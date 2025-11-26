Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 26 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष (Aries) राशिफल, 26 नवंबर 2025

आज मकर चंद्रमा काम और ज़िम्मेदारियों को गंभीर बना देगा. वरिष्ठ आपके हर कदम पर नज़र रखेंगे और छोटी चूक भी बड़ा असर डाल सकती है. मन किसी Long-Term Goal पर अटका रहेगा. रिश्तों में आप थोड़ा औपचारिक रहेंगे और सामने वाला इसे दूरी समझ सकता है. छात्रों के लिए करियर-उन्मुख सोच मजबूत होगी. सेहत में पीठ, कंधे और थकान का असर. धन में ज़रूरी ख़र्च बढ़ेंगे और किसी योजना पर धन अटक सकता है.

Career: जवाबदेही और दबाव दोनों बढ़ेंगे.

Love: औपचारिकता ज़्यादा महसूस होगी.

Education: करियर-उन्मुख सोच बढ़ेगी.

Health: पीठ–कंधे तनाव.

Finance: ज़रूरी ख़र्च बढ़ेंगे.

उपाय: हनुमान जी को गुड़-चना अर्पित करें.

Lucky Color: Red

Lucky Number: 9

वृषभ (Taurus) राशिफल, 26 नवंबर 2025

आज मन दूर की दिशा पर लगा रहेगा. धर्म, विश्वास, करियर का मार्ग, सब पर लगातार विचार होगा. काम में विदेश, लंबी योजना या किसी Higher Goal से जुड़ा अवसर उभर सकता है. रिश्तों में आपकी सलाह देने की प्रवृत्ति सामने वाले को भारी लगेगी और हल्का friction (तनाव) बना सकती है. छात्रों के लिए Higher Education (उच्च शिक्षा) का सही समय. सेहत में कमर, जांघ और पैरों में भारीपन. धन में Long-Term Plan या निवेश की सोच बनेगी.

Career: लंबी दिशा और प्लानिंग पर फोकस.

Love: सलाह से हल्की खीझ संभव.

Education: Higher study अनुकूल.

Health: कमर/जांघ भारी.

Finance: लंबी अवधि की योजना.

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं.

Lucky Color: Green

Lucky Number: 4

मिथुन (Gemini) राशिफल, 26 नवंबर 2025

आज मकर चंद्रमा आपके भीतर छुपी चिंताओं और जिम्मेदारियों को बाहर लाएगा. किसी पुराने दस्तावेज़, भुगतान, टैक्स, या Pending Work (लंबित काम) पर ध्यान देना पड़ सकता है. रिश्तों में भरोसा और दूरी दोनों साथ चलेंगे, किसी बात को लेकर अंदरूनी खींचतान संभव है. छात्रों के लिए गहरी पढ़ाई, मनोविज्ञान, रिसर्च या Occult विषय तेज़ी से समझ आएंगे. सेहत में नींद, मानसिक दबाव और हार्मोनल असंतुलन. धन में कर्ज़, EMI या किसी पुरानी देनदारी पर सोच बढ़ेगी.

Career: बैकएंड और paperwork ज़्यादा.

Love: भरोसा–शंका दोनों उपस्थित.

Education: रिसर्च में लाभ.

Health: नींद हल्की, मन भारी.

Finance: EMI/कर्ज़ चिंता.

उपाय: काले तिल जल में प्रवाहित करें.

Lucky Color: Light Blue

Lucky Number: 5

कर्क (Cancer) राशिफल, 26 नवंबर 2025

आज आपकी Partnership Zone (साझेदारी क्षेत्र) सबसे मजबूत रहेगी. किसी व्यक्ति का मूड या निर्णय आपके दिन को दिशा देगा. काम में तालमेल और बातचीत थोड़ा भारी लग सकती है. रिश्तों में गंभीर चर्चा या कोई पुरानी बात सामने आ सकती है. छात्रों को समूह कार्य बोझिल लगेगा, पर पढ़ाई अकेले में अच्छी चलेगी. सेहत में कमर, रीढ़ और Lower back में Stiffness. धन में साझा खर्च, किसी समझौते या Agreement पर बात बन सकती है.

Career: तालमेल की चुनौती.

Love: गंभीर बातचीत संभव.

Education: समूह अध्ययन भारी.

Health: कमर stiff.

Finance: साझा धन महत्त्वपूर्ण.

उपाय: घी का दीपक जलाएं.

Lucky Color: White

Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.