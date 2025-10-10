Aaj Ka Mesh Rashifal (10 October): मेष राशि पैसों और कामकाज में सफलता, परिवारिक जीवन रहेगा उत्तम
Today Aries Horoscope 10 October 2025: मेष राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.
Aries Horoscope 10 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा. सुबह से ही चन्द्रमा वृषभ राशि में स्थित होने के कारण पैसों के लेन-देन में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी. सिद्धि योग बनने के कारण कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा. आज का दिन व्यवसाय, नौकरी और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए उपयुक्त है.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य के मामले में आज दिन अच्छा रहेगा. वर्कलोड अधिक होने के बावजूद आप मानसिक रूप से संतुलित रहेंगे. हल्की-फुल्की एक्सरसाइज और योग आपको ऊर्जावान बनाए रखेंगे. खानपान में ध्यान दें, मसालेदार और भारी भोजन से बचें.
व्यापार राशिफल:
फेस्टिवल सीजन के कारण व्यवसायिक दृष्टि से दिन फलदायक रहेगा. कोई बड़ी व्यापारिक डील करने से पहले सभी शर्तों और अनुबंधों को ध्यानपूर्वक पढ़ें. पार्टनरशिप या नए बिजनेस प्रोजेक्ट के परिणाम जल्दी ही सकारात्मक देखने को मिल सकते हैं.
नौकरी/जॉब राशिफल:
ऑफिस में आपकी काबिलियत और कार्यप्रणाली की सराहना होगी. वर्कस्पेस पर नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें और महत्वपूर्ण फैसलों में धैर्य बनाए रखें.
पारिवारिक और प्रेम राशिफल:
पारिवारिक जीवन में सहयोग और सामंजस्य बना रहेगा. प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. किसी बात को लेकर नकारात्मक व्यवहार से बचें.
धन राशिफल:
पैसों के लेन-देन में आज सतर्क रहें. निवेश या बड़ी खरीदारी करने से पहले पूरी तरह जानकारी लें.
युवा एवं छात्र राशिफल:
युवा वर्ग आज व्यर्थ की बातचीत से दूर रहें. छात्रों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा.
शुभ अंक और रंग:
शुभ अंक – 1 | अशुभ अंक – 4 | शुभ रंग – सफ़ेद
उपाय:
आज के दिन पश्चिम दिशा में यात्रा शुभ रहेगी. घर या कार्यस्थल पर हल्दी-नारंगी दीपक जलाना लाभदायक रहेगा.
FAQs:
Q1: क्या आज किसी नए निवेश में लाभ होगा?
A1: हाँ, यदि सभी शर्तें पढ़कर और सावधानीपूर्वक निवेश किया जाए.
Q2: काम में सफलता के लिए आज कौन सा समय शुभ रहेगा?
A2: सुबह 08:15–10:15 और दोपहर 01:15–02:15 बजे का समय शुभ रहेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL