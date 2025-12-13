हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Rashifal: 13 दिसंबर 2025 राशिफल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक आज संभल जाएं, क्रोध-भ्रम और दबाव से हो सकती है भारी हानि

Aaj Ka Rashifal: 13 दिसंबर 2025 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 13 Dec 2025 06:55 AM (IST)
Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 13 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह राशिफल, 13 दिसंबर 2025

आज का दिन जिम्मेदारियों, आत्मसंयम और व्यवहारिक सोच की परीक्षा लेने वाला है. आप नेतृत्व करना चाहेंगे, लेकिन अहंकार या क्रोध की स्थिति बनते ही विरोधी सक्रिय हो सकते हैं. आज संयम न रखा तो छोटी बात भी बड़ा विवाद बन सकती है.

Career: ऑफिस में आपकी भूमिका अहम रहेगी. वरिष्ठों से मतभेद संभव हैं, लेकिन सही शब्दों और धैर्य से स्थिति संभल सकती है.
Love: लव लाइफ में अधिकार जताने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, जिससे रिश्ते में तनाव आएगा. संतुलन जरूरी है.
Education: प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अनुशासन और नियमित अभ्यास पर ध्यान देना होगा.
Health: थकान, पीठ या हृदय क्षेत्र में दबाव महसूस हो सकता है.
Finance: धन से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी हानि दे सकती है. निवेश या बड़े खर्च सोच-समझकर करें.
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.
Lucky Color: सुनहरा
Lucky Number: 1

कन्या राशिफल, 13 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में है, इसलिए भावनाएं, विचार और निर्णय तीनों तेज़ी से सक्रिय रहेंगे. आप हर बात में बारीकी चाहेंगे और छोटी-सी चूक भी आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती है. आत्मसंयम और स्पष्ट सोच आज सबसे जरूरी है.

Career: ऑफिस में कार्यभार बढ़ेगा और आपसे पूर्णता की उम्मीद रहेगी. खुद पर अनावश्यक दबाव डालना नुकसानदेह हो सकता है.
Love: लव लाइफ में व्यवहारिक सोच हावी रहेगी. भावनाएं व्यक्त न करने से दूरी बन सकती है.
Education: प्रतियोगी परीक्षा, मेडिकल, रिसर्च और तकनीकी विषयों में एकाग्रता मजबूत रहेगी.
Health: पेट, पाचन, त्वचा या नसों से जुड़ी परेशानी उभर सकती है.
Finance: धन निवेश या बचत से जुड़े फैसलों में सतर्क रहें. जल्दबाजी या भ्रम हानि दे सकता है.
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
Lucky Color: हल्का हरा
Lucky Number: 5

तुला राशिफल, 13 दिसंबर 2025

आज का दिन मानसिक उलझनों और निर्णयों की स्पष्टता का है. आप दूसरों को संतुलित रखने की कोशिश में खुद पर दबाव डाल सकते हैं. टालमटोल की आदत आज नुकसान का कारण बन सकती है.

Career: ऑफिस में साझेदारी, क्लाइंट या टीम से जुड़े निर्णय सामने आएंगे. बिजनेस में समझौता लाभ देगा, लेकिन शर्तें ध्यान से पढ़ें.
Love: लव लाइफ में रोमांस और भावनात्मक नजदीकी बढ़ेगी, लेकिन अपेक्षाएं ज्यादा हुईं तो तनाव आएगा.
Education: प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू में आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी है.
Health: मानसिक थकान और नींद की कमी महसूस हो सकती है.
Finance: धन खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा. गैर-जरूरी खर्च से बचें.
उपाय: मां लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प अर्पित करें.
Lucky Color: गुलाबी
Lucky Number: 6

वृश्चिक राशिफल, 13 दिसंबर 2025

आज का दिन गहरे विचारों, रणनीति और भीतर दबे तनाव का है. आप कई बातें मन में रखेंगे, लेकिन यही दबा हुआ क्रोध गलत समय पर फूट सकता है. आज संयम न रखा तो हानि तय है.

Career: ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें. गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए हर कदम सोच-समझकर रखें.
Love: लव रिलेशन में भावनाएं तीव्र रहेंगी. शक या संदेह रिश्ते को कमजोर कर सकता है.
Education: रिसर्च, गूढ़ विषय और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में गहराई आएगी.
Health: रक्तचाप, तनाव या नींद से जुड़ी परेशानी संभव.
Finance: धन से जुड़े बड़े फैसले आज टालना बेहतर होगा. उधार या जोखिम भरे कदम नुकसान दे सकते हैं.
उपाय: शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें.
Lucky Color: गहरा नीला
Lucky Number: 8

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 13 Dec 2025 05:53 AM (IST)
