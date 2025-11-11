Mesh Rashifal 11 November 2025: मेष राशि पारिवारिक तनाव और बिजनेस में नुकसान का संकेत, संभलकर कदम बढ़ाएं
Today Aries Horoscope 11 November 2025: मेष राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.
Aries Horoscope 11 November 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी राशि के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे पारिवारिक सुख-सुविधाओं में कमी महसूस हो सकती है. दिन की शुरुआत थोड़ी तनावपूर्ण रहेगी लेकिन दोपहर बाद स्थितियां धीरे-धीरे सामान्य होने लगेंगी. किसी करीबी व्यक्ति के व्यवहार से मन आहत हो सकता है.
बिजनेस राशिफल:
व्यवसाय में आज किसी भी नए कार्य या डील से पहले सोच-समझकर कदम बढ़ाएं. डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया और गूगल एड्स जैसे आधुनिक तरीकों की अनदेखी से नुकसान संभव है. आज किसी करीबी सहयोगी या पार्टनर से धोखा मिलने की संभावना है, इसलिए वित्तीय लेनदेन में सतर्क रहें. पुराने ग्राहकों के साथ भरोसेमंद व्यवहार बनाए रखें.
नौकरी/कर्म क्षेत्र:
नौकरीपेशा जातकों को आज कार्यक्षेत्र में थोड़ी सुस्ती महसूस होगी. आलस्य और टालमटोल आपके कार्य को प्रभावित कर सकता है. ध्यान रखें कि आपके काम की गुणवत्ता ही आपकी पहचान है. ऑफिस में किसी सहयोगी पर अत्यधिक भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है. अपने कार्य स्वयं पूरे करने की कोशिश करें.
लव और परिवार राशिफल:
वैवाहिक जीवन में किसी छोटी सी बात पर मतभेद हो सकता है. पार्टनर की बातों को अनदेखा न करें, बल्कि शांति से संवाद स्थापित करें. परिवार में वातावरण थोड़ा अस्थिर रह सकता है, ऐसे में संयम और धैर्य बनाए रखें.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को आज अपने गुरु या मार्गदर्शक से प्रेरणा मिलेगी. उनका आशीर्वाद आपके लिए सफलता का मार्ग खोलेगा. यंग जनरेशन को बेवजह की बहसों से बचना चाहिए.
स्वास्थ्य राशिफल:
डायबिटीज से पीड़ित लोगों को विशेष सतर्कता रखनी चाहिए. खानपान में संतुलन बनाएं और अधिक मीठा व तला हुआ भोजन न करें.
भाग्यशाली अंक: 8
भाग्यशाली रंग: पर्पल
उपाय: श्री गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और “ॐ गं गणपतये नमः” का 21 बार जाप करें, दिन शुभ रहेगा.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL