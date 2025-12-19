Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 19 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह राशिफल (Leo), 19 दिसंबर 2025

आज का दिन आपके लिए भीतर की बेचैनी और बाहरी जिम्मेदारियों के बीच खिंचाव पैदा करता है. अमावस्या मन में असंतोष बढ़ा सकती है. सुबह से शाम तक चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव (वृश्चिक) में है, जिससे घर, परिवार या भावनात्मक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हावी रहेंगे.

ज्येष्ठा नक्षत्र आपको हर स्थिति में मजबूत दिखने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन अंदरूनी असुरक्षा आज ज्यादा महसूस हो सकती है. शूल योग के कारण शब्दों में कठोरता आ सकती है. राहु काल में पारिवारिक या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई निर्णय न लें.

अभिजीत मुहूर्त में दस्तावेज देखने या योजना बनाने का काम ठीक रहेगा. शाम बाद चंद्रमा धनु में जाकर आपकी राशि से पंचम भाव सक्रिय करता है. यहां से मानसिक हल्कापन और आत्मविश्वास लौटता है.

Career: ऑफिस में ध्यान भटक सकता है. घर या निजी कारणों से काम की गति धीमी रहेगी. आज सीनियर से टकराव से बचें. शाम बाद क्रिएटिव सोच बेहतर होगी और काम में सुधार आएगा.

Finance: घरेलू खर्च या वाहन, मकान से जुड़ा खर्च बढ़ सकता है. निवेश या प्रॉपर्टी डील आज टालें. शाम बाद बजट को लेकर स्पष्टता आएगी.

Love: भावनात्मक सहारे की जरूरत.

Health: सीना, पीठ या तनाव.

उपाय: माता दुर्गा का स्मरण करें.

Lucky Color: सुनहरा

Lucky Number: 1

कन्या राशिफल (Virgo), 19 दिसंबर 2025

आज अमावस्या आपकी सोच को जरूरत से ज्यादा विश्लेषणात्मक बना सकती है. सुबह से शाम तक चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव (वृश्चिक) में है. बातचीत, कॉल और निर्णयों में सावधानी जरूरी है.

ज्येष्ठा नक्षत्र आपको अपनी बात साबित करने की जिद दे सकता है, लेकिन आज वही जिद नुकसान देगी. शूल योग के कारण जल्दबाजी में बोले गए शब्द रिश्ते बिगाड़ सकते हैं. राहु काल में कोई जरूरी कॉल या मेल टालना बेहतर है. शाम बाद चंद्रमा धनु में जाकर चतुर्थ भाव सक्रिय करता है. मन धीरे-धीरे शांत होगा.

Career: मीटिंग, प्रेजेंटेशन या बातचीत में गलतफहमी संभव है. आज हर बात लिखित में रखें. नौकरी बदलने या बड़ा कदम उठाने का दिन नहीं है. शाम बाद काम का दबाव थोड़ा कम होगा.

Finance: छोटे लेकिन लगातार खर्च परेशान कर सकते हैं. आज उधार देना या लेना ठीक नहीं है. दस्तावेज और भुगतान दोबारा जांचें.

Love: शब्दों में संयम जरूरी.

Health: कंधे, नसें, मानसिक थकान.

उपाय: तुलसी को जल दें और मौन रखें.

Lucky Color: हल्का हरा

Lucky Number: 5

तुला राशिफल (Libra), 19 दिसंबर 2025

आज अमावस्या आपकी वाणी और धन से जुड़े मामलों को संवेदनशील बनाती है. सुबह से शाम तक चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव (वृश्चिक) में है. आप जो बोलेंगे, उसका असर गहरा होगा.

ज्येष्ठा नक्षत्र के कारण आप कठोर या बहुत सीधे बोल सकते हैं. शूल योग शब्दों में कटुता लाता है. राहु काल में पैसों या परिवार से जुड़ी चर्चा से बचें. अभिजीत मुहूर्त में जरूरी भुगतान या योजना बनाना ठीक रहेगा. शाम बाद चंद्रमा धनु में जाकर तृतीय भाव सक्रिय करता है. संवाद में सुधार आएगा.

Career: सैलरी, भुगतान या वैल्यू को लेकर चर्चा हो सकती है. आज दबाव बनाकर बात न करें. शाम बाद बातचीत आपके पक्ष में जा सकती है.

Finance: खर्च पर नियंत्रण जरूरी है. आज निवेश या बड़ा लेन-देन न करें. बजट प्लानिंग के लिए शाम बाद का समय बेहतर है.

Love: परिवार या साथी से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा.

Health: गला, दांत या शुगर.

उपाय: मीठा दान करें.

Lucky Color: गुलाबी

Lucky Number: 6

वृश्चिक राशिफल (Scorpio), 19 दिसंबर 2025

आज का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली है क्योंकि अमावस्या, ज्येष्ठा नक्षत्र और चंद्रमा दिन के पहले हिस्से में आपकी ही राशि में है. यह संयोजन भीतर गहरे परिवर्तन और मानसिक दबाव लाता है.

सुबह से शाम तक भावनाएं तीव्र रहेंगी. आप हर बात को गहराई से महसूस करेंगे. शूल योग के कारण प्रतिक्रिया तीखी हो सकती है. राहु काल में कोई भी बड़ा फैसला या टकराव न करें.अभिजीत मुहूर्त में आत्ममंथन या योजना लाभ देगा. शाम बाद चंद्रमा धनु में जाकर द्वितीय भाव सक्रिय करता है. अब ध्यान स्थिरता और सुरक्षा की ओर जाएगा.

Career: जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. आज दबाव में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है. शांत रहकर काम करना ही आपकी ताकत है. शाम बाद स्थिति थोड़ी संभलेगी.

Finance: पैसों को लेकर चिंता रह सकती है. आज उधार, निवेश या जोखिम से बचें. खर्च पर नियंत्रण जरूरी है.

Love: शक और नियंत्रण से दूरी बढ़ सकती है.

Health: सिर, नींद, हार्मोनल असंतुलन.

उपाय: शिव मंत्र का जप करें.

Lucky Color: गहरा मरून

Lucky Number: 9



Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.