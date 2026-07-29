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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKark Rashifal 29 July 2026 (Guru Purnima): कर्क राशि वालों को प्रीति योग से बिजनेस में होगा बड़ा फायदा, सुधरेंगे करियर के हालात

Kark Rashifal 29 July 2026 (Guru Purnima): कर्क राशि वालों को प्रीति योग से बिजनेस में होगा बड़ा फायदा, सुधरेंगे करियर के हालात

Cancer Horoscope 29 July 2026: गुरु पूर्णिमा पर कर्क राशि वालों को प्रीति योग से बिजनेस में होगा धन लाभ, सुधरेंगे करियर के हालात. पढ़ें पंचांग, शुभ अंक-रंग व सटीक दैनिक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 29 Jul 2026 03:20 AM (IST)
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Aaj Ka Kark Rashifal: 29 जुलाई 2026, बुधवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है. पंचांग के अनुसार आज रात्रि 08:06 बजे तक पूर्णिमा तिथि रहेगी, जिसके बाद श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी. दोपहर 03:37 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद श्रवण नक्षत्र लगेगा.

आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और प्रीति योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है. चंद्रमा आज आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी व्यापार, साझेदारी और दांपत्य जीवन) में मकर राशि में संचार करेंगे. 7वें चंद्रमा और प्रीति योग के शुभ प्रभाव से आज कर्क राशि के जातकों को पारिवारिक जीवन में सुख-शांति मिलेगी और व्यापार में धन लाभ के योग बनेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के व्यापारियों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा. प्रीति योग बनने से बिजनेस से संबंधित पब्लिक रिलेशन और मीडिया से जुड़े कार्यों में मुनाफा होने की स्थितियां बन रही हैं. बिजनेसमैन को अपनी आय बढ़ाने के लिए कस्टमर नेटवर्क को एक्टिव करना चाहिए ताकि ग्राहकों की आवाजाही बढ़ सके. आपकी पुरानी बचत भी आज आपके वित्तीय पक्ष को मजबूती देगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए करियर से जुड़ी आ रही पुरानी परेशानियां दूर होंगी, जिससे मानसिक तनाव कम होगा. हालांकि, दफ्तर में अपना काम जल्दबाजी में करने से बचें, वरना काम में गलती होने के कारण दोबारा मेहनत करनी पड़ सकती है. धैर्य और एकाग्रता के साथ काम करना ही आपके लिए सही रहेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

7वें भाव में चंद्रमा का गोचर पति-पत्नी के आपसी संबंधों में मजबूती लाएगा. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. आपकी माता जी और लाइफ पार्टनर के बीच आपसी तालमेल और संबंध काफी अच्छे रहेंगे, जिसे देखकर आपको मन ही मन बहुत खुशी मिलेगी और घर का माहौल खुशहाल रहेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और कम्युनिकेशन (Education & Students)

छात्रों का संचार कौशल (Communication Skills) आज काफी मजबूत रहेगा. अपनी प्रभावशाली शैली से आप शिक्षकों और सहपाठियों को आसानी से प्रभावित कर पाएंगे. जो छात्र इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आज सफलता मिलने की पूरी संभावना है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा. मानसिक रूप से प्रसन्नता रहेगी, लेकिन काम के बीच में आंखों और गर्दन को आराम दें. दिनचर्या को व्यवस्थित रखने से ऊर्जा बनी रहेगी.

  • शुभ रंग: वाइट (सफेद)
  • शुभ अंक: 1
  • अशुभ अंक: 6
  • आज का उपाय: गुरु पूर्णिमा व बुधवार का शुभ संयोग होने के कारण भगवान श्री गणेश को मोदक और दूर्वा चढ़ाएं. साथ ही शिवजी पर दूध और जल अर्पित करें.

FAQs

Q1. 29 जुलाई 2026 (गुरु पूर्णिमा) को कर्क राशि के व्यापारियों को क्या करना चाहिए?
Ans. प्रीति योग का लाभ उठाने के लिए अपने कस्टमर नेटवर्क और पब्लिक रिलेशन को मजबूत करें, इससे बिजनेस में बंपर मुनाफा होगा.

Q2. आज कर्क राशि के नौकरीपेशा लोगों को क्या सावधानी रखनी होगी?
Ans. ऑफिस का कोई भी काम जल्दबाजी में न करें, वरना गलती होने पर दोबारा मेहनत करनी पड़ सकती है.

Q3. आज कर्क राशि वालों का पारिवारिक और दांपत्य जीवन कैसा रहेगा?
Ans. जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे और मां व लाइफ पार्टनर के बीच बेहतरीन तालमेल रहने से घर में खुशहाली रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Jul 2026 03:20 AM (IST)
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