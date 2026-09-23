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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअक्टूबर में नौकरी और खर्च के फैसले अहम, आपकी राशि के लिए क्या कहता है मासिक राशिफल?

अक्टूबर में नौकरी और खर्च के फैसले अहम, आपकी राशि के लिए क्या कहता है मासिक राशिफल?

Masik Rashifal October 2026: अक्टूबर 2026 में शुक्र और बुध वक्री होंगे, जबकि 31 अक्टूबर को गुरु सिंह राशि में जाएंगे. चंद्र राशि के आधार पर जानें मेष से मीन तक नौकरी, धन और रिश्तों का मासिक राशिफल.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 23 Sep 2026 07:20 PM (IST)
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Masik Rashifal: अक्टूबर में नौकरी बदलने की बात आगे बढ़े, पुराना रिश्ता फिर दस्तक दे या किसी बड़े खर्च पर फैसला लेना पड़े तो तारीख पर ध्यान दीजिए. 3 अक्टूबर से शुक्र वक्री होंगे, 24 अक्टूबर से बुध भी वक्री हो जाएंगे. इस बीच 17 अक्टूबर को सूर्य तुला में प्रवेश करेंगे.

लेकिन जिस गुरु गोचर की सबसे ज्यादा चर्चा है, वह 31 अक्टूबर को होगा, उसका असर पूरे महीने पर थोपना सही नहीं. इन ग्रह स्थितियों में आपकी चंद्र राशि के लिए काम, कमाई और रिश्तों में सबसे अहम मुद्दा क्या रहेगा? पढ़िए अक्टूबर 2026 का मासिक राशिफल.

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मेष राशि अक्टूबर 2026

नौकरी से ज्यादा साझेदारी इस महीने आपकी परीक्षा ले सकती है. तुला आपके सातवें भाव में है, जहां शुक्र और बुध की वक्री चाल समझौते, ग्राहक या जीवनसाथी से जुड़ी पुरानी बात फिर उठा सकती है. किसी प्रस्ताव पर हामी भरने से पहले जिम्मेदारी और भुगतान स्पष्ट करें. कर्क में मंगल और गुरु के कारण घर के काम, संपत्ति या परिवार पर ध्यान रहेगा. घरेलू खर्च बढ़े तो उसे जल्दबाजी में लिए गए कारोबारी फैसले से पूरा करने की कोशिश न करें. 17 अक्टूबर के बाद रिश्तों में अपनी बात रखने के साथ दूसरे पक्ष की शर्त भी सुननी होगी.

वृषभ राशि अक्टूबर 2026

काम का दबाव संभाल लिया तो महीना उपयोगी साबित हो सकता है. तुला आपके छठे भाव में है, इसलिए अक्टूबर में नौकरी की दिनचर्या, अधूरे काम और कार्यस्थल के मतभेद अहम रहेंगे. शुक्र आपके राशि स्वामी हैं. उनके वक्री होने पर नौकरी छोड़ने या कामकाज की व्यवस्था बदलने की इच्छा हो सकती है, लेकिन पहले देखें कि समस्या अस्थायी है या लंबे समय से चली आ रही है. कर्क में गुरु और मंगल तीसरे भाव को सक्रिय कर रहे हैं, आवेदन, संपर्क और अपने प्रयास बढ़ाएं. खर्च के मामले में सुविधा और जरूरत का फर्क रखें.

मिथुन राशि अक्टूबर 2026

अक्टूबर अवसर दिखाएगा, लेकिन उसके साथ शर्तें भी होंगी. तुला आपके पांचवें भाव में है, जिससे पढ़ाई, रचनात्मक काम और प्रेम संबंध चर्चा में रहेंगे. 24 अक्टूबर को राशि स्वामी बुध वक्री होने के बाद पुराना प्रोजेक्ट दोबारा हाथ में आ सकता है या किसी प्रस्ताव की शर्त बदल सकती है. कर्क के दूसरे भाव में मंगल और गुरु की स्थिति धन तथा परिवार की बातचीत को प्रमुख बनाती है. आय बढ़ाने की योजना अच्छी है, पर अनुमानित रकम को अभी से खर्च न करें. प्रेम संबंध में अधूरी बात को अपनी तरफ से पूरा मान लेना गलतफहमी पैदा कर सकता है.

कर्क राशि अक्टूबर 2026

आप कुछ बदलना चाहेंगे, लेकिन घर के लोग उसी फैसले पर सहमत हों, यह जरूरी नहीं. मंगल और गुरु महीने के अधिकांश समय आपकी राशि में रहेंगे. इससे पहल करने का मन बढ़ेगा, साथ ही अधीरता भी आ सकती है. तुला आपके चौथे भाव में है, वक्री शुक्र-बुध घर, संपत्ति, वाहन या परिवार की पुरानी व्यवस्था पर पुनर्विचार करा सकते हैं. किसी बड़ी खरीद के कागज और कुल लागत जांचें. नौकरी में अपनी योजना आगे रखें, पर भावनात्मक प्रतिक्रिया से बातचीत न बिगाड़ें. 31 अक्टूबर को गुरु आपके धन भाव में जाएंगे, यह आगे की आर्थिक योजना बनाने का संकेत है, पूरे अक्टूबर के धनलाभ का दावा नहीं.

सिंह राशि अक्टूबर 2026

महीने का बड़ा गोचर आपकी राशि में होगा, लेकिन आखिरी दिन. 31 अक्टूबर को गुरु सिंह में प्रवेश करेंगे. उससे पहले गुरु और मंगल आपके बारहवें भाव कर्क में रहेंगे, इसलिए समय और पैसे दोनों का हिसाब रखना जरूरी है. तुला का तीसरा भाव संपर्क, आवेदन और बातचीत से जुड़ा है, वक्री बुध-शुक्र के कारण किसी पुराने परिचित या रुकी हुई चर्चा से दोबारा संपर्क हो सकता है. नौकरी के लिए कोशिश जारी रखें, मगर केवल संभावित प्रस्ताव के भरोसे बड़ा खर्च न करें. गुरु का सिंह में आना अगले दौर का संकेत है, अक्टूबर के पहले 30 दिनों का फल उसी से जोड़ना सही नहीं होगा.

कन्या राशि अक्टूबर 2026

कमाई का सवाल उठेगा, लेकिन असली काम पैसों का हिसाब साफ रखना है. तुला आपके दूसरे भाव में है. वक्री शुक्र और 24 अक्टूबर से वक्री बुध के कारण वेतन, बचत, पारिवारिक खर्च या बकाया भुगतान पर दोबारा बात हो सकती है. नौकरी का प्रस्ताव मिले तो हाथ में आने वाली रकम और शर्तें जांचें. राशि स्वामी बुध के वक्री होने पर किसी बातचीत का अर्थ बदलने से बचाने के लिए लिखित स्पष्टता रखें. कर्क के लाभ भाव में गुरु और मंगल संपर्कों से अवसर का संकेत देते हैं, पर हर परिचय को पक्का लाभ मानकर योजना न बनाएं.

तुला राशि अक्टूबर 2026

इस महीने सबसे ज्यादा सवाल आपके अपने फैसलों पर उठेंगे. शुक्र और बुध आपकी राशि में रहकर वक्री होंगे. कोई पुराना संबंध, पेशेवर प्रस्ताव या निजी योजना फिर सामने आ सकती है. 17 अक्टूबर से सूर्य भी तुला में होंगे, इसके बाद आप अपनी बात अधिक स्पष्टता से रखना चाहेंगे. नौकरी में भूमिका बदलने की चर्चा हो तो केवल पदनाम नहीं, काम और भुगतान की शर्तें भी देखें. कर्क का दसवां भाव करियर को सक्रिय रखता है, लेकिन मंगल के कारण वरिष्ठों से टकराव की आशंका भी है. सही बात को सही लहजे में कहना इस महीने फर्क पैदा करेगा.

वृश्चिक राशि अक्टूबर 2026

जो खर्च दिखाई नहीं दे रहे, वही बजट बिगाड़ सकते हैं. तुला आपके बारहवें भाव में है. शुक्र-बुध की वक्री चाल पुराने भुगतान, यात्रा, निजी खर्च या पर्दे के पीछे चल रही बातचीत को फिर सामने ला सकती है. कर्क के नवम भाव में गुरु और मंगल पढ़ाई, मार्गदर्शन और दूर की योजना पर जोर देते हैं. किसी सलाह को लागू करने से पहले देखें कि वह आपकी स्थिति में फिट भी बैठती है या नहीं. नौकरी में अगले कदम की तैयारी करें, हर योजना की तुरंत घोषणा करना जरूरी नहीं. रिश्तों में दूरी हो तो अनुमान के बजाय बातचीत का समय तय करें.

धनु राशि अक्टूबर 2026

पुराने संपर्क से नई बात बन सकती है, पर रकम और जिम्मेदारी पहले तय करें. तुला आपके लाभ भाव में है, इसलिए मित्र, नेटवर्क और पेशेवर परिचय अक्टूबर में काम आ सकते हैं. वक्री शुक्र-बुध के कारण रुका प्रस्ताव लौट सकता है, लेकिन उसकी शर्तें पहले जैसी हों, यह मानकर न चलें. कर्क के आठवें भाव में गुरु और मंगल साझा धन, उधार और अचानक खर्च को संवेदनशील बनाते हैं. जोखिम भरा आर्थिक फैसला केवल किसी और के भरोसे न लें. 31 अक्टूबर को गुरु आपके नवम भाव सिंह में जाएंगे, आगे चलकर पढ़ाई या यात्रा की दिशा अधिक प्रमुख हो सकती है.

मकर राशि अक्टूबर 2026

करियर की बातचीत अक्टूबर का सबसे अहम मुद्दा रहेगी. तुला आपका दसवां भाव है. यहां शुक्र और बुध के वक्री होने से पुराना नौकरी प्रस्ताव, पद की चर्चा या अधूरा प्रोजेक्ट फिर मेज पर आ सकता है. 17 अक्टूबर से सूर्य भी इसी भाव में होंगे, इसलिए आपके काम पर ध्यान बढ़ेगा. मगर ध्यान मिलना अपने आप पदोन्नति नहीं है, आपसे क्या अपेक्षा है और बदले में क्या मिलेगा, यह साफ करें. कर्क के सातवें भाव में मंगल और गुरु साझेदारी को सक्रिय रखते हैं. ग्राहक या जीवनसाथी के साथ जल्दबाजी में जवाब देने से बचें.

कुंभ राशि अक्टूबर 2026

पढ़ाई, यात्रा या काम की नई दिशा पर पुरानी योजना फिर खुल सकती है. तुला आपके नवम भाव में है. वक्री शुक्र-बुध किसी कोर्स, आवेदन, यात्रा या मार्गदर्शन से जुड़ा फैसला दोबारा देखने को कह सकते हैं. कर्क के छठे भाव में मंगल और गुरु रोजमर्रा के काम तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हैं, अवसर पाने के लिए तैयारी करनी होगी. नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो नई जगह के काम का वास्तविक दायरा समझें. खर्च के मामले में यात्रा या पढ़ाई का पूरा बजट बनाएं, केवल शुरुआती शुल्क देखकर फैसला न लें.

मीन राशि अक्टूबर 2026

साझा पैसों में अस्पष्टता छोड़ना इस महीने महंगा पड़ सकता है. तुला आपके आठवें भाव में है. वक्री शुक्र-बुध उधार, संयुक्त खर्च, बीमा या पार्टनर के पैसों से जुड़ी पुरानी बात फिर उठा सकते हैं. कर्क के पांचवें भाव में गुरु और मंगल पढ़ाई, रचनात्मक काम और अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने की इच्छा बढ़ाएंगे. किसी नए काम में रुचि अच्छी है, लेकिन उसकी लागत पहले तय करें. रिश्ते में भरोसे की बात हो तो बिना आरोप लगाए साफ सवाल पूछें. 31 अक्टूबर से गुरु सिंह के छठे भाव में जाएंगे, उसके बाद काम की दिनचर्या पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 23 Sep 2026 07:20 PM (IST)
Tags :
Masik Rashifal Monthly Horoscope
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