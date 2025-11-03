हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMesh Masik Rashifal November 2025: मेष राशि चिंताओं से राहत, करियर और कारोबार में मिलेगी नई उड़ान

Mesh Masik Rashifal November 2025: मेष राशि चिंताओं से राहत, करियर और कारोबार में मिलेगी नई उड़ान

Mesh Masik Rashifal November 2025: मेष राशि के लिए नवंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिषाचार्या से मेष राशि का मासिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 03 Nov 2025 07:41 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Mesh Masik Rashifal November 2025: नवंबर का महीना मेष राशि के जातकों के लिए राहत और सफलता लेकर आएगा. शुरुआती सप्ताह में चिंताओं से मुक्ति मिलेगी और अटके कार्य पूरे होंगे. आप अपने आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर करियर व कारोबार में नई दिशा प्राप्त करेंगे. प्रभावशाली लोगों से मुलाकात लाभदायक रहेगी.

करियर और नौकरी:
कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन बेहतर रहेगा. वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा और आपकी मेहनत को सराहा जाएगा. हालांकि महीने के उत्तरार्ध में थोड़ा दबाव और तनाव रह सकता है, इसलिए शांत रहकर काम करें.

व्यापार और धन लाभ:
कारोबार में निवेश से पहले सोच-विचार करें. महीने के मध्य तक व्यापार बढ़ेगा और रुका धन वापस मिलने की संभावना है. वित्तीय स्थिति मजबूत बनेगी, परंतु खर्चों पर नियंत्रण जरूरी रहेगा.

शिक्षा और करियर ग्रोथ:
छात्रों को अपने अध्ययन में निरंतरता बनाए रखनी होगी. किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के संकेत हैं, लेकिन ध्यान भटकने से बचें. महीने का मध्य भाग थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन उत्तरार्ध में स्थिति सुधर जाएगी.

परिवार और रिश्ते:
पारिवारिक जीवन में मधुरता रहेगी. जीवनसाथी के साथ छोटी-सी गलतफहमी हो सकती है, जिसे संवाद से सुलझाना बेहतर रहेगा. भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा.

स्वास्थ्य:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु तनाव और अनिद्रा से बचें. नियमित व्यायाम और ध्यान से लाभ होगा.

भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: लाल
उपाय: सूर्याष्टकं का पाठ करें और रविवार को सूर्योदय के समय जल अर्पित करें.

FAQs:
Q1: क्या नवंबर में नौकरी बदलना शुभ रहेगा?
A1: महीने का पहला पखवाड़ा नौकरी परिवर्तन के लिए शुभ है, उत्तरार्ध में रुकावटें आ सकती हैं.

Q2: क्या निवेश करना सही रहेगा?
A2: छोटे निवेश लाभ देंगे, लेकिन बड़े निर्णय विशेषज्ञ की सलाह से ही लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 03 Nov 2025 07:41 PM (IST)
Tags :
Masik Rashifal Aries Monthly Horoscope Mesh Rasifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में आई खराबी, मंगोलिया में हुई लैंड
सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में आई खराबी, मंगोलिया में हुई लैंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बंदरों की टोली में बैठा दिये जाएं तो अलग नजर भी नहीं आते' CM योगी के बयान पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया
'बंदरों की टोली में बैठा दिये जाएं तो अलग नजर भी नहीं आते' CM योगी के बयान पर बोले अखिलेश यादव
क्रिकेट
इस क्रिकेट लीग में हुआ फ्रॉड, क्रिस गेल जैसे खिलाड़ियों का पैसा लेकर फरार आयोजक! FIR दर्ज
इस क्रिकेट लीग में हुआ फ्रॉड, क्रिस गेल जैसे खिलाड़ियों का पैसा लेकर फरार आयोजक! FIR दर्ज
बॉलीवुड
‘बाहुबली: द एपिक’ इन 2 फिल्मों को पछाड़ेगी, जल्द बनेगी टॉप 3 कमाई वाली री-रिलीज
‘बाहुबली: द एपिक’ इन 2 फिल्मों को पछाड़ेगी, जल्द बनेगी टॉप 3 कमाई वाली री-रिलीज
Advertisement

वीडियोज

बिहार में पप्पू-टप्पू के जवाब में गप्पू? | Bihar Election 2025 | CM Yogi | Tejashwi | Tej Pratap
Sneha को हुआ Shock, Siddhu निकला उसी औरत का बेटा जिससे वो नफरत करती है #sbs
BollyWood News: किंग खान का बर्थडे बना ब्लॉकबस्टर | KFH
Amit Shah Bihar Visit: Amit Shah ने जंगलराज पर दिया बड़ा बयान | ABP NEWS
King First Look Review | शाहरुख खान जन्मदिन विशेष | किंग खान 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में आई खराबी, मंगोलिया में हुई लैंड
सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में आई खराबी, मंगोलिया में हुई लैंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बंदरों की टोली में बैठा दिये जाएं तो अलग नजर भी नहीं आते' CM योगी के बयान पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया
'बंदरों की टोली में बैठा दिये जाएं तो अलग नजर भी नहीं आते' CM योगी के बयान पर बोले अखिलेश यादव
क्रिकेट
इस क्रिकेट लीग में हुआ फ्रॉड, क्रिस गेल जैसे खिलाड़ियों का पैसा लेकर फरार आयोजक! FIR दर्ज
इस क्रिकेट लीग में हुआ फ्रॉड, क्रिस गेल जैसे खिलाड़ियों का पैसा लेकर फरार आयोजक! FIR दर्ज
बॉलीवुड
‘बाहुबली: द एपिक’ इन 2 फिल्मों को पछाड़ेगी, जल्द बनेगी टॉप 3 कमाई वाली री-रिलीज
‘बाहुबली: द एपिक’ इन 2 फिल्मों को पछाड़ेगी, जल्द बनेगी टॉप 3 कमाई वाली री-रिलीज
विश्व
बुरेवेस्तनिक से पोसाइडन तक: रूस क्यों खोल रहा अपने पत्ते? एक के बाद एक नए हथियार कर रहा लॉन्च
बुरेवेस्तनिक से पोसाइडन तक: रूस क्यों खोल रहा अपने पत्ते? एक के बाद एक नए हथियार कर रहा लॉन्च
जम्मू और कश्मीर
फिर शुरू हुई 'दरबार मूव' की परंपरा, फारूक अब्दुल्ला बोले- 'जम्मू कश्मीर को बांटने की चाहत...'
फिर शुरू हुई 'दरबार मूव' की परंपरा, फारूक अब्दुल्ला बोले- 'जम्मू कश्मीर को बांटने की चाहत...'
ट्रेंडिंग
बिजनौर में चिकन फ्राई को लेकर चले लात घूंसे! शादी का हॉल बना जंग का मैदान- वीडियो वायरल
बिजनौर में चिकन फ्राई को लेकर चले लात घूंसे! शादी का हॉल बना जंग का मैदान- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
ऑनलाइन ऐसे बनवा सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र, पेंशन उठाने वालों के लिए काम की है बात
ऑनलाइन ऐसे बनवा सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र, पेंशन उठाने वालों के लिए काम की है बात
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget