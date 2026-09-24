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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोGanesh Visarjan 2026: 25 सितंबर को भद्रा कब लगेगी? जानें पंचक में विसर्जन का नियम

Ganesh Visarjan 2026: 25 सितंबर को भद्रा कब लगेगी? जानें पंचक में विसर्जन का नियम

Ganesh Visarjan 2026 Bhadra Timing: गणेश विसर्जन 25 सितंबर 2026 को है. जानें रात 11:06 बजे से कब तक रहेगी भद्रा, पूरे दिन पंचक होने पर विसर्जन कर सकते हैं या नहीं.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 24 Sep 2026 03:23 PM (IST)
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Ganesh Visarjan 2026: गणेश विसर्जन के लिए 25 सितंबर की तैयारी कर रहे हैं तो पंचांग में भद्रा और पंचक देखकर उलझन हो सकती है. सबसे जरूरी बात समय की है. भद्रा रात 11:06 बजे शुरू होगी. पंचक दिनभर रहेगा, लेकिन इसे गणपति विसर्जन पर रोक समझना सही नहीं है.

शुक्रवार 25 सितंबर 2026 को अनंत चतुर्दशी पर दस दिवसीय गणेशोत्सव का समापन होगा. दिल्ली के पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि रात 11:06 बजे तक है. उसके बाद पूर्णिमा शुरू होगी और उसी समय विष्टि करण यानी भद्रा भी लगेगी.

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इसलिए जो परिवार भद्रा शुरू होने से पहले विसर्जन करना चाहते हैं, उनके पास दिन और शाम का समय रहेगा. शहर के अनुसार पंचांग के समय में थोड़ा अंतर हो सकता है.

25 सितंबर को भद्रा कितने बजे से कितने बजे तक?

दिल्ली के लिए उपलब्ध पंचांग गणना के अनुसार भद्रा 25 सितंबर रात 11:06 बजे से 26 सितंबर सुबह करीब 10:46 बजे तक रहेगी. कुछ पंचांग शुरुआत और समाप्ति का समय एक मिनट आगे बताते हैं. इसका सीधा अर्थ है कि 25 सितंबर की सुबह, दोपहर और अधिकांश शाम को भद्रा नहीं है. दिनभर भद्रा बताकर श्रद्धालुओं को परेशान करना गलत होगा.

भद्रा को विष्टि करण कहा जाता है. परंपरा में इसके दौरान विवाह, गृहप्रवेश जैसे नए मांगलिक कार्यों के मुहूर्त से बचा जाता है. गणेश विसर्जन स्थापित प्रतिमा की पूजा के समापन का संस्कार है.

इसलिए केवल भद्रा का नाम देखकर यह निष्कर्ष निकालना कि रात 11:06 बजे के बाद विसर्जन करना ही नहीं चाहिए, उचित नहीं होगा. देर रात निकलने वाले सार्वजनिक जुलूस अपने मंडल की परंपरा और स्थानीय व्यवस्थाओं के अनुसार चलते हैं.

पंचक का गणेश विसर्जन पर क्या असर होगा?

25 सितंबर को पंचक पूरे दिन रहेगा. यह चंद्रमा की स्थिति से जुड़ी अवधि है. कई परिवार पंचक में कुछ विशेष नए कार्यों के लिए मुहूर्त नहीं चुनते. हालांकि, पंचक के कारण अनंत चतुर्दशी का पर्व या उस दिन होने वाला गणेश विसर्जन रद्द नहीं होता. दोनों को एक ही नियम से देखना भ्रम पैदा करता है.

ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली बताते हैं कि यदि आपके घर में पंचक को लेकर अलग कुल परंपरा है, तो विसर्जन की पूजा उसी परंपरा के अनुसार करें. घर में छोटी प्रतिमा का विसर्जन करने वाले परिवार अंतिम आरती, नैवेद्य और क्षमा प्रार्थना के बाद 25 सितंबर को दिन या शाम में बप्पा को विदा कर सकते हैं. भीड़ वाले घाट पर जाने से पहले प्रशासन की तय व्यवस्था और सुरक्षा निर्देश भी देख लें.

25 सितंबर को पंचक रहेगा, लेकिन भद्रा रात 11:06 बजे से पहले नहीं लगेगी. विसर्जन की तैयारी कर रहे श्रद्धालुओं के लिए यही दोनों समयों के बीच सबसे अहम फर्क है.

FAQ

25 सितंबर 2026 को भद्रा कब से लगेगी?
दिल्ली के पंचांग के अनुसार भद्रा रात करीब 11:06 बजे शुरू होगी और 26 सितंबर सुबह करीब 10:46 बजे समाप्त होगी. स्थान और पंचांग के अनुसार एक-दो मिनट का अंतर संभव है.

क्या 25 सितंबर को पूरे दिन भद्रा रहेगी?
नहीं. भद्रा 25 सितंबर की रात में शुरू होगी.

क्या पंचक में गणेश विसर्जन कर सकते हैं?
25 सितंबर को पंचक है, लेकिन केवल पंचक होने से अनंत चतुर्दशी का गणेश विसर्जन रद्द नहीं होता. परिवार या मंडल की परंपरा के अनुसार पूजा और विदाई करें.

क्या रात 11:06 बजे के बाद गणेश विसर्जन पर रोक है?
रोक बताना सही नहीं होगा. उस समय भद्रा शुरू होती है. देर रात के विसर्जन में स्थानीय परंपरा और प्रशासन की व्यवस्था देखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 24 Sep 2026 03:23 PM (IST)
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Bhadra Ganesh Chaturthi 2026 Ganesh Visarjan 2026
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