हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGuru Tegh Bahadur Shaheedi Diwas: गुरु तेग बहादुर से सीखें जीवन के अनमोल सबक, शहीदी दिवस पर दें सच्ची श्रद्धाजंली

Guru Tegh Bahadur Shaheedi Diwas: गुरु तेग बहादुर से सीखें जीवन के अनमोल सबक, शहीदी दिवस पर दें सच्ची श्रद्धाजंली

Guru Tegh Bahadur Shaheedi Diwas 2025: सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर ने धर्म की रक्षा में अपना सिर दिया लेकिन सिद्धांत नहीं. तेग बहादुर के विचारों को अपनाना उनके शहीदी दिवस पर सच्ची श्रद्धांजलि होगी.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 24 Nov 2025 12:13 PM (IST)
Preferred Sources

Guru Tegh Bahadur Shaheedi Diwas 2025: गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे, जिनके बचपन का नाम त्यागमल था. गुरु तेग बहादुर को साहस, शौर्य और धर्म रक्षा का प्रतीक माना जाता है. साल 1675 में उन्होंने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को बलिदान दिया था.

गुरु तेग बहादुर को ‘हिंद की चादर’ भी कहा जाता है. तेग बहादुर का बलिदान भारत के स्वर्णिम इतिहास में अंकित है. 24 नवंबर 2025 गुरु तेग बहादुर की शहादत दिवस मनाई जा रही है. यह दिन हमें न सिर्फ उनके बलिदानी परंपरा की याद दिलाता है, बल्कि हमें जीवन जीने के गहरे मूल्य भी सिखाता है. उनकी यह निर्भीक वाणी उस साहस की मिसाल है जो आज भी आधुनिक समाज को प्रेरित करती है. आज तेग बहादुर की शहीदी दिवस पर उनके सिद्धांत और विचारों को जीवन में अपनाना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी. गुरु तेग बहादुर के विचार न सिर्फ सिखों के लिए बल्कि संपूर्ण मानव जाति लिए अमूल्य है.   

  1. सच्चाई और धर्म रक्षा के लिए हमें अपने प्राणों की आहुति देने में पीछे नहीं हटना चाहिए.
  2. जो व्यक्ति दूसरों के अधिकारों की रक्षा करता है, वही सच्चा वीर होता है.
  3. धर्म से बड़ा कोई धन नहीं और जीवन से बड़ा कोई बलिदान नहीं.
  4. जो व्यक्ति धर्म के लिए संघर्ष करता है वह सदैव अमर रहता है.
  5. जो व्यक्ति सच्चे धर्म की राह पर चलता है वह कभी हार नहीं सकता.

गुरु तेग बहादुर की शहीदी दिवस पर क्या करें 

अरदास करें- गुरुद्वारा जाकर या घर पर पाठ कर सकते हैं. इस दिन जपजी साहिब, सुखमनी साहिब या सरल अरदास करें.

लंगर सेवा- लंगर या भोजन सेवा का आयोजन कराएं या इसमें योगदान दें. क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहिब ने सेवा को सर्वोच्च माना. इसलिए आज आप किसी गुरुद्वारा में लंगर सेवा करा सकते हैं.

दान करें- जरूरतमंदों को गर्म कपड़े, कंबल या भोजन का दान करें.

बच्चों को शहादत की कहानी सुनाएं- आज के दिन अपने बच्चों को गुरु तेग बहादुर के शौर्य पराक्रम, सत्य, अहिंसा और बलिदान से जुड़ी कहानियां सुनाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 24 Nov 2025 12:13 PM (IST)
Tags :
Guru Tegh Bahadur Guru Tegh Bahadur Shaheedi Diwas Sikh Dharam Guru Tegh Bahadur Shaheedi Diwas 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
India AQI: न दिल्ली, न गाजियाबाद और न नोएडा, यूपी की इस जगह ने तोड़ा रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा प्रदूषित, पढ़ें पूरी लिस्ट
न दिल्ली, न गाजियाबाद और न नोएडा, यूपी की इस जगह ने तोड़ा रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा प्रदूषित, पढ़ें पूरी लिस्ट
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: मंत्री पंकजा मुंडे के PA अनंत गरजे गिरफ्तार, पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप
महाराष्ट्र: मंत्री पंकजा मुंडे के PA अनंत गरजे गिरफ्तार, पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप
इंडिया
Bihar Survey 2025: 'तेजस्वी के लिए रास्ते बंद नहीं', किसने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बिहार चुनाव के बाद सर्वे चौंकाने वाला
'तेजस्वी के लिए रास्ते बंद नहीं', किसने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बिहार चुनाव के बाद सर्वे चौंकाने वाला
क्रिकेट
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
Advertisement

वीडियोज

Pakistan Breaking: पेशावर में TTP का तगड़ा वार, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर | Terror Attack
Hyderabad News: शॉर्ट सर्किट की वजह से चलती कार में लगी भीषण आग | Massive Fire Incident
Ram Mandir Dhwajarohan:अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण के लिए सज रही राम नगरी, क्या होंगे खास कार्यक्रम?
Delhi Air Pollution: प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन में नक्सली हिडमा के लगे नारे, पुलिस ने लिया एक्शन
Rajnath Singh on Sindh: राजनाथ सिंह के इस बयान से सिंध पर फिर छिड़ सकती है बहस? | Pakistan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India AQI: न दिल्ली, न गाजियाबाद और न नोएडा, यूपी की इस जगह ने तोड़ा रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा प्रदूषित, पढ़ें पूरी लिस्ट
न दिल्ली, न गाजियाबाद और न नोएडा, यूपी की इस जगह ने तोड़ा रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा प्रदूषित, पढ़ें पूरी लिस्ट
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: मंत्री पंकजा मुंडे के PA अनंत गरजे गिरफ्तार, पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप
महाराष्ट्र: मंत्री पंकजा मुंडे के PA अनंत गरजे गिरफ्तार, पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप
इंडिया
Bihar Survey 2025: 'तेजस्वी के लिए रास्ते बंद नहीं', किसने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बिहार चुनाव के बाद सर्वे चौंकाने वाला
'तेजस्वी के लिए रास्ते बंद नहीं', किसने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बिहार चुनाव के बाद सर्वे चौंकाने वाला
क्रिकेट
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
टेलीविजन
Bigg Boss 19: नॉमिनेशन टास्क में फूटा मालती चाहर का गुस्सा, जड़ दिया तान्या मित्तल को जोरदार थप्पड़, वीडियो वायरल
Bigg Boss 19: फूटा मालती चाहर का गुस्सा, जड़ दिया तान्या मित्तल को जोरदार थप्पड़
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
1 जनवरी से ये गाड़ियां दिल्ली-एनसीआर में नहीं कर पाएंगी एंट्री, जानें क्या है नया नियम?
1 जनवरी से ये गाड़ियां दिल्ली-एनसीआर में नहीं कर पाएंगी एंट्री, जानें क्या है नया नियम?
हेल्थ
Palash Muchhal: स्मृति मंधाना से शादी करने वाले थे पलाश मुच्छल, अब अस्पताल में भर्ती; जानें उन्हें कौन सी बीमारी?
स्मृति मंधाना से शादी करने वाले थे पलाश मुच्छल, अब अस्पताल में भर्ती; जानें उन्हें कौन सी बीमारी?
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
Embed widget