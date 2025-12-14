हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Aries Rashifal (14 December 2025): चन्द्रमा के छठे भाव में गोचर से मेष राशि को आज मिलेंगे मिश्रित परिणाम

Aaj Ka Aries Rashifal (14 December 2025): चन्द्रमा के छठे भाव में गोचर से मेष राशि को आज मिलेंगे मिश्रित परिणाम

Today Aries Horoscope 4 December 2025: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मेष राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 14 Dec 2025 03:00 AM (IST)
Aaj Ka Mesh Rashifal 14 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा के छठे भाव में गोचर करने के कारण मेष राशि के जातकों को शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़ी अस्थिरता महसूस हो सकती है. दिन की शुरुआत में थकान या बेचैनी रह सकती है, लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, परिस्थितियां संभलती नजर आएंगी.

कार्यक्षेत्र में आपको सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे न सिर्फ काम पूरे होंगे बल्कि नया सीखने का अवसर भी प्राप्त होगा. धैर्य और समझदारी से लिया गया हर फैसला आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है.

बिज़नेस राशिफल:

व्यवसाय करने वाले जातकों के मन में आज बिज़नेस में बदलाव या नई रणनीति को लेकर विचार आ सकते हैं. ऐसे में जल्दबाजी करने के बजाय परिवार के अनुभवी सदस्यों की सलाह जरूर लें. सौभाग्य योग और सर्वाअमृत योग के बनने से व्यापार में किए गए बदलाव भविष्य में अच्छे परिणाम देंगे.

मार्केटिंग से जुड़े बिज़नेसमैन या कर्मचारी को मार्केट से जुड़े लोगों से संपर्क करना पड़ सकता है, जो आगे चलकर फायदेमंद साबित होगा.

नौकरी राशिफल:

नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. ऑफिस में सभी महत्वपूर्ण कार्यों में सीनियर्स और को-वर्कर्स का पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा. टीमवर्क के जरिए काम समय पर पूरे होंगे. जो लोग कंपनी के हेड या मैनेजमेंट से जुड़े हैं, वे किसी पुरानी समस्या का समाधान खोजने में सफल रहेंगे.

लव और फैमिली राशिफल:

पारिवारिक जीवन में आज सुख-शांति बनी रहेगी. परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन या पूजन की योजना बन सकती है, जिससे मन को शांति मिलेगी. दांपत्य जीवन में आपसी समझ बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में भी स्थिरता रहेगी, हालांकि भावनाओं में बहने से बचें.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

विद्यार्थियों को आज अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देनी चाहिए. एकाग्रता बनाए रखने के लिए योग, ध्यान और ईश्वर की भक्ति आपके लिए लाभकारी रहेगी. न्यू जनरेशन यदि समाज में मान-सम्मान पाना चाहती है, तो उन्हें अपने व्यवहार और आचरण पर विशेष ध्यान देना होगा.

हेल्थ राशिफल:

सेहत के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है. खासतौर पर स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पौष्टिक और संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए. पर्याप्त नींद और आराम भी जरूरी रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 4
भाग्यशाली रंग: सफेद
अभाग्यशाली अंक: 1

उपाय: नियमित रूप से योग और ध्यान करें, साथ ही किसी जरूरतमंद को सफेद वस्तु का दान करें.

FAQs

Q1: क्या आज स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा सावधानी जरूरी है?
A1: हां, थकान और शारीरिक अस्थिरता से बचने के लिए खानपान और आराम पर ध्यान दें.

Q2: क्या बिज़नेस में बदलाव करना सही रहेगा?
A2: हां, लेकिन परिवार की सलाह लेकर ही कोई बड़ा फैसला लें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 14 Dec 2025 03:00 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Aries Horoscope Mesh Rashifal Today Horoscope
Embed widget