Aaj Ka Singh Rashifal: 29 जुलाई 2026, बुधवार के दिन गुरु पूर्णिमा (आषाढ़ी पूर्णिमा) का पावन पर्व है. पंचांग के अनुसार आज रात्रि 08:06 बजे तक पूर्णिमा तिथि रहेगी, जिसके बाद श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी. दोपहर 03:37 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, फिर श्रवण नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और प्रीति योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से छठे भाव (रोग, ऋण, शत्रु व तनाव स्थान) में मकर राशि में संचार करेंगे. छठे भाव में चंद्रमा के रहने से आज थोड़ा मानसिक तनाव या कार्यक्षेत्र में अज्ञात भय रह सकता है, लेकिन आपका आशावादी दृष्टिकोण आपको हर चुनौती से बाहर निकालेगा. शुभ कार्यों के लिए आज सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया उत्तम समय रहेगा, जबकि दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक गतिविधियों में आज कुछ सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा, हालांकि बहुत बड़े वित्तीय फायदे की उम्मीद फिलहाल न रखें. नए कारोबारियों (New Businessmen) के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें और एकाग्रता के साथ काम करें. दफ्तर या दुकान में सहयोगियों और कर्मचारियों की सलाह पर ध्यान दें; उनका अनुभव और मेहनत आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करेगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में मन में आ रहे अज्ञात भय और मानसिक दुविधाओं से बाहर निकलना होगा. वर्कस्पेस पर केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें, तभी आप अपने करियर में आगे बढ़ पाएंगे. आपकी सबसे बड़ी ताकत जीवन के प्रति आपका सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण है. इस सकारात्मक सोच का लाभ उठाएं और कोई भी फैसला जल्दबाजी के बजाय ठंडे दिमाग से लें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज आपको अपने व्यवहार में संयम रखना होगा. मानसिक तनाव के कारण स्वभाव में चिढ़चिढ़ापन आ सकता है, जिससे बचें. परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर बात करने से मन हल्का होगा और तनाव दूर होगा. जीवनसाथी का सहयोग आपको संबल प्रदान करेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थी अपने स्टडी मटेरियल को बहुत अच्छे से पढ़ने और समझने में कामयाब रहेंगे. पढ़ाई में मन लगने से आपका हौसला बुलंद होगा. ऐसे समय में अपने मुख्य टारगेट पर फोकस बनाए रखें और कड़ी मेहनत करते रहें; आगे चलकर इसके बेहतरीन नतीजे मिलेंगे.

छठे भाव का चंद्रमा मानसिक तनाव और थकावट दे सकता है. स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए योग और ध्यान (Meditation) का सहारा लें. खान-पान में संतुलन बनाए रखें और बेवजह की चिंताओं को खुद पर हावी न होने दें.

शुभ रंग: क्रीम (Cream)

क्रीम (Cream) शुभ अंक: 4

4 अशुभ अंक: 9

9 आज का उपाय: गुरु पूर्णिमा व बुधवार के पावन अवसर पर भगवान श्री गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और मोदक का भोग लगाएं. साथ ही हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें; इससे मानसिक तनाव और अज्ञात भय समाप्त होगा.

FAQs

Q1. 29 जुलाई 2026 (गुरु पूर्णिमा) को सिंह राशि के नए व्यापारियों को क्या करना चाहिए?

Ans. नए कारोबारियों के लिए समय थोड़ा कठिन है, इसलिए किसी भी जोखिम भरे निवेश से बचें और धैर्य व एकाग्रता के साथ काम करें.

Q2. आज सिंह राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या सावधानी रखनी होगी?

Ans. वर्कस्पेस पर अज्ञात भय और नकारात्मक सोच से बचें. सहयोगियों की सलाह लें और केवल अपने काम पर फोकस करें.

Q3. आज सिंह राशि के विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का माहौल कैसा रहेगा?

Ans. छात्रों का हौसला बुलंद रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा. स्टडी मटेरियल को आसानी से समझकर लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे.

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