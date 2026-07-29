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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKanya Rashifal 29 July 2026 (Guru Purnima): कन्या राशि वालों को प्रीति योग से मिलेगी नई उपलब्धि, विदेश से मिल सकता है फंड

Kanya Rashifal 29 July 2026 (Guru Purnima): कन्या राशि वालों को प्रीति योग से मिलेगी नई उपलब्धि, विदेश से मिल सकता है फंड

Virgo Horoscope 29 July 2026: गुरु पूर्णिमा पर कन्या राशि वालों को प्रीति योग से मिलेगी नई उपलब्धि, विदेश से मिल सकता है फंड! पढ़ें पंचांग, शुभ अंक-रंग व सटीक दैनिक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 29 Jul 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj Ka Kanya Rashifal: 29 जुलाई 2026, बुधवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है. पंचांग के अनुसार आज रात्रि 08:06 बजे तक पूर्णिमा तिथि रहेगी, जिसके बाद श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी. दोपहर 03:37 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद श्रवण नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, प्रीति योग और 'भद्र योग' का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव यानी संतान, बुद्धि, विद्या और आकस्मिक लाभ स्थान) में मकर राशि में संचार करेंगे. 5वें चंद्रमा के प्रभाव से आपकी निर्णय क्षमता मजबूत होगी और संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है. प्रीति योग के बनने से बिजनेस में कई नई उपलब्धियां आपके सामने आएंगी; ऐसे में ज्यादा सोच-विचार में समय व्यर्थ न करें और तुरंत सही निर्णय लें. व्यावसायिक गतिविधियों में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी और आपका पूरा फोकस बिजनेस को बढ़ाने पर ही रहेगा. व्यापारियों को विदेशी फंड (Foreign Funding) मिलने के मजबूत योग बन रहे हैं, जिससे आपकी पुरानी आर्थिक टेंशन काफी हद तक कम हो जाएगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों को आज ऑफिस में अपने रचनात्मक कार्यों (Creative Works) की वजह से बड़ी सफलता मिलेगी. वर्कप्लेस पर एंप्लॉयड पर्सन आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे और आपके प्रयासों को सराहा जाएगा. दफ्तर में चल रही किसी भी तरह की राजनीति (Office Politics) से खुद को पूरी तरह दूर रखें. आज काम का अतिरिक्त बोझ या बेवजह की भागदौड़ कम रहेगी, जिससे आप सुकून से काम पूरा कर पाएंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पंचम भाव में चंद्रमा का संचार पारिवारिक जीवन में खुशहाली लाएगा. व्यावहारिक अनुभवों के माध्यम से आपकी संतान को जीवन में सच्ची सफलता मिलेगी. परिवार में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी और आपको हर कदम पर उनका सहयोग प्राप्त होगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षा (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय कड़ी मेहनत और अधिक प्रयास करने का है. यदि आप लगन से अध्ययन करेंगे तो निश्चित ही शानदार परिणाम हासिल करेंगे. आपकी बुद्धिमत्ता और एकाग्रता आपको लक्ष्य की ओर तेज़ी से आगे बढ़ाएगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन अनुकूल रहेगा. मानसिक रूप से आप तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे. अपनी दिनचर्या में योग और ध्यान शामिल रखें ताकि यह सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे.

  • शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)
  • शुभ अंक: 2
  • अशुभ अंक: 7
  • आज का उपाय: गुरु पूर्णिमा व बुधवार के शुभ अवसर पर भगवान श्री गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें. इसके साथ ही अपने गुरु या पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें.

FAQs 

Q1. 29 जुलाई 2026 (गुरु पूर्णिमा) को कन्या राशि के व्यापारियों को क्या बड़ा फायदा हो सकता है?
Ans. प्रीति योग के प्रभाव से नई व्यावसायिक उपलब्धियां मिलेंगी और विदेश से फंड या निवेश मिलने के मजबूत योग हैं.

Q2. आज कन्या राशि के नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में क्या रणनीति अपनानी चाहिए?
Ans. ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें और अपने रचनात्मक विचारों पर ध्यान दें; आत्मविश्वास से किए गए प्रयासों में बड़ी सफलता मिलेगी.

Q3. आज कन्या राशि के विद्यार्थियों को पढ़ाई में क्या करना चाहिए?
Ans. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह अधिक प्रयास करने का सही समय है; मेहनत से मनचाहे परिणाम मिलेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Jul 2026 03:30 AM (IST)
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