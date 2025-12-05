हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Sagittarius Rashifal (5 December 2025): धनु राशि बिजनेस पार्टनरशिप और मीटिंग में सफलता मिलने के योग है!

Today sagittarius Horoscope 5 December 2025: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े धनु राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 05 Dec 2025 03:40 AM (IST)
Aaj Ka Dhanu Rashifal 5 December 2025 in Hindi: चंद्रमा आज आपके 6th हाउस में है, जिससे आज का दिन राहत और सुधार का संकेत देता है. कर्ज से मुक्ति और अधूरे कार्य पूरे होने की संभावना बढ़ रही है. मेहनत और धैर्य से आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे. वर्कलोड बढ़ने के बावजूद सकारात्मक सोच आपको संतुलित रखेगी.

बिजनेस राशिफल:

कॉर्पोरेट मीटिंग या बिजनेस पार्टनरशिप में आपके प्रयास आपके पक्ष में काम करेंगे. सत्ता पक्ष का समर्थन मिलने से अटके कार्य पूर्णता की ओर बढ़ेंगे. ग्रोसरी और जनरल स्टोर जैसे व्यापार में अच्छा लाभ मिलने की संभावना है.

नौकरी राशिफल:

एम्प्लॉइड पर्सन का ट्रांसफर सफल होगा और ऑफिस में काम की व्यस्तता आपको समय का पता ही नहीं चलने देगी. समझदारी और रणनीति से आप काम में सफलता हासिल करेंगे.

लव और फैमिली राशिफल:

दांपत्य जीवन में पुराने मतभेद दूर होंगे और बॉंडिंग मजबूत होगी. साथी के साथ घूमने या ट्रैवलिंग की योजना बन सकती है. परिवार के किसी सदस्य का सहयोग आपके लिए लाभकारी रहेगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

विद्यार्थियों को अभी से मेहनत करनी होगी ताकि अच्छे परिणाम प्राप्त हों. युवा वर्ग को प्रेम मामलों में ध्यान न भटकाने और करियर पर फोकस करने की सलाह है.

हेल्थ राशिफल:

वर्कलोड बढ़ने से थकान और तनाव हो सकता है. समय-समय पर हेल्थ चेकअप कराना और संतुलित आहार व नींद का ध्यान रखना आवश्यक है.

लक्की नंबर: 7

अनलक्की नंबर: 4

लक्की रंग: पर्पल

उपाय: घर में धन और सुख की वृद्धि के लिए संतुलित वातावरण बनाए रखें.

FAQs

Q1: क्या आज कर्ज से मुक्ति संभव है?

A1: जी हां, चंद्रमा के 6th हाउस में होने से कर्ज निपटाने की स्थिति बेहतर रहेगी.

Q2: बिजनेस में सफलता कब मिलेगी?

A2: पार्टनरशिप और मीटिंग में मेहनत करने से लाभ जल्दी मिलेगा.

Q3: नौकरी में ट्रांसफर संभव है?

A3: जी हां, लंबे प्रयासों के बाद मनचाही जगह पर ट्रांसफर संभव है.

Q4: लव लाइफ में सुधार कब आएगा?

A4: पुराने मतभेद दूर होंगे और बॉंडिंग मजबूत होगी.

Q5: स्वास्थ्य संबंधी सावधानी क्या रखें?

A5: थकान और तनाव से बचें, नियमित हेल्थ चेकअप और संतुलित आहार अपनाएं.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
05 Dec 2025 03:40 AM (IST)
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Sagittarius Horoscope Dhanu Horoscope
