हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशि पर आज जिम्मेदारियों का पहाड़, मकर राशि का चंद्रमा दिन बना रहा चुनौतीपूर्ण!

Aaj Ka Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशि पर आज जिम्मेदारियों का पहाड़, मकर राशि का चंद्रमा दिन बना रहा चुनौतीपूर्ण!

Aaj Ka Rashifal: 25 नवंबर 2025 का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 25 Nov 2025 05:13 AM (IST)
Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 2 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष (Aries) राशिफल, 25 नवंबर 2025

मकर राशि का चंद्रमा आज आपके करियर क्षेत्र पर सीधा दबाव डालता है. ज़िम्मेदारी बढ़ेगी, जवाबदेही भी सख्त रहेगी. काम में बॉस या वरिष्ठ आपसे नतीजा मांगेंगे, बहाना नहीं चलेगा. रिश्तों में आप थोड़ा रूखे लग सकते हैं. सेहत में थकावट और पीठ-कंधे में खिंचाव. धन में स्थिरता है, पर मन किसी बड़े लक्ष्य के लिए चिंतित रहेगा.

Career: काम पर पूरा फ़ोकस रखना होगा.
Love: औपचारिकता ज़्यादा, गर्माहट कम.
Education: करियर योजनाओं पर सोच.
Health: पीठ/कंधे का दबाव.
Finance: स्थिति संभली रहेगी.
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर और तेल चढ़ाएं.
Lucky Color: Dark Red
Lucky Number: 9

वृषभ (Taurus) राशिफल, 25 नवंबर 2025

आज दिमाग़ दूर की बात सोचता रहेगा. धर्म, विश्वास, करियर की दिशा, इन सब पर मन अटका रह सकता है. काम में विदेश-लंबी यात्रा या Higher Education से जुड़ी बात उठ सकती है. रिश्तों में आप सलाह देने वाले मोड में रहेंगे, लेकिन सामने वाला मान ही जाए, यह ज़रूरी नहीं. सेहत में कमर, जांघ और पैरों में भारीपन. धन में किसी बड़े खर्च या निवेश की योजना दिमाग़ में घूम सकती है.

Career: लंबी प्लानिंग और दिशा पर सोच.
Love: आपके उपदेश से friction हो सकता है.
Education: higher study के लिए अच्छा दिन.
Health: कमर/जांघ भारी.
Finance: long term प्लान बनेंगे.
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं.
Lucky Color: Green
Lucky Number: 4

मिथुन (Gemini) राशिफल, 25 नवंबर 2025

मकर राशि का चंद्रमा आज आपके अंदर के डर, अधूरे काम और गुप्त तनाव को ऊपर लाता है. ऑफिस में किसी पेपर, डील या Shared Resource को लेकर चिंता रह सकती है. रिश्तों में भरोसे और शक के बीच दिमाग़ घूम सकता है. छात्रों को गहरी पढ़ाई (रिसर्च, मनोविज्ञान, occult) में फायदा, पर फोकस थोड़ा भारी रहेगा. सेहत में नींद, हॉर्मोन और Mental Pressure पर ध्यान ज़रूरी. धन में Loan, Tax या कर्ज से जुड़ी सोच बढ़ सकती है.

Career: बैकएंड और hidden काम संभालें.
Love: trust issue उभर सकता है.
Education: रिसर्च में लाभ.
Health: mental load, नींद कम.
Finance: loan/EMI पर सोच.
उपाय: काले तिल जल में प्रवाहित करें.
Lucky Color: Sky Blue
Lucky Number: 5

कर्क (Cancer) राशिफल, 25 नवंबर 2025

आज फोकस पूरी तरह रिश्तों पर जाएगा. मकर राशि का चंद्रमा Partner, Spouse, Clients सबके साथ आपका Equation टेस्ट करेगा. काम में साझेदारी और कॉन्ट्रैक्ट को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है. निजी जीवन में Partner को लग सकता है कि आप दूरी बना रहे हैं. छात्रों के लिए Group Work या Joint Project भारी लग सकता है. सेहत में Lower Back और जोड़ों पर दबाव. धन में किसी साझेदारी या Agreement की शर्तें महत्वपूर्ण रहेंगी.

Career: partnership और deals पर दिन भारी.
Love: रिश्ते की सच्चाई सामने आएगी.
Education: Group project से तनाव.
Health: जोड़ों/कमर में दर्द.
Finance: साझा धन की चिंता.
उपाय: घी का दीपक उत्तर दिशा में जलाएं.
Lucky Color: White
Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 25 Nov 2025 05:13 AM (IST)
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
