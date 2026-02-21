Aaj ka Mesh Rashifal 21 February 2026: मेष राशि संभलकर रहें! कानूनी अड़चनें और काम में आलस्य बढ़ा सकता है आपकी परेशानी
Aries Horoscope 21 February 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के लिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?
Mesh Rashifal 21 February 2026 in Hindi: आज का दिन आपके लिए उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. चन्द्रमा के 12वें भाव में होने से कानूनी अड़चनें सामने आ सकती हैं, इसलिए कागजी कार्यवाही में सावधानी बरतें. चन्द्रमा-शनि की युति से विष दोष बन रहा है, जो मानसिक तनाव का कारण बन सकता है.
बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)
लोकल मार्केट में नई दुकान खुलने से कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, जिससे ग्राहक बंट सकते हैं और सेल में गिरावट की आशंका है. आपको अपनी सर्विस क्वालिटी और कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटजी पर ध्यान देना होगा. आलस्य के कारण कुछ व्यापारिक कार्य लंबित हो सकते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए आज आपको एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा. निवेश के मामलों में सावधानी रखें.
नौकरी और करियर (Job & Career)
वर्कस्पेस पर काम की गति सामान्य से धीमी रहेगी. विकेंड होने के बावजूद महत्वपूर्ण कार्यों को स्थगित न करें, वरना आने वाले समय में स्थिति जटिल हो सकती है. जो बेरोजगार युवा इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आज मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी चाहिए. सवालों के जवाब तैयार करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा.
शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students)
स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए समय चुनौतीपूर्ण है. विष दोष के प्रभाव से आप मौज-मस्ती में कीमती समय बर्बाद कर सकते हैं. अपनी एकाग्रता भंग न होने दें और पढ़ाई पर पूरा फोकस रखें.
लव और फैमिली (Love & Family)
आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. आपके कठोर और अप्रिय शब्द माता-पिता को नाराज और जीवनसाथी को भावुक रूप से आहत कर सकते हैं. हालांकि, शाम का समय सुकून भरा रहेगा. पुराने फोटो एल्बम देखने से बचपन की यादें ताजा होंगी और परिवार के साथ बिताया गया समय आपसी रिश्तों में मिठास घोलेगा.
सेहत (Health)
सेहत के लिहाज से दिन सामान्य नहीं है. मानसिक थकान और आलस्य आपको घेर सकता है. योग और प्राणायाम का सहारा लें.
- भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा)
- भाग्यशाली अंक: 4
- अनलकी नंबर: 1
- उपाय: "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें और शनि देव के निमित्त तिल के तेल का दीपक जलाएं.
(FAQs)
1. विष दोष का प्रभाव क्या होता है?
यह मानसिक तनाव, काम में देरी और अनावश्यक भ्रम पैदा करता है. इसे शांति के लिए शिव उपासना करनी चाहिए.
2. आज बिजनेस में सेल बढ़ाने के लिए क्या करें?
अपनी सर्विस क्वालिटी पर ध्यान दें और ग्राहकों के लिए कोई विशेष डिस्काउंट या लॉयल्टी स्कीम शुरू करें.
3. इंटरव्यू में घबराहट दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
आज के राशिफल के अनुसार, मॉक इंटरव्यू और शीशे के सामने बोलने की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा कारगर रहेगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL