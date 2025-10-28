Aaj Ka Dhanu Rashifal (28 October 2025): मन रहेगा प्रसन्न, करियर और परिवार दोनों में सफलता के योग, पढ़ें धनु राशि
Today Sagittarius Horoscope 28 October 2025: धनु राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.
Aaj Ka Sagittarius Rashifal 28 October 2025 in Hindi: धनु राशि वालों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. चन्द्रमा आपकी राशि में विराजमान हैं, जिससे मानसिक शांति और सकारात्मकता बनी रहेगी. आप अपने काम को पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से करेंगे. पुराने अटके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. किसी शुभ समाचार की प्राप्ति से मन प्रसन्न रहेगा.
करियर/जॉब राशिफल:
नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन उन्नति देने वाला है. आपके कार्यों की प्रशंसा होगी और वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत को पहचानेंगे. प्रमोशन या नई जिम्मेदारी का संकेत मिल सकता है. सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, जिससे ऑफिस का माहौल खुशनुमा बना रहेगा.
बिजनेस राशिफल:
व्यवसाय में सावधानी से कदम बढ़ाएं. मार्केट में बड़े निवेश से फिलहाल बचें. आज रिस्क लेने के बजाय स्थिरता बनाए रखना बेहतर रहेगा. पुराने ग्राहकों से अच्छे संबंध बनाए रखने से लाभ होगा. यदि नया पार्टनरशिप डील प्लान कर रहे हैं तो दस्तावेज़ ध्यानपूर्वक जांचें.
लव और पारिवारिक जीवन:
घर में सुकून और आनंद का माहौल रहेगा. परिवार के बड़ों का सहयोग मिलेगा. भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे. जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा जिससे रिश्ता और मजबूत होगा. प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी, लेकिन अनावश्यक वाद-विवाद से बचें.
स्वास्थ्य राशिफल:
सेहत सामान्य रहेगी लेकिन नियमित योग और प्राणायाम करना लाभदायक रहेगा. पेट संबंधी तकलीफ या थकावट महसूस हो सकती है, इसलिए हल्का भोजन करें और पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं.
वित्त राशिफल:
आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी. फालतू खर्चों से बचें. आज निवेश या धन उधार देने में सावधानी रखें. बचत की दिशा में कदम बढ़ाना शुभ रहेगा.
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: गोल्डन
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ विष्णवे नमः” मंत्र का जाप करें. इससे मानसिक शांति और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
