Aaj Ka Mesh Rashifal 29 July 2026: 29 जुलाई 2026, बुधवार के दिन गुरु पूर्णिमा (आषाढ़ी पूर्णिमा) का पावन पर्व है. पंचांग के अनुसार आज रात्रि 08:06 बजे तक आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी, जिसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी. दोपहर 03:37 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, फिर श्रवण नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और 'प्रीति योग' का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से 10वें भाव (कर्म, करियर व पिता स्थान) में मकर राशि में संचार करेंगे. 10वें भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से आज आपको अपने पिता के आदर्शों और मार्गदर्शन पर चलने की सलाह दी जाती है. शुभ कार्यों के लिए आज सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक (लाभ-अमृत) और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया) सबसे उत्तम समय रहेगा, जबकि दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए विशेष शुभ रहेगी.

बिजनेस के लिहाज से आज का दिन मेष राशि के व्यापारियों के लिए विशेष रूप से शुभ और मंगलकारी रहने वाला है. प्रीति योग के बनने से आप कारोबार में काफी प्रगति करेंगे. व्यापार में आपका पिछला अनुभव अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित होगा; इसलिए अपने व्यावहारिक अनुभव का सही उपयोग करते हुए बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम करें. मार्केट में आपकी साख और कमाई दोनों में बढ़ोतरी होगी.

नौकरी और करियर

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन दफ्तर में बेहतरीन व्यवस्था और अनुशासन लेकर आया है. कार्यक्षेत्र में आपके प्रयास और कठिन परिश्रम का उचित परिणाम आपको हासिल होगा. दफ्तर में अपने सीनियर्स, जूनियर्स और सहकर्मियों (कोवर्कर्स) के साथ मधुर व्यवहार बनाकर रखें, क्योंकि आज आपको कोई महत्वपूर्ण कार्यभार (नई जिम्मेदारी) मिल सकता है. मार्केटिंग से जुड़े नौकरीपेशा लोगों को बुजुर्गों के पास समय बिताना चाहिए; उनका अनुभव आपकी लाइफ और करियर में बहुत काम आएगा.

शिक्षा, सेहत और पारिवारिक जीवन

पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज आपका परिवार आपकी पहली प्राथमिकता रहेगा. आपके दोस्त और रिश्तेदार आपकी तरक्की और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. लाइफ पार्टनर आज आप पर भरपूर प्यार लुटाएगा, जिससे दांपत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी. प्रतियोगी परीक्षा (कॉम्पिटिटिव) और सामान्य पढ़ाई कर रहे छात्रों को अपनी सेहत के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही दुनिया का सबसे अनमोल धन है.

शुभ रंग: गुलाबी (पिंक)

गुलाबी (पिंक) शुभ अंक: 8

8 अशुभ अंक: 1

1 आज का उपाय: गुरु पूर्णिमा व बुधवार का पावन संयोग होने के कारण आज अपने गुरुजनों और पिता का आशीर्वाद लें. साथ ही हनुमान जी को गुड़-चने का भोग लगाएं और भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.

FAQs

Q1. 29 जुलाई 2026 (गुरु पूर्णिमा) को मेष राशि के व्यापारियों के लिए क्या खास सलाह है?

Ans. प्रीति योग के शुभ प्रभाव से आज आपको बड़ी प्रगति मिलेगी; अपने व्यावसायिक अनुभव का इस्तेमाल करके बिजनेस को आगे बढ़ाएं.

Q2. आज मेष राशि के विद्यार्थियों को किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए?

Ans. छात्रों को अपनी सेहत के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है.

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