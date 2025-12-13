Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 13 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह राशिफल, 13 दिसंबर 2025

आज का दिन जिम्मेदारियों, आत्मसंयम और व्यवहारिक सोच की परीक्षा लेने वाला है. आप नेतृत्व करना चाहेंगे, लेकिन अहंकार या क्रोध की स्थिति बनते ही विरोधी सक्रिय हो सकते हैं. आज संयम न रखा तो छोटी बात भी बड़ा विवाद बन सकती है.

Career: ऑफिस में आपकी भूमिका अहम रहेगी. वरिष्ठों से मतभेद संभव हैं, लेकिन सही शब्दों और धैर्य से स्थिति संभल सकती है.

Love: लव लाइफ में अधिकार जताने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, जिससे रिश्ते में तनाव आएगा. संतुलन जरूरी है.

Education: प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अनुशासन और नियमित अभ्यास पर ध्यान देना होगा.

Health: थकान, पीठ या हृदय क्षेत्र में दबाव महसूस हो सकता है.

Finance: धन से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी हानि दे सकती है. निवेश या बड़े खर्च सोच-समझकर करें.

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

Lucky Color: सुनहरा

Lucky Number: 1

कन्या राशिफल, 13 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में है, इसलिए भावनाएं, विचार और निर्णय तीनों तेज़ी से सक्रिय रहेंगे. आप हर बात में बारीकी चाहेंगे और छोटी-सी चूक भी आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती है. आत्मसंयम और स्पष्ट सोच आज सबसे जरूरी है.

Career: ऑफिस में कार्यभार बढ़ेगा और आपसे पूर्णता की उम्मीद रहेगी. खुद पर अनावश्यक दबाव डालना नुकसानदेह हो सकता है.

Love: लव लाइफ में व्यवहारिक सोच हावी रहेगी. भावनाएं व्यक्त न करने से दूरी बन सकती है.

Education: प्रतियोगी परीक्षा, मेडिकल, रिसर्च और तकनीकी विषयों में एकाग्रता मजबूत रहेगी.

Health: पेट, पाचन, त्वचा या नसों से जुड़ी परेशानी उभर सकती है.

Finance: धन निवेश या बचत से जुड़े फैसलों में सतर्क रहें. जल्दबाजी या भ्रम हानि दे सकता है.

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

Lucky Color: हल्का हरा

Lucky Number: 5

तुला राशिफल, 13 दिसंबर 2025

आज का दिन मानसिक उलझनों और निर्णयों की स्पष्टता का है. आप दूसरों को संतुलित रखने की कोशिश में खुद पर दबाव डाल सकते हैं. टालमटोल की आदत आज नुकसान का कारण बन सकती है.

Career: ऑफिस में साझेदारी, क्लाइंट या टीम से जुड़े निर्णय सामने आएंगे. बिजनेस में समझौता लाभ देगा, लेकिन शर्तें ध्यान से पढ़ें.

Love: लव लाइफ में रोमांस और भावनात्मक नजदीकी बढ़ेगी, लेकिन अपेक्षाएं ज्यादा हुईं तो तनाव आएगा.

Education: प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू में आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी है.

Health: मानसिक थकान और नींद की कमी महसूस हो सकती है.

Finance: धन खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा. गैर-जरूरी खर्च से बचें.

उपाय: मां लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प अर्पित करें.

Lucky Color: गुलाबी

Lucky Number: 6

वृश्चिक राशिफल, 13 दिसंबर 2025

आज का दिन गहरे विचारों, रणनीति और भीतर दबे तनाव का है. आप कई बातें मन में रखेंगे, लेकिन यही दबा हुआ क्रोध गलत समय पर फूट सकता है. आज संयम न रखा तो हानि तय है.

Career: ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें. गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए हर कदम सोच-समझकर रखें.

Love: लव रिलेशन में भावनाएं तीव्र रहेंगी. शक या संदेह रिश्ते को कमजोर कर सकता है.

Education: रिसर्च, गूढ़ विषय और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में गहराई आएगी.

Health: रक्तचाप, तनाव या नींद से जुड़ी परेशानी संभव.

Finance: धन से जुड़े बड़े फैसले आज टालना बेहतर होगा. उधार या जोखिम भरे कदम नुकसान दे सकते हैं.

उपाय: शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें.

Lucky Color: गहरा नीला

Lucky Number: 8

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.