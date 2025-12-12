Aaj Ka Sagittarius Rashifal (12 December 2025): धनु राशि काम में तेजी, नेटवर्किंग से मिलेगा लाभ
Today sagittarius Horoscope 12 December 2025: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े धनु राशिफल.
Aaj Ka Dhanu Rashifal 12 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी. अपने काम के प्रति जिम्मेदारी और निष्ठा बनाए रखने की जरूरत है. आज आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय भविष्य में सकारात्मक परिणाम देगा.
हेल्थ राशिफल
आज सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन अत्यधिक भागदौड़ और मानसिक तनाव के कारण थकान हो सकती है. भोजन में मसालेदार और बाहर के खाने से परहेज करें. पानी अधिक पिएं और नींद पूरी करें.
बिजनेस राशिफल
बिजनेसमैन को बिजनेस का विस्तार करना है तो आज का दिन आपके लिए एक्टिव बने रहने का संकेत देता है. एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल प्रमोशन और नेटवर्किंग बढ़ाने से आपको अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं. पुराने अधूरे काम तेज़ी से पूरे होंगे. प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन खर्च भी साथ बढ़ सकता है.
जॉब/कैरियर राशिफल
वर्कप्लेस पर आपकी मेहनत और स्मार्ट वर्क को देखकर विरोधियों में जलन रहेगी, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस आपको आगे रखेगी. बेरोजगार लोगों के लिए आज नौकरी मिलने के योग हैं. सीनियर्स के साथ व्यवहार अच्छा रखें.
लव और फैमिली राशिफल
लव पार्टनर के साथ दिन खुशनुमा बीतेगा. रिश्तों में मीठी नोकझोंक रहेगी. घरेलू जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. परिवार के साथ कुछ समय बिताने से मन हल्का होगा.
धन राशिफल
आज धन लाभ के छोटे-छोटे अवसर मिलेंगे. पुराने रुके पैसे मिल सकते हैं, लेकिन खर्चों में बढ़ोतरी भी होगी. पैसे से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें.
युवा और स्टूडेंट राशिफल
यंग जनरेशन पर किसी कार्य को लेकर प्रेशर रहेगा लेकिन आप उसे संभाल लेंगे. स्टूडेंट्स को सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत दोनों की जरूरत है. पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है, इसलिए फोकस बनाए रखें.
- लकी कलर: सिल्वर
- लकी नंबर: 4
- अनलकी नंबर: 1
- उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करें और “ॐ नमो नारायणाय” का जप करें. इससे कार्यों में सफलता मिलेगी.
FAQs
Q1. क्या आज धनु राशि वालों को नौकरी मिलने का योग है?
हाँ, आज इंटरव्यू या प्रयास करने पर अन एम्प्लॉयड लोगों को सफलता मिलने की संभावना है.
Q2. बिजनेसमैन के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
आज बिजनेस में नए मौके मिलेंगे, नेटवर्किंग बढ़ाने से आपको लाभ मिलेगा और प्रॉफिट के साथ खर्च भी बढ़ सकता है.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
