत्याशित मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. अपनी योजनाओं को किसी के साथ साझा न करें.

सजगता ही बनेगी सफलता की कुंजी: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए हर काम को समय पर और बिना त्रुटि पूरा करने का एकमात्र उपाय 'सजगता' ही रहेगा. आपकी पूर्ण सतर्कता और एकाग्रता के चलते कार्यक्षेत्र की सभी पेचीदा जिम्मेदारियां आसानी से पूरी हो जाएंगी.

3. लव, फैमिली, खेल जगत व स्वास्थ्य (Family, Sports & Health)

नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएं: यदि आपके मित्र मंडली या परिचय क्षेत्र में कुछ नकारात्मक सोच वाले लोग हैं, तो उनसे तुरंत दूरी बना लें; उनकी नकारात्मकता का बुरा असर आपके विचारों और जीवनशैली पर भी पड़ सकता है.

खिलाड़ी न मानें हार, मिलेगी कामयाबी: खेल जगत से जुड़े जातकों (Sports Persons) को कठिन अभ्यास से बिल्कुल भी घबराना या हार नहीं मानना है. एड़ी-चोटी का जोर लगाकर निरंतर पसीना बहाते रहें; आपकी यह कड़ी तपस्या आपको हर हाल में स्वर्णिम सफलता दिलाएगी.

गृहस्थ जीवन में नजदीकियां और सुख: वैवाहिक और पारिवारिक जीवन अत्यंत मधुर रहेगा. पति-पत्नी के बीच आत्मीय नजदीकियां बढ़ेंगी और आप अपने जीवनसाथी के साथ भरपूर खुशनुमा समय बिताएंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: नवम चंद्रमा से आत्मबल और ऊर्जा उत्तम रहेगी. दिनभर की भागदौड़ के बाद पर्याप्त जल पिएं और मानसिक शांति के लिए ध्यान करें.

लकी कलर: गोल्डन (सुनहरा)

लकी नंबर: 6

अनलकी नंबर: 4

विशेष अचूक उपाय: सोमवार के पावन दिन तथा नवम भाव के चंद्रमा की शुभता को और अधिक बढ़ाने के लिए प्रातः काल शिवलिंग पर तांबे के लोटे से गंगाजल मिश्रित शुद्ध जल, कच्चा गाय का दूध और सफेद चंदन अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' अथवा 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद को गेहूं, गुड़ या तांबे के पात्र का दान करें. इससे भाग्य का निरंतर साथ मिलेगा, विरोधियों के षड्यंत्र विफल होंगे और दांपत्य जीवन में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Oct 2026 01:01 AM (IST)
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