Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 27 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष (Aries) राशिफल, 27 नवंबर 2025

मकर चंद्रमा आज आपके ऊपर ज़िम्मेदारियों का बोझ बढ़ा देगा. ऑफिस में लोग आपसे उम्मीद ज़्यादा करेंगे और छोटी–सी देरी भी Pressure (दबाव) का कारण बनेगी. मन किसी पुरानी गलती या अधूरे काम को लेकर असहज हो सकता है. रिश्तों में आप practical रहेंगे, भाव कम दिखेंगे. छात्रों के लिए self-discipline आवश्यक. सेहत में पीठ, कंधों और नींद पर असर रहेगा.

Career: काम का बोझ ज़्यादा.

Love: व्यवहारिक रवैया.

Education: self-discipline ज़रूरी.

Health: थकान/कंधे भारी.

Finance: ज़रूरी खर्च बढ़ सकते हैं.

उपाय: तांबे के लोटे से सूर्य को जल दें.

Lucky Color: Red

Lucky Number: 1

वृषभ (Taurus) राशिफल, 27 नवंबर 2025

आज मन किसी Higher Goal या दूर की दिशा पर केंद्रित रहेगा. करियर में यात्रा, विदेश, Training या बड़ी Responsibility की चर्चा हो सकती है. रिश्तों में आप सलाह देने की भूमिका में रहेंगे, पर सामने वाला उसे तुरंत माने, यह ज़रूरी नहीं. छात्रों के लिए Higher studies अनुकूल. सेहत में जांघ, कमर और पैरों में Heaviness. धन में Long-term योजना मजबूत होगी.



Career: long vision पर सोच.

Love: सलाह से friction हो सकता है.

Education: higher studies अच्छा.

Health: कमर/जांघ भारीपन.

Finance: दीर्घ योजना बनेगी.

उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं.

Lucky Color: Green

Lucky Number: 4

मिथुन (Gemini) राशिफल, 27 नवंबर 2025

मकर चंद्रमा आज आपकी Hidden worries को बाहर लाएगा. कागज़ात, टैक्स, भुगतान या किसी Pending Work (लंबित कार्य) से तनाव बढ़ सकता है. रिश्तों में गहरी बात, भरोसा और हल्की दूरी साथ मौजूद रहेगी. छात्रों के लिए रिसर्च, गहराई वाले विषय और Occult समझ बहुत तेज़. सेहत में नींद और मानसिक थकान.

Career: paperwork भारी.

Love: भरोसा–दूरी दोनों.

Education: रिसर्च में लाभ.

Health: mind exhausted.

Finance: EMI/कर्ज़ ध्यान दें.

उपाय: काले तिल जल में प्रवाहित करें.

Lucky Color: Sky Blue

Lucky Number: 5

कर्क (Cancer) राशिफल, 27 नवंबर 2025

आज आपका पूरा दिन Partnership Zone (साझेदारी क्षेत्र) में उलझा रहेगा. किसी व्यक्ति का निर्णय आपके मूड को बदल सकता है. काम में तालमेल चुनौतीपूर्ण रहेगा लेकिन manage हो जाएगा. रिश्तों में गंभीर बातचीत का समय. छात्रों को समूह में पढ़ाई भारी लगेगी. सेहत में Lower back और रीढ़ पर दबाव.

Career: तालमेल कठिन.

Love: committed talks.

Education: group study भारी.

Health: पीठ में stiffness.

Finance: साझा खर्च.

उपाय: घी का दीपक जलाएं.

Lucky Color: White

Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.