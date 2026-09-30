Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाअग्निवीरों के लिए 2 राज्यों से गुड न्यूज, नौकरी के लिए हुए नए ऐलान 

अग्निवीरों के लिए 2 राज्यों से गुड न्यूज, नौकरी के लिए हुए नए ऐलान 

अग्निवीरों के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने भी अहम फैसले लिए हैं. मध्य प्रदेश में पूर्व अग्निवीरों के लिए वर्दी वाली सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी गई है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 30 Sep 2026 07:38 PM (IST)
Preferred Sources

अग्निवीर के तौर पर सेना में शामिल हुए पहले बैच की चार साल की सेवाएं पूरी होने वाली है. अग्निवीरों की सेवा पूरी होने के बाद आगे उनकी नौकरी को लेकर अलग-अलग राज्यों से कई तरह के ऐलान किए जा रहे हैं. इसे लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने भी अहम फैसले लिए हैं. मध्य प्रदेश में पूर्व अग्निवीरों के लिए वर्दी वाली सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी गई है. वहीं महाराष्ट्र में पूर्व अग्निवीरों को राज्य की कई वर्दी वाली सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया गया है. महाराष्ट्र में एलिजिबल पूर्व अग्निवीरों को लिखित भर्ती परीक्षा से छूट देने के बात भी कही गई है. केंद्र सरकार के 2022 बैच की अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की सेवा का समय चार साल है. अग्निवीरों में 25 प्रतिशत को सशस्त्र बलों में आगे बनाए रखने का प्रावधान है, जबकि 75 प्रतिशत अग्निवीर सेवा पूरी होने के बाद बाहर आते हैं. पहला बैच जनवरी 2027 तक सेवा से बाहर होने वाला है. 

मध्य प्रदेश कैबिनेट ने पुलिस आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल प्रहरी, वनरक्षक और आबकारी आरक्षक के पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी. गृह विभाग के तहत जनरल ड्यूटी आरक्षक और विशेष सशस्त्र बल की भर्ती में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. इन पदों पर होमगार्ड के लिए 10 प्रतिशत और पूर्व सैनिकों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण भी जारी रहेगा. वहीं जेल प्रहरी और वनरक्षक के पदों पर अग्निवीरों को 20 प्रतिशत, होमगार्ड को 15 प्रतिशत और पूर्व सैनिकों को 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. वहीं आबकारी आरक्षक की भर्ती में अग्नि वीरों के लिए 20 प्रतिशत, होमगार्ड के लिए 10 प्रतिशत और पूर्व सैनिकों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

शिक्षा
CBSE बोर्ड 2027 की डेटशीट पर आया बड़ा अपडेट, जानें कब आएगा टाइमटेबल
CBSE बोर्ड 2027 की डेटशीट पर आया बड़ा अपडेट, जानें कब आएगा टाइमटेबल
शिक्षा
NCERT की 9वीं की किताब में सेंगोल की एंट्री, चोल काल से जोड़ा इतिहास 
NCERT की 9वीं की किताब में सेंगोल की एंट्री, चोल काल से जोड़ा इतिहास 
शिक्षा
रेलवे में नौकरी देने वाले बोर्ड में ही स्टाफ कम, खाली पड़े 22% से ज्यादा पद
रेलवे में नौकरी देने वाले बोर्ड में ही स्टाफ कम, खाली पड़े 22% से ज्यादा पद
शिक्षा
AI क्रांति का 'एंट्री कार्ड' बनेगा GATE, IIT प्रोफेसर ने किया चौंकाने वाला दावा
AI क्रांति का 'एंट्री कार्ड' बनेगा GATE, IIT प्रोफेसर ने किया चौंकाने वाला दावा

ये भी पढ़ें-मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खबर, NEET PG की सीटें बढ़कर 58000 के करीब

महाराष्ट्र में बिना लिखित परीक्षा के नौकरी 

महाराष्ट्र कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों के लिए ग्रुप सी की वर्दी वाली सरकारी नौकरी और अर्ध सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है. यह व्यवस्था महाराष्ट्र के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों के लिए होगी. सरकार के अनुसार एलिजिबल पूर्व अग्निवीरों को दोबारा लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी. वहीं उनकी 4 साल की सैन्य सेवा के दौरान मिली ट्रेनिंग को भी मान्यता दी जाएगी. इसलिए सामान्य शुरुआती प्रशिक्षण से उन्हें छूट मिलेगी. हालांकि किसी खास पद के लिए जरूरी विशेष प्रशिक्षण लागू हो सकता है. वहीं ऊपरी आयु सीमा में भी 4 साल की छूट दी जाएगी. 

पुलिस से फायर सर्विस तक कई विभागों में मौका 

महाराष्ट्र में पूर्व अग्निवीरों के लिए पुलिस कांस्टेबल और ड्राइवर कांस्टेबल, जेल कांस्टेबल, फायरमैन और रेस्क्यूअर और होमगार्ड, स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल, सेलर, राज्य आबकारी विभागों में जवान और जवान कम ड्राइवर तथा वनरक्षक जैसे पदों पर अवसर का प्रावधान किया गया है. भारतीय नौसेना से सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को राज्य की तटीय सुरक्षा शाखा में शामिल करने को प्राथमिकता देने के बात भी कही गई है. जरूरत पड़ने पर उनके लिए अतिरिक्त पद बनाए जाने का ऑप्शन भी रखा गया है.

ये भी पढ़ें-2027 में यूपी में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा जॉब देगी सरकार? जान लें जवाब

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 30 Sep 2026 07:38 PM (IST)
Tags :
Education News Agniveer Jobs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
CBSE बोर्ड 2027 की डेटशीट पर आया बड़ा अपडेट, जानें कब आएगा टाइमटेबल
CBSE बोर्ड 2027 की डेटशीट पर आया बड़ा अपडेट, जानें कब आएगा टाइमटेबल
शिक्षा
NCERT की 9वीं की किताब में सेंगोल की एंट्री, चोल काल से जोड़ा इतिहास 
NCERT की 9वीं की किताब में सेंगोल की एंट्री, चोल काल से जोड़ा इतिहास 
शिक्षा
रेलवे में नौकरी देने वाले बोर्ड में ही स्टाफ कम, खाली पड़े 22% से ज्यादा पद
रेलवे में नौकरी देने वाले बोर्ड में ही स्टाफ कम, खाली पड़े 22% से ज्यादा पद
शिक्षा
AI क्रांति का 'एंट्री कार्ड' बनेगा GATE, IIT प्रोफेसर ने किया चौंकाने वाला दावा
AI क्रांति का 'एंट्री कार्ड' बनेगा GATE, IIT प्रोफेसर ने किया चौंकाने वाला दावा
Advertisement

वीडियोज

ALIEN MYSTERY: चांद पर एलियंस का मलबा? सामने आया बड़ा रहस्य! |ABPLIVE
UP Rajya Sabha Election 2027: सपा की तैयारी तेज..दिलचस्प मुकाबला | Akhilesh Yadav | Samajwadi Party
Kathua CISF Camp Firing: CISF कैंप में जवान ने साथियों पर की फायरिंग | Jammu Kashmir | Breaking News
Shehzad Poonawalla: रिएलिटि शो में बड़ा ड्रामा..पीट गए पूनावाला | Rise And Fall 2
जेल के वो 21 दिन...आज खुलेगा राज!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सेव डेमोक्रेसी मार्च, 5 बड़ी रैली…', INDIA गठबंधन की बैठक में लिए गए ये 5 बड़े फैसले
'सेव डेमोक्रेसी मार्च, 5 बड़ी रैली…', INDIA गठबंधन की बैठक में लिए गए ये 5 बड़े फैसले
महाराष्ट्र
शिंदे गुट का बड़ा दावा, 'कांग्रेस को राज ठाकरे पसंद नहीं इसलिए अब उद्धव...'
शिंदे गुट का बड़ा दावा, 'कांग्रेस को राज ठाकरे पसंद नहीं इसलिए अब उद्धव...'
इंडिया
गेहूं-चना समेत इन छह फसलों की बढ़ी MSP, जानें मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले
गेहूं-चना समेत इन छह फसलों की बढ़ी MSP, जानें मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले
क्रिकेट
कैंपबेल, आमिर और शाई होप... वेस्टइंडीज ने 'ट्रिपल शतक' के साथ रचा इतिहास
कैंपबेल, आमिर और शाई होप... वेस्टइंडीज ने 'ट्रिपल शतक' के साथ रचा इतिहास
बॉलीवुड
Drishyam 3 Star Cast Fees: अजय देवगन को मिली सबसे मोटी रकम, जानें- तबू समेत बाकी स्टार कास्ट की फीस
'दृश्यम 3' के लिए अजय ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- तबू समेत बाकी की फीस
विश्व
सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान ने भारत के सामने जोड़े हाथ, कहा- 'मर जाएंगे हमारे लोग...',
सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान ने भारत के सामने जोड़े हाथ, कहा- 'मर जाएंगे हमारे लोग...',
इंडिया
क्या राहुल गांधी 2029 में विपक्ष का चेहरा होंगे? ममता बनर्जी ने दिया ऐसा जवाब
क्या राहुल गांधी 2029 में विपक्ष का चेहरा होंगे? ममता बनर्जी ने दिया ऐसा जवाब
शिक्षा
2027 में यूपी में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा जॉब देगी सरकार? जान लें जवाब
2027 में यूपी में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा जॉब देगी सरकार? जान लें जवाब
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget