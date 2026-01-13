हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHindi Panchang Today: 13 जनवरी लोहड़ी का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें

Hindi Panchang Today: 13 जनवरी लोहड़ी का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें

Hindi Panchang Today 13 January 2026: 13 जनवरी 2026 को माघ माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और लोहड़ी है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 13 Jan 2026 05:23 AM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang 13 जनवरी 2026: आज 13 जनवरी 2026 से माघ महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और लोहड़ी है. लोहड़ी की शाम प्रदोष काल में आग जलाकर उसमें तिल, गुड़, गजक और गेहूं जरूर डालें. इसके बाद अग्नि देव और सूर्य देव को धन्यवाद दें. परिवार की खुशहाली की कामना करें.

आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.

13 जनवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 13 January 2026)

तिथि

दशमी (12 जनवरी 2026, दोपहर 12.42 - 13 जनवरी 2026, दोपहर 1.17)
वार मंगलवार
नक्षत्र विशाखा
योग शूल
सूर्योदय सुबह 7.15
सूर्यास्त
 सुबह 5.38
चंद्रोदय
 सुबह 3.30, 13 जनवरी
चंद्रोस्त
 दोपहर 1.10
चंद्र राशि
 तुला

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 8.34 - सुबह 9.52
   
शाम का चौघड़िया
लाभ शाम 5.42 - रात 7.24

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 3.07 - शाम 4.26
यमगण्ड काल सुबह 9.53 - सुबह 11.11
विडाल योग सुबह 7.15 - सुबह 12.06, 14 जनवरी
गुलिक काल
 दोपहर 12.30 - दोपहर 1.49
भद्रा काल सुबह 7.15 - दोपहर 3.17

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 13 January 2026)

सूर्य धनु
चंद्रमा तुला
मंगल धनु
बुध धनु
गुरु मिथुन
शुक्र धनु
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

कर्क राशि व्यापार-व्यवसाय में लाभ के अवसर बनेंगे, इसलिए कोई नया कार्य भी आज शुरू किया जा सकता है.

कौन सी राशियां संभलकर रहें

कन्या राशि आर्थिक स्थिति में गिरावट आ सकती है. परिवार के किसी सदस्य को दुखद समाचार मिल सकता है

FAQs: 13 जनवरी 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

लोहड़ी की अग्नि को बहुत शुभ माना जाता है. इस दिन शाम को पूजा के बाद घर के छोटे बच्चों को हल्का सा अग्नि का धुआं दिखाना चाहिए. ऐसा माना जाता है कि इससे बुरी नजर का असर कम होता है.

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन शूल योग बन रहा है.

Basant Panchami 2026: एग्जाम हैं नजदीक, बसंत पंचमी पर किया ये उपाय दिला सकता है सफलता

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 13 Jan 2026 05:23 AM (IST)
Aaj Ka Panchang Panchang Today Lohri 2026
