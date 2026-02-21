Kark Rashifal 21 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं. ग्रहों की स्थिति के कारण आपके धार्मिक कार्यों में कुछ रुकावटें आ सकती हैं या पूजा-पाठ में मन भटक सकता है. हालांकि, व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance Rashifal)

बिजनेसमैन के लिए आज का दिन मुनाफे पर केंद्रित रहने का है. आपको इस बात पर बारीकी से ध्यान देना होगा कि किए गए काम के बदले कितना लाभ मिल रहा है. आज कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की प्रबल संभावना है, जिससे आपके टर्नओवर में अच्छी बढ़ोतरी होगी. ग्राहकों का बढ़ता भरोसा आपके बिजनेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बेहतरीन संकेत है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

वर्कस्पेस पर आप अत्यधिक ऊर्जावान और स्फूर्तिदायक महसूस करेंगे. आपकी ऊर्जा और समय का सही तालमेल बना रहेगा, जिससे कठिन कार्य भी समय पर पूरे होंगे. अपने काम के प्रति आपकी एकाग्रता बॉस को प्रभावित कर सकती है.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा है. क्लास में टीचर द्वारा पूछे गए सवाल का सही जवाब देने से आपका अच्छा इंप्रेशन बनेगा. इससे न केवल शिक्षक खुश होंगे, बल्कि अन्य छात्र भी आपसे प्रभावित होंगे. यह सफलता आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी.

लव और फैमिली (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. संतान का कोई कार्य आज आपके मन को गहरी संतुष्टि और गर्व महसूस कराएगा. महिलाओं के लिए आज का दिन व्यस्त रहेगा; वे घर के कामकाज के साथ-साथ सामाजिक गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगी. अपने पार्टनर के स्वभाव को समझने की कोशिश करें, इससे आपसी सामंजस्य बढ़ेगा.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज का दिन सतर्क रहने का है. शरीर में छोटी-मोटी दिक्कत होने पर भी लापरवाही न बरतें. उचित खान-पान और विश्राम पर ध्यान दें.

भाग्यशाली रंग: मैरून

मैरून भाग्यशाली अंक: 5

5 अशुभ अंक: 7

7 आज का उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें और "ॐ चंद्रमसे नमः" का जाप करें.

(FAQs)

1. आज व्यापार में वृद्धि के लिए क्या विशेष करना चाहिए?

आज अपने पुराने क्लाइंट्स से संपर्क साधें और उनकी फीडबैक लें. बड़ा ऑर्डर मिलने के योग हैं, इसलिए स्टॉक और लॉजिस्टिक्स तैयार रखें.

2. धार्मिक कार्यों में आ रही रुकावट को कैसे दूर करें?

मन की शांति के लिए कुछ देर मौन रहें या ध्यान (Meditation) करें. कार्यों को जबरदस्ती करने के बजाय सहजता से होने दें.

3. क्या आज लंबी यात्रा करना शुभ है?

9वें भाव में चन्द्रमा होने से यात्रा के योग तो बनते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ही कोई बड़ी योजना बनाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.