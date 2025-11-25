Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 2 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष (Aries) राशिफल, 25 नवंबर 2025

मकर राशि का चंद्रमा आज आपके करियर क्षेत्र पर सीधा दबाव डालता है. ज़िम्मेदारी बढ़ेगी, जवाबदेही भी सख्त रहेगी. काम में बॉस या वरिष्ठ आपसे नतीजा मांगेंगे, बहाना नहीं चलेगा. रिश्तों में आप थोड़ा रूखे लग सकते हैं. सेहत में थकावट और पीठ-कंधे में खिंचाव. धन में स्थिरता है, पर मन किसी बड़े लक्ष्य के लिए चिंतित रहेगा.

Career: काम पर पूरा फ़ोकस रखना होगा.

Love: औपचारिकता ज़्यादा, गर्माहट कम.

Education: करियर योजनाओं पर सोच.

Health: पीठ/कंधे का दबाव.

Finance: स्थिति संभली रहेगी.

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर और तेल चढ़ाएं.

Lucky Color: Dark Red

Lucky Number: 9

वृषभ (Taurus) राशिफल, 25 नवंबर 2025

आज दिमाग़ दूर की बात सोचता रहेगा. धर्म, विश्वास, करियर की दिशा, इन सब पर मन अटका रह सकता है. काम में विदेश-लंबी यात्रा या Higher Education से जुड़ी बात उठ सकती है. रिश्तों में आप सलाह देने वाले मोड में रहेंगे, लेकिन सामने वाला मान ही जाए, यह ज़रूरी नहीं. सेहत में कमर, जांघ और पैरों में भारीपन. धन में किसी बड़े खर्च या निवेश की योजना दिमाग़ में घूम सकती है.

Career: लंबी प्लानिंग और दिशा पर सोच.

Love: आपके उपदेश से friction हो सकता है.

Education: higher study के लिए अच्छा दिन.

Health: कमर/जांघ भारी.

Finance: long term प्लान बनेंगे.

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं.

Lucky Color: Green

Lucky Number: 4

मिथुन (Gemini) राशिफल, 25 नवंबर 2025

मकर राशि का चंद्रमा आज आपके अंदर के डर, अधूरे काम और गुप्त तनाव को ऊपर लाता है. ऑफिस में किसी पेपर, डील या Shared Resource को लेकर चिंता रह सकती है. रिश्तों में भरोसे और शक के बीच दिमाग़ घूम सकता है. छात्रों को गहरी पढ़ाई (रिसर्च, मनोविज्ञान, occult) में फायदा, पर फोकस थोड़ा भारी रहेगा. सेहत में नींद, हॉर्मोन और Mental Pressure पर ध्यान ज़रूरी. धन में Loan, Tax या कर्ज से जुड़ी सोच बढ़ सकती है.

Career: बैकएंड और hidden काम संभालें.

Love: trust issue उभर सकता है.

Education: रिसर्च में लाभ.

Health: mental load, नींद कम.

Finance: loan/EMI पर सोच.

उपाय: काले तिल जल में प्रवाहित करें.

Lucky Color: Sky Blue

Lucky Number: 5

कर्क (Cancer) राशिफल, 25 नवंबर 2025

आज फोकस पूरी तरह रिश्तों पर जाएगा. मकर राशि का चंद्रमा Partner, Spouse, Clients सबके साथ आपका Equation टेस्ट करेगा. काम में साझेदारी और कॉन्ट्रैक्ट को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है. निजी जीवन में Partner को लग सकता है कि आप दूरी बना रहे हैं. छात्रों के लिए Group Work या Joint Project भारी लग सकता है. सेहत में Lower Back और जोड़ों पर दबाव. धन में किसी साझेदारी या Agreement की शर्तें महत्वपूर्ण रहेंगी.

Career: partnership और deals पर दिन भारी.

Love: रिश्ते की सच्चाई सामने आएगी.

Education: Group project से तनाव.

Health: जोड़ों/कमर में दर्द.

Finance: साझा धन की चिंता.

उपाय: घी का दीपक उत्तर दिशा में जलाएं.

Lucky Color: White

Lucky Number: 2

