हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal 21 February 2026: वृषभ राशि करियर में चमकेगा सितारा, ऑफिस में बॉस करेंगे आपकी मेहनत की जमकर तारीफ

Aaj ka Vrishabh Rashifal 21 February 2026: वृषभ राशि करियर में चमकेगा सितारा, ऑफिस में बॉस करेंगे आपकी मेहनत की जमकर तारीफ

Taurus Horoscope 21 February 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 21 Feb 2026 03:00 AM (IST)
Vrishabh Rashifal 21 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आय और लाभ का स्थान है. आज का मुख्य फोकस अपनी इनकम को बढ़ाने के प्रयासों पर होना चाहिए. आर्थिक रूप से नई योजनाओं पर काम करने के लिए दिन श्रेष्ठ है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन शानदार रहेगा. कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन या मीटिंग हो सकती है, जिसमें आपका परफॉर्मेंस बेहतरीन रहेगा. बॉस और टीम मेंबर्स आपकी तारीफ करेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर होगा. यह प्रदर्शन भविष्य में आपके प्रमोशन का मार्ग प्रशस्त करेगा. आप अपने कार्यों के प्रति अधिक सचेत रहेंगे और आपकी ऊर्जा का स्तर (Energy Level) काफी हाई रहेगा.

बिजनेस राशिफल (Business Rashifal)

बिजनेसमैन के लिए आज सोशल मीडिया मार्केटिंग जादू की तरह काम करेगी. ऑनलाइन प्रमोशन पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आज आपकी पोस्ट की 'रीच' बहुत अच्छी रहेगी, जिससे नए कस्टमर जुड़ेंगे और इंक्वायरी बढ़ेगी. हालांकि, कुछ अन्य कारोबारियों के लिए स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, पर निराश न हों; आने वाले दिनों में स्थितियां आपके पक्ष में सामान्य हो जाएंगी.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)

शुभ योगों के प्रभाव से स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अपने-अपने फील्ड में चुस्त और जोश से भरे रहेंगे. मजबूत इरादों के साथ आप अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ेंगे. प्रतियोगिता में सफलता मिलने के प्रबल योग हैं.

परिवार और प्रेम जीवन (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सामान्य गति से सुखद बना रहेगा. आज आपको कुछ समय सामाजिक गतिविधियों में भी जरूर लगाना चाहिए, इससे आपका संपर्क दायरा (Networking) विस्तृत होगा और भविष्य में लाभ मिलेगा.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत को लेकर थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है. किसी पुरानी या जटिल बीमारी (Disease) को लेकर मन में तनाव रह सकता है. नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें.

  • भाग्यशाली रंग: रेड (लाल)
  • भाग्यशाली अंक: 8
  • अशुभ अंक: 4
  • आज का उपाय: लक्ष्मी जी की पूजा करें और उन्हें गुलाब का पुष्प अर्पित करें.

(FAQs)

1. क्या आज नया निवेश करना सही रहेगा?
   हाँ, 11वें भाव का चन्द्रमा आय वृद्धि के संकेत दे रहा है, इसलिए सोच-समझकर किया गया निवेश लाभ दे सकता है.

2. ऑनलाइन बिजनेस के लिए आज का दिन कैसा है?
    आज का दिन डिजिटल मार्केटिंग के लिए अत्यंत शुभ है. आपकी ऑनलाइन विजिबिलिटी बढ़ने के योग हैं.

3. तनाव दूर करने के लिए क्या करें?
    सेहत और मानसिक शांति के लिए प्राणायाम करें और अपनी उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 21 Feb 2026 03:00 AM (IST)
