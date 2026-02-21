Mithun Rashifal 21 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कर्म और कार्यक्षेत्र का स्थान है. आज आपके अटके हुए काम घर के बड़े-बुजुर्गों की सलाह से पूरे होंगे. नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन सामान्य है, लेकिन इस वीकेंड किसी खास कर्मचारी के अचानक चले जाने से वर्कस्पेस की व्यवस्था में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं. धैर्य से काम लें.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यवसाय में आज आपको कड़ी प्रतिस्पर्धा (Competition) का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण मेहनत का स्तर बढ़ाना होगा. यदि आप पार्टनरशिप में हैं, तो आपका पार्टनर कोई नया आईडिया पेश कर सकता है. यह सुनने में आकर्षक लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर रिस्की हो सकता है. बिना पूरी रिसर्च के कोई भी कदम न उठाएं. अच्छी खबर यह है कि 'शुभ योग' के बनने से पैसों से जुड़ी पुरानी समस्या आज हल हो जाएगी.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Student Rashifal)

कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव रहने वाला है. ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आप जो भी पढ़ेंगे, वह लंबे समय तक याद रहेगा और कठिन कॉन्सेप्ट्स भी जल्दी क्लियर होंगे. इस सकारात्मक समय का पूरा लाभ उठाएं.

लव और फैमिली (Love & Family)

प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन थोड़ा नाजुक है. किसी गलतफहमी की वजह से प्रेमी-प्रेमिका के बीच खटास आ सकती है, इसलिए बातचीत में स्पष्टता रखें. हालांकि, आपका वैवाहिक और पारिवारिक जीवन सामान्य और सुखद बना रहेगा. शाम के समय छत पर बैठकर चाय पीना और ठंडी हवा का आनंद लेना आपकी दिनभर की थकान को मिटा देगा और मूड रिफ्रेश कर देगा.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. मन प्रसन्न रहेगा और शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी. फिर भी, बदलते मौसम के कारण लापरवाही न बरतें, खान-पान का ध्यान रखें.

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू (आसमानी)

स्काई ब्लू (आसमानी) भाग्यशाली अंक: 1

1 अशुभ अंक: 3

3 आज का उपाय: पक्षियों को दाना डालें और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

(FAQs)

1. पार्टनरशिप में नया निवेश करना क्या आज सही है?

आज नए आईडिया सुनने में अच्छे लग सकते हैं, लेकिन उनमें रिस्क अधिक है. बिना गहन शोध और कागजी कार्यवाही के निवेश से बचें.

2. पारिवारिक तनाव को कम करने के लिए क्या करें?

बड़ों की सलाह को प्राथमिकता दें और शाम का समय परिवार के साथ बिताएं, इससे माहौल शांत और सकारात्मक होगा.

3. आज पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा समय क्या है?

आज आपकी ग्रास्पिंग पावर (समझने की शक्ति) अच्छी है, इसलिए सुबह और दोपहर का समय कठिन विषयों को पढ़ने के लिए सबसे उत्तम है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.