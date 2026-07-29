Kark Rashifal 29 July 2026 (Guru Purnima): कर्क राशि वालों को प्रीति योग से बिजनेस में होगा बड़ा फायदा, सुधरेंगे करियर के हालात
Cancer Horoscope 29 July 2026: गुरु पूर्णिमा पर कर्क राशि वालों को प्रीति योग से बिजनेस में होगा धन लाभ, सुधरेंगे करियर के हालात. पढ़ें पंचांग, शुभ अंक-रंग व सटीक दैनिक राशिफल.
Aaj Ka Kark Rashifal: 29 जुलाई 2026, बुधवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है. पंचांग के अनुसार आज रात्रि 08:06 बजे तक पूर्णिमा तिथि रहेगी, जिसके बाद श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी. दोपहर 03:37 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद श्रवण नक्षत्र लगेगा.
आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और प्रीति योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है. चंद्रमा आज आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी व्यापार, साझेदारी और दांपत्य जीवन) में मकर राशि में संचार करेंगे. 7वें चंद्रमा और प्रीति योग के शुभ प्रभाव से आज कर्क राशि के जातकों को पारिवारिक जीवन में सुख-शांति मिलेगी और व्यापार में धन लाभ के योग बनेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के व्यापारियों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा. प्रीति योग बनने से बिजनेस से संबंधित पब्लिक रिलेशन और मीडिया से जुड़े कार्यों में मुनाफा होने की स्थितियां बन रही हैं. बिजनेसमैन को अपनी आय बढ़ाने के लिए कस्टमर नेटवर्क को एक्टिव करना चाहिए ताकि ग्राहकों की आवाजाही बढ़ सके. आपकी पुरानी बचत भी आज आपके वित्तीय पक्ष को मजबूती देगी.
करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए करियर से जुड़ी आ रही पुरानी परेशानियां दूर होंगी, जिससे मानसिक तनाव कम होगा. हालांकि, दफ्तर में अपना काम जल्दबाजी में करने से बचें, वरना काम में गलती होने के कारण दोबारा मेहनत करनी पड़ सकती है. धैर्य और एकाग्रता के साथ काम करना ही आपके लिए सही रहेगा.
लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)
7वें भाव में चंद्रमा का गोचर पति-पत्नी के आपसी संबंधों में मजबूती लाएगा. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. आपकी माता जी और लाइफ पार्टनर के बीच आपसी तालमेल और संबंध काफी अच्छे रहेंगे, जिसे देखकर आपको मन ही मन बहुत खुशी मिलेगी और घर का माहौल खुशहाल रहेगा.
शिक्षा, स्टूडेंट और कम्युनिकेशन (Education & Students)
छात्रों का संचार कौशल (Communication Skills) आज काफी मजबूत रहेगा. अपनी प्रभावशाली शैली से आप शिक्षकों और सहपाठियों को आसानी से प्रभावित कर पाएंगे. जो छात्र इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आज सफलता मिलने की पूरी संभावना है.
स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा. मानसिक रूप से प्रसन्नता रहेगी, लेकिन काम के बीच में आंखों और गर्दन को आराम दें. दिनचर्या को व्यवस्थित रखने से ऊर्जा बनी रहेगी.
- शुभ रंग: वाइट (सफेद)
- शुभ अंक: 1
- अशुभ अंक: 6
- आज का उपाय: गुरु पूर्णिमा व बुधवार का शुभ संयोग होने के कारण भगवान श्री गणेश को मोदक और दूर्वा चढ़ाएं. साथ ही शिवजी पर दूध और जल अर्पित करें.
FAQs
Q1. 29 जुलाई 2026 (गुरु पूर्णिमा) को कर्क राशि के व्यापारियों को क्या करना चाहिए?
Ans. प्रीति योग का लाभ उठाने के लिए अपने कस्टमर नेटवर्क और पब्लिक रिलेशन को मजबूत करें, इससे बिजनेस में बंपर मुनाफा होगा.
Q2. आज कर्क राशि के नौकरीपेशा लोगों को क्या सावधानी रखनी होगी?
Ans. ऑफिस का कोई भी काम जल्दबाजी में न करें, वरना गलती होने पर दोबारा मेहनत करनी पड़ सकती है.
Q3. आज कर्क राशि वालों का पारिवारिक और दांपत्य जीवन कैसा रहेगा?
Ans. जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे और मां व लाइफ पार्टनर के बीच बेहतरीन तालमेल रहने से घर में खुशहाली रहेगी.
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