Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 6 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन तीन राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष (Aries) राशिफल, 6 नवंबर 2025

आज का दिन धीमी रफ्तार में स्थिर प्रगति देने वाला है. जो योजनाएं पिछले कुछ दिनों से अधूरी थीं, उन्हें पूरा करने का अवसर मिलेगा. कार्यक्षेत्र में आपका धैर्य और संतुलन ही सफलता की कुंजी बनेगा. आज जल्दबाज़ी न करें, हर निर्णय सोच-समझकर लें. आत्मचिंतन और योजनाओं को सुधारने का यह उत्तम समय है.

Career/Business: पुराने प्रोजेक्ट पूरे करें, टीमवर्क पर फोकस रखें.

Love Life: साथी के साथ पुराने मतभेद दूर होंगे.

Education: ध्यान कम रहेगा, समय प्रबंधन ज़रूरी.

Health: गर्दन, कंधों और नींद पर ध्यान दें.

Finance: धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति सुधरेगी.

Lucky Color: Red. Lucky Number: 9

उपाय: हनुमान मंदिर में सिंदूर अर्पित कर 11 बार ॐ हनुमते नमः जपें.

वृषभ (Taurus) राशिफल, 6 नवंबर 2025

चंद्रमा आपकी ही राशि में है, इसलिए आज आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. आपकी उपस्थिति प्रभावशाली होगी और लोग आपके निर्णयों को महत्व देंगे. आज नए कार्य आरंभ करने, बिज़नेस में विस्तार करने या किसी संबंध को स्थिर बनाने के लिए शुभ समय है. आत्म-विश्वास और शांति दोनों आपके साथ हैं.

Career/Business: उच्च अधिकारियों की सराहना मिलेगी, नई ज़िम्मेदारी सम्भव.

Love Life: पार्टनर का भावनात्मक साथ मिलेगा.

Education: नए विषयों की समझ बढ़ेगी.

Health: त्वचा व हार्मोनल असंतुलन से बचें.

Finance: आय स्थिर, पर निवेश सोच-समझकर करें.

Lucky Color: Pink. Lucky Number: 6

उपाय: शुक्रदेव को सफेद पुष्प अर्पित करें, दर्पण पर कमल रखें.

मिथुन (Gemini) राशिफल, 6 नवंबर 2025

आज आपका मन आत्ममंथन में रहेगा. बहुत दिनों से जो विचार अनकहे थे, वे अब दिशा मांगेंगे. चंद्र वृषभ में आपको रुककर सोचने की सलाह दे रहा है. कोई भी निर्णय जल्दबाज़ी में न लें. आज का दिन रणनीति और आत्म-संतुलन का है. लोगों के व्यवहार को लेकर भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचें.

Career/Business: मीटिंग या क्लाइंट से बातचीत में सावधानी रखें.

Love Life: रिलेशन में स्पेस देना लाभदायक रहेगा.

Education: रिवीजन और लेखन अभ्यास फायदेमंद.

Health: सिरदर्द या थकान संभव.

Finance: खर्च नियंत्रित करें, बचत प्राथमिकता बने.

Lucky Color: Fresh Green. Lucky Number: 5

उपाय: तुलसी को जल चढ़ाकर 11 बार ॐ वासुदेवाय नमः जपें.

कर्क (Cancer) राशिफल, 6 नवंबर 2025

पूर्णिमा की ऊर्जा अब आपके लिए स्थिरता और भावनात्मक शक्ति का संकेत दे रही है. आज घर-परिवार में सुकून रहेगा. आपकी संवेदनशीलता और देखभाल दूसरों को करीब लाएगी. काम में भी आपके धैर्य और संवाद की प्रशंसा होगी. जोश से नहीं, समझ से काम लें.

Career/Business: सीनियर से नई ज़िम्मेदारी या प्रशंसा मिलेगी.

Love Life: पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा.

Education: पढ़ाई में आत्मविश्वास लौटेगा.

Health: ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें.

Finance: खर्च नियंत्रित, इनकम स्थिर.

Lucky Color: Silver Blue. Lucky Number: 2

उपाय: रात्रि में चंद्र को दूध से अर्घ्य देकर ॐ चन्द्राय नमः जपें.

