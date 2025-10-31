Aaj Ka Makar Rashifal (31 October 2025): मकर राशि के लिए आज सकारात्मक योजनाओं का लाभ, कार्य में सफलता और पारिवारिक समरसता बनी रहेगी
Today Capricorn Horoscope 31 October 2025: मकर राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 31 October 2025 in Hindi: आज का दिन मकर राशि वालों के लिए उपलब्धियों और सकारात्मक परिणामों से भरा रहेगा. चन्द्रमा के द्वितीय भाव में होने से आपके व्यक्तित्व में सौम्यता और वाणी में मधुरता आएगी. दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए सत्कर्म और पुण्य कार्य अवश्य करें.
बिज़नेस:
ग्रहों की अनुकूल स्थिति से आज आप कानूनी या प्रशासनिक मामलों में सफलता प्राप्त करेंगे. वृद्धि योग के प्रभाव से आप योजनाबद्ध तरीके से अपने व्यापार का संचालन करेंगे. मार्केट में आपकी साख और दबदबा दोनों बढ़ेंगे. निवेश या नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए समय अनुकूल है.
नौकरी/कैरियर:
एंप्लॉयड लोगों के लिए दिन शुभ रहेगा. कार्यस्थल पर सीनियर्स, जूनियर्स और को-वर्कर्स का पूरा सहयोग मिलेगा. अधिकारियों के साथ मधुर संबंध बनाए रखें, क्योंकि इसी से आपको मनचाहा ट्रांसफर या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. कार्यक्षेत्र में आपकी ईमानदारी और दक्षता की प्रशंसा होगी.
परिवार:
घर में बढ़े हुए खर्चों को लेकर आप थोड़ा चिंतित रह सकते हैं. फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें और कमाई व खर्च के बीच संतुलन बनाए रखें. आवश्यक जरूरतों को प्राथमिकता दें और इच्छाओं को सीमित रखें. परिवार में माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन बजट प्रबंधन जरूरी है.
प्रेम और दांपत्य जीवन:
जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. उनके साथ समय बिताने से आपसी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. अविवाहित जातकों को किसी रिश्ते का प्रस्ताव मिल सकता है.
युवा और विद्यार्थी:
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन अनुकूल रहेगा. उनकी मेहनत और लगन से करियर में निरंतर प्रगति होगी. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा और नए अवसर प्राप्त होंगे.
वित्त:
आर्थिक स्थिति सामान्य लेकिन स्थिर रहेगी. कानूनी मामलों में लाभ मिलने से आर्थिक दृष्टि से राहत मिलेगी. बचत और निवेश पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा.
स्वास्थ्य:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. परिवार के किसी सदस्य, विशेषकर जीवनसाथी की तबीयत पर ध्यान दें.
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 4
लकी रंग: नेवी ब्लू
उपाय: शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” का 108 बार जाप करें. इससे आर्थिक स्थिरता और कार्यसिद्धि के योग बनेंगे.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL