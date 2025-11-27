हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वाले आज 27 नवंबर को Responsibility से भाग नहीं सकते, जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वाले आज 27 नवंबर को Responsibility से भाग नहीं सकते, जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 27 नवंबर 2025 का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 27 Nov 2025 05:17 AM (IST)
Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 27 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष (Aries) राशिफल, 27 नवंबर 2025

मकर चंद्रमा आज आपके ऊपर ज़िम्मेदारियों का बोझ बढ़ा देगा. ऑफिस में लोग आपसे उम्मीद ज़्यादा करेंगे और छोटी–सी देरी भी Pressure (दबाव) का कारण बनेगी. मन किसी पुरानी गलती या अधूरे काम को लेकर असहज हो सकता है. रिश्तों में आप practical रहेंगे, भाव कम दिखेंगे. छात्रों के लिए self-discipline आवश्यक. सेहत में पीठ, कंधों और नींद पर असर रहेगा.

Career: काम का बोझ ज़्यादा.
Love: व्यवहारिक रवैया.
Education: self-discipline ज़रूरी.
Health: थकान/कंधे भारी.
Finance: ज़रूरी खर्च बढ़ सकते हैं.
उपाय: तांबे के लोटे से सूर्य को जल दें.
Lucky Color: Red
Lucky Number: 1

वृषभ (Taurus) राशिफल, 27 नवंबर 2025

आज मन किसी Higher Goal या दूर की दिशा पर केंद्रित रहेगा. करियर में यात्रा, विदेश, Training या बड़ी Responsibility की चर्चा हो सकती है. रिश्तों में आप सलाह देने की भूमिका में रहेंगे, पर सामने वाला उसे तुरंत माने, यह ज़रूरी नहीं. छात्रों के लिए Higher studies अनुकूल. सेहत में जांघ, कमर और पैरों में Heaviness. धन में Long-term योजना मजबूत होगी.

Career: long vision पर सोच.
Love: सलाह से friction हो सकता है.
Education: higher studies अच्छा.
Health: कमर/जांघ भारीपन.
Finance: दीर्घ योजना बनेगी.
उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं.
Lucky Color: Green
Lucky Number: 4

मिथुन (Gemini) राशिफल, 27 नवंबर 2025

मकर चंद्रमा आज आपकी Hidden worries को बाहर लाएगा. कागज़ात, टैक्स, भुगतान या किसी Pending Work (लंबित कार्य) से तनाव बढ़ सकता है. रिश्तों में गहरी बात, भरोसा और हल्की दूरी साथ मौजूद रहेगी. छात्रों के लिए रिसर्च, गहराई वाले विषय और Occult समझ बहुत तेज़. सेहत में नींद और मानसिक थकान.

Career: paperwork भारी.
Love: भरोसा–दूरी दोनों.
Education: रिसर्च में लाभ.
Health: mind exhausted.
Finance: EMI/कर्ज़ ध्यान दें.
उपाय: काले तिल जल में प्रवाहित करें.
Lucky Color: Sky Blue
Lucky Number: 5

कर्क (Cancer) राशिफल, 27 नवंबर 2025

आज आपका पूरा दिन Partnership Zone (साझेदारी क्षेत्र) में उलझा रहेगा. किसी व्यक्ति का निर्णय आपके मूड को बदल सकता है. काम में तालमेल चुनौतीपूर्ण रहेगा लेकिन manage हो जाएगा. रिश्तों में गंभीर बातचीत का समय. छात्रों को समूह में पढ़ाई भारी लगेगी. सेहत में Lower back और रीढ़ पर दबाव.

Career: तालमेल कठिन.
Love: committed talks.
Education: group study भारी.
Health: पीठ में stiffness.
Finance: साझा खर्च.
उपाय: घी का दीपक जलाएं.
Lucky Color: White
Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 27 Nov 2025 05:17 AM (IST)
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
Embed widget