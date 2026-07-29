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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSingh Rashifal 29 July 2026 (Guru Purnima): सिंह राशि वाले छठे चंद्रमा के कारण तनाव से बचें, करियर में सकारात्मक सोच से मिलेगी सफलता

Singh Rashifal 29 July 2026 (Guru Purnima): सिंह राशि वाले छठे चंद्रमा के कारण तनाव से बचें, करियर में सकारात्मक सोच से मिलेगी सफलता

Leo Horoscope 29 July 2026: गुरु पूर्णिमा पर सिंह राशि वाले तनाव से बचें. सकारात्मक सोच से करियर में मिलेगी बड़ी सफलता! पढ़ें पंचांग, शुभ अंक-रंग व सटीक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 29 Jul 2026 03:25 AM (IST)
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Aaj Ka Singh Rashifal: 29 जुलाई 2026, बुधवार के दिन गुरु पूर्णिमा (आषाढ़ी पूर्णिमा) का पावन पर्व है. पंचांग के अनुसार आज रात्रि 08:06 बजे तक पूर्णिमा तिथि रहेगी, जिसके बाद श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी. दोपहर 03:37 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, फिर श्रवण नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और प्रीति योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से छठे भाव (रोग, ऋण, शत्रु व तनाव स्थान) में मकर राशि में संचार करेंगे. छठे भाव में चंद्रमा के रहने से आज थोड़ा मानसिक तनाव या कार्यक्षेत्र में अज्ञात भय रह सकता है, लेकिन आपका आशावादी दृष्टिकोण आपको हर चुनौती से बाहर निकालेगा. शुभ कार्यों के लिए आज सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया उत्तम समय रहेगा, जबकि दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक गतिविधियों में आज कुछ सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा, हालांकि बहुत बड़े वित्तीय फायदे की उम्मीद फिलहाल न रखें. नए कारोबारियों (New Businessmen) के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें और एकाग्रता के साथ काम करें. दफ्तर या दुकान में सहयोगियों और कर्मचारियों की सलाह पर ध्यान दें; उनका अनुभव और मेहनत आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करेगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में मन में आ रहे अज्ञात भय और मानसिक दुविधाओं से बाहर निकलना होगा. वर्कस्पेस पर केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें, तभी आप अपने करियर में आगे बढ़ पाएंगे. आपकी सबसे बड़ी ताकत जीवन के प्रति आपका सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण है. इस सकारात्मक सोच का लाभ उठाएं और कोई भी फैसला जल्दबाजी के बजाय ठंडे दिमाग से लें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज आपको अपने व्यवहार में संयम रखना होगा. मानसिक तनाव के कारण स्वभाव में चिढ़चिढ़ापन आ सकता है, जिससे बचें. परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर बात करने से मन हल्का होगा और तनाव दूर होगा. जीवनसाथी का सहयोग आपको संबल प्रदान करेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थी अपने स्टडी मटेरियल को बहुत अच्छे से पढ़ने और समझने में कामयाब रहेंगे. पढ़ाई में मन लगने से आपका हौसला बुलंद होगा. ऐसे समय में अपने मुख्य टारगेट पर फोकस बनाए रखें और कड़ी मेहनत करते रहें; आगे चलकर इसके बेहतरीन नतीजे मिलेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

छठे भाव का चंद्रमा मानसिक तनाव और थकावट दे सकता है. स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए योग और ध्यान (Meditation) का सहारा लें. खान-पान में संतुलन बनाए रखें और बेवजह की चिंताओं को खुद पर हावी न होने दें.

  • शुभ रंग: क्रीम (Cream)
  • शुभ अंक: 4
  • अशुभ अंक: 9
  • आज का उपाय: गुरु पूर्णिमा व बुधवार के पावन अवसर पर भगवान श्री गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और मोदक का भोग लगाएं. साथ ही हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें; इससे मानसिक तनाव और अज्ञात भय समाप्त होगा.

FAQs 

Q1. 29 जुलाई 2026 (गुरु पूर्णिमा) को सिंह राशि के नए व्यापारियों को क्या करना चाहिए?
Ans. नए कारोबारियों के लिए समय थोड़ा कठिन है, इसलिए किसी भी जोखिम भरे निवेश से बचें और धैर्य व एकाग्रता के साथ काम करें.

Q2. आज सिंह राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या सावधानी रखनी होगी?
Ans. वर्कस्पेस पर अज्ञात भय और नकारात्मक सोच से बचें. सहयोगियों की सलाह लें और केवल अपने काम पर फोकस करें.

Q3. आज सिंह राशि के विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का माहौल कैसा रहेगा?
Ans. छात्रों का हौसला बुलंद रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा. स्टडी मटेरियल को आसानी से समझकर लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Jul 2026 03:25 AM (IST)
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