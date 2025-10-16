हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलLove Rashifal 17 October 2025: प्यार के लिहाज से कैसा रहेगा शुक्रवार का दिन? पढ़ें आज का लव राशिफल

Love Rashifal 17 October 2025: प्यार के लिहाज से कैसा रहेगा शुक्रवार का दिन? पढ़ें आज का लव राशिफल

Love Horoscope Today 17 October 2025: आज ग्रहों की चाल का असर आपके रिश्तों पर देखने को मिलेगा. प्रेम के लिए जिम्मेदार शुक्र ग्रह किस राशि में प्यार बरसाएगा और किसे तरसाएगा? पढ़ें आज का लव राशिफल.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 16 Oct 2025 07:23 PM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Love Rashifal 17 October 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, 17 अक्टूबर 2025 के दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी और द्वादशी तिथि है. शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह को समर्पित होता है.

शुक्र ग्रह प्यार का कारक भी माना जाता है. आइए जानते हैं मेष से मीन राशि वालों के लिए 17 अक्टूबर 2025 का दिन प्यार के लिहाज से कैसा जाने वाला है?

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

आज के दिन पार्टनर का स्वभाव रोमांटिक हो सकता है. इमोशनली खुद को वीक नहीं होने दें. प्रेम जीवन में अगर किसी बात को लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई है तो संयम से काम लें. वाणी में मधुरता आने से प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. 

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

आज का दिन आपके लिए कई मायनों में खास रहने वाला है. सिंगल लोगों को क्रश से बात करने का मौका मिल सकता है. पार्टनर से किसी भी तरह की बातों को छिपाने से रिश्तों में दूरियां भी बढ़ सकती है. शादीशुदा लोग अपने संबंधों में नया जोश और उत्साह महसूस कर सकते हैं.

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

मिथुन राशि के जातक आज शादी या सगाई जैसे बड़े फैसले ले सकते हैं. इसके लिए घरवालों को मनाने की योजना बना सकते हैं. जो लोग रिश्ते में उन्हें अपने प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की जरूरत है. रिश्तों में किसी भी तरह की गलतफहमियों को पैदा नहीं होने दें. 

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)

आज के दिन आपका पार्टनर किसी बात को लेकर नाराज हो सकता है. लव लाइफ में पार्टनर से असहमति उत्पन्न हो सकती है. काम काज के दबाव के कारण मानसिक तनाव लेने से बचें. शादीशुदा जीवन में पार्टनर की ओर प्यार की पहल की जा सकती है. 

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)

सिंह राशि के जातकों को आज पार्टनर की तरफ से सरप्राइज मिल सकता है. पार्टनर को खुश करने के लिए रोमांटिक डेट पर ले जा सकते हैं. आपकी लव लाइफ दोस्तों से तारीफ बटोर सकती है. किसी खास कार्य में आपका पार्टनर या क्रश आपका भरपूर सहयोग करेगा. आज का दिन आपकी लव लाइफ के लिए बेहतरीन रहने वाला है. 

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)

नए रिश्तों में आने के कारण प्यार का नया एहसास महसूस होगा. पुरानी यादों से भी ज्यादा मधुर और प्रेम नई पार्टनर से मिल सकता है. आज आप जीवन में सकारात्मक बदलावों के लिए तैयार हैं. वैवाहिक जीवन में पार्टनर के साथ समय अच्छा कटेगा.

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)

पिछले कई दिनों से पार्टनर के साथ चली आ रही अनबन आज खत्म हो सकती है. पार्टनर की तरफ से प्यार की पहल की जा सकती है. इस दौरान उनका सम्मान करें. सिंगल लोगों की क्रश के साथ अच्छी बॉन्डिग हो सकती है. आज के सितारे संकेत दे रहे हैं कि पार्टनर के साथ एक बार फिर से प्यार की यादें ताजा कर सकते हैं. 

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Rashifal)

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Rashifal)

लव लाइफ और निजी जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. प्रेम के लिहाज से पार्टनर का सहयोग मिलेगा. आज पार्टनर के बीच बेहतर साझेदारी निभा सकते हैं. जीवनसाथी का सहयोग आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा.

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)

आज के दिन प्यार के लिहाज से उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. लव पार्टनर के साथ किसी पुरानी बातों को लेकर विवाद की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. कोशिश करें कि गुस्से में बात करने से बचें. स्थिति को अपने पक्ष में बनाए रखने की जरूरत है. 

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)

आज पार्टनर के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं. इस दौरान उनकी एक्सट्रा केयर आपके रिश्तों को मजबूत करने का काम करेगा. शादीशुदा जीवन में संतान पक्ष की चिंता सता सकती है. सिंगल जातक काम की व्यस्तता के कारण दोस्तों को समय नहीं दे पाएंगे. 

कुंभ लव राशिफल (Aquarius Love Horoscope)

कुंभ लव राशिफल (Aquarius Love Horoscope)

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्यार के लिहाज से मिला जुला रहने वाला है. पार्टनर के साथ लंबी दूरी की यात्रा तय कर सकते हैं. सिंगल जातक क्रश से बातचीत के दौरान शर्माने से बचें.

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope)

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope)

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्यार के लिहाज से मिला जुला रहने वाला है. पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं. सिंगल जातक आज किसी को प्रपोज करने का प्लान बना सकते हैं. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 16 Oct 2025 07:23 PM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Love Rashifal Love Horoscope Aaj Ka Love Rashifal
और पढ़ें
