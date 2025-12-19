हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Rashifal 19 दिसंबर 2025: अमावस्या का अंधेरा देगा सिंह राशि को पारिवारिक तनाव, कन्या की ज़ुबान बनेगी खतरा, तुला को धन हानि

Aaj Ka Rashifal 19 दिसंबर 2025: अमावस्या का अंधेरा देगा सिंह राशि को पारिवारिक तनाव, कन्या की ज़ुबान बनेगी खतरा, तुला को धन हानि

Aaj Ka Rashifal: 19 दिसंबर 2025 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 19 Dec 2025 05:48 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 19 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह राशिफल (Leo), 19 दिसंबर 2025

आज का दिन आपके लिए भीतर की बेचैनी और बाहरी जिम्मेदारियों के बीच खिंचाव पैदा करता है. अमावस्या मन में असंतोष बढ़ा सकती है. सुबह से शाम तक चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव (वृश्चिक) में है, जिससे घर, परिवार या भावनात्मक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हावी रहेंगे.

ज्येष्ठा नक्षत्र आपको हर स्थिति में मजबूत दिखने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन अंदरूनी असुरक्षा आज ज्यादा महसूस हो सकती है. शूल योग के कारण शब्दों में कठोरता आ सकती है. राहु काल में पारिवारिक या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई निर्णय न लें.
अभिजीत मुहूर्त में दस्तावेज देखने या योजना बनाने का काम ठीक रहेगा. शाम बाद चंद्रमा धनु में जाकर आपकी राशि से पंचम भाव सक्रिय करता है. यहां से मानसिक हल्कापन और आत्मविश्वास लौटता है.

Career: ऑफिस में ध्यान भटक सकता है. घर या निजी कारणों से काम की गति धीमी रहेगी. आज सीनियर से टकराव से बचें. शाम बाद क्रिएटिव सोच बेहतर होगी और काम में सुधार आएगा.

Finance: घरेलू खर्च या वाहन, मकान से जुड़ा खर्च बढ़ सकता है. निवेश या प्रॉपर्टी डील आज टालें. शाम बाद बजट को लेकर स्पष्टता आएगी.

Love: भावनात्मक सहारे की जरूरत.
Health: सीना, पीठ या तनाव.

उपाय: माता दुर्गा का स्मरण करें.
Lucky Color: सुनहरा
Lucky Number: 1

कन्या राशिफल (Virgo), 19 दिसंबर 2025

आज अमावस्या आपकी सोच को जरूरत से ज्यादा विश्लेषणात्मक बना सकती है. सुबह से शाम तक चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव (वृश्चिक) में है. बातचीत, कॉल और निर्णयों में सावधानी जरूरी है.

ज्येष्ठा नक्षत्र आपको अपनी बात साबित करने की जिद दे सकता है, लेकिन आज वही जिद नुकसान देगी. शूल योग के कारण जल्दबाजी में बोले गए शब्द रिश्ते बिगाड़ सकते हैं. राहु काल में कोई जरूरी कॉल या मेल टालना बेहतर है. शाम बाद चंद्रमा धनु में जाकर चतुर्थ भाव सक्रिय करता है. मन धीरे-धीरे शांत होगा.

Career: मीटिंग, प्रेजेंटेशन या बातचीत में गलतफहमी संभव है. आज हर बात लिखित में रखें. नौकरी बदलने या बड़ा कदम उठाने का दिन नहीं है. शाम बाद काम का दबाव थोड़ा कम होगा.

Finance: छोटे लेकिन लगातार खर्च परेशान कर सकते हैं. आज उधार देना या लेना ठीक नहीं है. दस्तावेज और भुगतान दोबारा जांचें.

Love: शब्दों में संयम जरूरी.
Health: कंधे, नसें, मानसिक थकान.

उपाय: तुलसी को जल दें और मौन रखें.
Lucky Color: हल्का हरा
Lucky Number: 5

तुला राशिफल (Libra), 19 दिसंबर 2025

आज अमावस्या आपकी वाणी और धन से जुड़े मामलों को संवेदनशील बनाती है. सुबह से शाम तक चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव (वृश्चिक) में है. आप जो बोलेंगे, उसका असर गहरा होगा.

ज्येष्ठा नक्षत्र के कारण आप कठोर या बहुत सीधे बोल सकते हैं. शूल योग शब्दों में कटुता लाता है. राहु काल में पैसों या परिवार से जुड़ी चर्चा से बचें. अभिजीत मुहूर्त में जरूरी भुगतान या योजना बनाना ठीक रहेगा. शाम बाद चंद्रमा धनु में जाकर तृतीय भाव सक्रिय करता है. संवाद में सुधार आएगा.

Career: सैलरी, भुगतान या वैल्यू को लेकर चर्चा हो सकती है. आज दबाव बनाकर बात न करें. शाम बाद बातचीत आपके पक्ष में जा सकती है.

Finance: खर्च पर नियंत्रण जरूरी है. आज निवेश या बड़ा लेन-देन न करें. बजट प्लानिंग के लिए शाम बाद का समय बेहतर है.

Love: परिवार या साथी से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा.
Health: गला, दांत या शुगर.

उपाय: मीठा दान करें.
Lucky Color: गुलाबी
Lucky Number: 6

वृश्चिक राशिफल (Scorpio), 19 दिसंबर 2025

आज का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली है क्योंकि अमावस्या, ज्येष्ठा नक्षत्र और चंद्रमा दिन के पहले हिस्से में आपकी ही राशि में है. यह संयोजन भीतर गहरे परिवर्तन और मानसिक दबाव लाता है.

सुबह से शाम तक भावनाएं तीव्र रहेंगी. आप हर बात को गहराई से महसूस करेंगे. शूल योग के कारण प्रतिक्रिया तीखी हो सकती है. राहु काल में कोई भी बड़ा फैसला या टकराव न करें.अभिजीत मुहूर्त में आत्ममंथन या योजना लाभ देगा. शाम बाद चंद्रमा धनु में जाकर द्वितीय भाव सक्रिय करता है. अब ध्यान स्थिरता और सुरक्षा की ओर जाएगा.

Career: जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. आज दबाव में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है. शांत रहकर काम करना ही आपकी ताकत है. शाम बाद स्थिति थोड़ी संभलेगी.

Finance: पैसों को लेकर चिंता रह सकती है. आज उधार, निवेश या जोखिम से बचें. खर्च पर नियंत्रण जरूरी है.

Love: शक और नियंत्रण से दूरी बढ़ सकती है.
Health: सिर, नींद, हार्मोनल असंतुलन.

उपाय: शिव मंत्र का जप करें.
Lucky Color: गहरा मरून
Lucky Number: 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 19 Dec 2025 05:48 AM (IST)
Tags :
Horoscope Leo Libra Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
NIA कोर्ट ने आतंकी हमले की साजिश के दो आरोपियों को ठहराया दोषी, जानें कब सुनाई जाएगी सजा
NIA कोर्ट ने आतंकी हमले की साजिश के दो आरोपियों को ठहराया दोषी, जानें कब सुनाई जाएगी सजा
पंजाब
लुधियाना: हिंसक झड़प में बदला चुनावी जीत का जश्न, AAP-कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई फायरिंग, 5 घायल
लुधियाना: हिंसक झड़प में बदला चुनावी जीत का जश्न, AAP-कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई फायरिंग, 5 घायल
बॉलीवुड
वैनिटी में करोड़ों खर्च करते हैं स्टार्स, शाहरुख खान ने बनवाया जिम, घर से कम नहीं दीपिका पादुकोण की वैन
वैनिटी में करोड़ों खर्च करते हैं स्टार्स, शाहरुख ने बनवाया जिम, घर से कम नहीं दीपिका की वैन
क्रिकेट
IND vs SL U19 Asia Cup: अंडर-19 एशिया कप फाइनल के लिए भारत और श्रीलंका की भिड़ंत, जानें टाइमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल
U19 एशिया कप फाइनल के लिए भारत और श्रीलंका की भिड़ंत, जानें टाइमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल
Advertisement

वीडियोज

किराया मांगने पर...सजा-ए-मौत
Bollywood News:बॉलीवुड गलियारों की बड़ी खबरे | KFH
अभद्र टिप्पणी से मचा तूफान, Syed Imtiaz Jaleel बोले– 'हाथ तोड़ देंगे' | Nitish Hizab Controversy
Mangal Lakshmi:Adit और Kusum निकले Georgia की गलियों में सैर के लिए #sbs
Janhit with Chitra Tripathi: हे राम.. बापू पर कागज फेंक घमासान! | VB-G RAM G Bill | MGNREGA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NIA कोर्ट ने आतंकी हमले की साजिश के दो आरोपियों को ठहराया दोषी, जानें कब सुनाई जाएगी सजा
NIA कोर्ट ने आतंकी हमले की साजिश के दो आरोपियों को ठहराया दोषी, जानें कब सुनाई जाएगी सजा
पंजाब
लुधियाना: हिंसक झड़प में बदला चुनावी जीत का जश्न, AAP-कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई फायरिंग, 5 घायल
लुधियाना: हिंसक झड़प में बदला चुनावी जीत का जश्न, AAP-कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई फायरिंग, 5 घायल
बॉलीवुड
वैनिटी में करोड़ों खर्च करते हैं स्टार्स, शाहरुख खान ने बनवाया जिम, घर से कम नहीं दीपिका पादुकोण की वैन
वैनिटी में करोड़ों खर्च करते हैं स्टार्स, शाहरुख ने बनवाया जिम, घर से कम नहीं दीपिका की वैन
क्रिकेट
IND vs SL U19 Asia Cup: अंडर-19 एशिया कप फाइनल के लिए भारत और श्रीलंका की भिड़ंत, जानें टाइमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल
U19 एशिया कप फाइनल के लिए भारत और श्रीलंका की भिड़ंत, जानें टाइमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल
बॉलीवुड
'धुरंधर' की सबसे सस्ती टिकट कहां मिल रही है? 100 रुपए से भी कम में यहां देख सकते हैं रणवीर सिंह की फिल्म
'धुरंधर' की सबसे सस्ती टिकट कहां मिल रही है? 100 रुपए से भी कम में यहां देख सकते हैं रणवीर सिंह की फिल्म
विश्व
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
ट्रेंडिंग
CLAT 2026 टॉपर गीताली गुप्ता का वीडियो वायरल, ऑल इंडिया रैंक देख हुईं इमोशनल
CLAT 2026 टॉपर गीताली गुप्ता का वीडियो वायरल, ऑल इंडिया रैंक देख हुईं इमोशनल
हेल्थ
Coffee Health Risks: कॉफी से भी हो सकता है कैंसर, खतरा पता लगते ही इन 10 राज्यों के बाजारों से हटा दिया गया सारा माल
कॉफी से भी हो सकता है कैंसर, खतरा पता लगते ही इन 10 राज्यों के बाजारों से हटा दिया गया सारा माल
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget