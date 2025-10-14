हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Dhanu Rashifal (14 October 2025): धनु राशि सावधानी और आर्थिक योजना आवश्यक

Aaj Ka Dhanu Rashifal (14 October 2025): धनु राशि सावधानी और आर्थिक योजना आवश्यक

Today Sagittarius Horoscope 14 October 2025: धनु राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 14 Oct 2025 03:44 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Sagittarius Rashifal 14 October 2025 in Hindi: आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए चुनौतियों और सतर्कता का संकेत देता है. चन्द्रमा की 8वीं हाउस में स्थिति घर और परिवार के जटिल मामलों में समस्या उत्पन्न कर सकती है. मानसिक तनाव और सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत है.

व्यापार और निवेश:
बिजनेस में निर्णय लेने में सूझबूझ आवश्यक है. योजना को लागू करने में कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं. युवा उद्यमियों को धन की बर्बादी से बचना चाहिए, अन्यथा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र:
वर्कस्पेस में प्रेम और सौहार्द से काम करें. छोटी-छोटी बातों पर विवाद न करें और किसी को बीच में मत आने दें. काम में उतार-चढ़ाव के कारण नौकरीपेशा लोग थोड़े चिंतित रह सकते हैं.

लव और पारिवारिक जीवन:
शादीशुदा जीवन में जीवनसाथी की कटु बातों और ससुराल के सदस्यों से मनमुटाव के कारण तनाव बढ़ सकता है. संवाद और समझदारी से काम लेना आवश्यक है.

विद्यार्थी और युवा:
कॉम्पिटिटिव और सामान्य छात्र मित्रों के साथ घूमने-फिरने में व्यस्त रह सकते हैं, जिससे अध्ययन समय प्रभावित होगा.

स्वास्थ्य:
ग्रह-नक्षत्र आपके पक्ष में न होने के कारण स्वास्थ्य कुछ कमजोर रह सकता है. संतुलित आहार और पर्याप्त विश्राम आवश्यक है.

सुझाव:

  • व्यवसाय और वित्तीय निर्णय सोच-समझकर लें.

  • पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में संयम बनाए रखें.

  • स्वास्थ्य पर ध्यान दें और तनाव कम करें.

लक्की कलर: ग्रे
लक्की नंबर: 7
अनलक्की नंबर: 3

FAQs:
Q1: क्या आज बिजनेस में सावधानी जरूरी है?
A1: हाँ, योजना और धन निवेश में सतर्कता आवश्यक है.

Q2: क्या पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है?
A2: हाँ, कटुता और मनमुटाव संभव है, इसलिए संवाद और संयम जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 14 Oct 2025 03:44 AM (IST)
पर्सनल कार्नर

