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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोFIFA World Cup 2026: क्या लियोनेल मेसी फिर रचेंगे इतिहास? ग्रहों की चाल से जानें सबसे बड़ा ज्योतिषीय संकेत

FIFA World Cup 2026: क्या लियोनेल मेसी फिर रचेंगे इतिहास? ग्रहों की चाल से जानें सबसे बड़ा ज्योतिषीय संकेत

FIFA World Cup 2026: क्या लियोनेल मेसी एक बार फिर इतिहास रच पाएंगे? जानिए उनकी जन्म कुंडली, मौजूदा ग्रह गोचर और अंक ज्योतिष के आधार पर विश्व कप 2026 से जुड़े संभावित ज्योतिषीय संकेत.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 26 Jun 2026 06:00 PM (IST)
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FIFA World Cup 2026 अब ज्यादा दूर नहीं है। दुनियाभर के फुटबॉल प्रशंसकों की नजर एक बार फिर इस बात पर टिकी है कि क्या लियोनेल मेसी आखिरी बार विश्व कप में उतरेंगे और क्या वे एक बार फिर इतिहास रच पाएंगे?

जहां खेल विशेषज्ञ खिलाड़ियों की फिटनेस, टीम की रणनीति और प्रदर्शन के आधार पर अनुमान लगा रहे हैं, वहीं ज्योतिष के जानकार ग्रहों की चाल और जन्म कुंडली के आधार पर संभावनाओं का आकलन कर रहे हैं.

क्या कहते हैं मेसी के ग्रह?

लियोनेल मेसी का जन्म 24 जून 1987 को हुआ था। अंक ज्योतिष के अनुसार उनका मूलांक 6 है, जिस पर शुक्र का प्रभाव माना जाता है. शुक्र व्यक्ति को लोकप्रियता, रचनात्मकता और आकर्षक व्यक्तित्व प्रदान करता है। वहीं उनका भाग्यांक भी नेतृत्व और उपलब्धियों की ओर संकेत करने वाला माना जाता है.

वर्ष 2026 में गुरु और शनि जैसे प्रमुख ग्रहों का गोचर धैर्य, अनुभव और रणनीति को अहम बना सकता है. अनुभवी खिलाड़ियों के लिए यह समय अपनी क्षमता दिखाने का अवसर माना जा सकता है.

यह भी पढ़ें- FIFA World Cup 2026: क्या शनि और राहु बदल देंगे ट्रॉफी का फैसला? ज्योतिषीय नजर से बड़ा विश्लेषण

क्या अर्जेंटीना दोहरा पाएगा इतिहास?

2022 में अर्जेंटीना ने विश्व कप जीतकर करोड़ों प्रशंसकों का सपना पूरा किया था. 2026 में भी टीम मजबूत खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर सकती है. यदि अनुभवी और युवा खिलाड़ियों के बीच अच्छा तालमेल बना रहता है, तो टीम खिताब की प्रबल दावेदारों में शामिल रह सकती है.

अंक ज्योतिष क्या संकेत देता है?

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 6 वाले लोग बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने की क्षमता रखते हैं. यदि ग्रहों का सहयोग और परिस्थितियां अनुकूल रहें, तो मेसी एक बार फिर यादगार प्रदर्शन कर सकते हैं.
हालांकि, खेल का परिणाम केवल ज्योतिष पर नहीं, बल्कि खिलाड़ियों के प्रदर्शन, रणनीति, चोट और मैच की परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है.

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क्या मेसी फिर इतिहास रच पाएंगे?

ज्योतिषीय दृष्टि से वर्ष 2026 मेसी के लिए अनुभव और नेतृत्व की परीक्षा का समय हो सकता है. ग्रह कुछ सकारात्मक संकेत जरूर देते हैं, लेकिन यह कहना कि वे निश्चित रूप से विश्व कप जीतेंगे या इतिहास रचेंगे, संभव नहीं है. फुटबॉल में अंतिम फैसला मैदान पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन से ही होता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 26 Jun 2026 05:11 PM (IST)
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