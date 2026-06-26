FIFA World Cup 2026 अब ज्यादा दूर नहीं है। दुनियाभर के फुटबॉल प्रशंसकों की नजर एक बार फिर इस बात पर टिकी है कि क्या लियोनेल मेसी आखिरी बार विश्व कप में उतरेंगे और क्या वे एक बार फिर इतिहास रच पाएंगे?

जहां खेल विशेषज्ञ खिलाड़ियों की फिटनेस, टीम की रणनीति और प्रदर्शन के आधार पर अनुमान लगा रहे हैं, वहीं ज्योतिष के जानकार ग्रहों की चाल और जन्म कुंडली के आधार पर संभावनाओं का आकलन कर रहे हैं.

क्या कहते हैं मेसी के ग्रह?

लियोनेल मेसी का जन्म 24 जून 1987 को हुआ था। अंक ज्योतिष के अनुसार उनका मूलांक 6 है, जिस पर शुक्र का प्रभाव माना जाता है. शुक्र व्यक्ति को लोकप्रियता, रचनात्मकता और आकर्षक व्यक्तित्व प्रदान करता है। वहीं उनका भाग्यांक भी नेतृत्व और उपलब्धियों की ओर संकेत करने वाला माना जाता है.

वर्ष 2026 में गुरु और शनि जैसे प्रमुख ग्रहों का गोचर धैर्य, अनुभव और रणनीति को अहम बना सकता है. अनुभवी खिलाड़ियों के लिए यह समय अपनी क्षमता दिखाने का अवसर माना जा सकता है.

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क्या अर्जेंटीना दोहरा पाएगा इतिहास?

2022 में अर्जेंटीना ने विश्व कप जीतकर करोड़ों प्रशंसकों का सपना पूरा किया था. 2026 में भी टीम मजबूत खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर सकती है. यदि अनुभवी और युवा खिलाड़ियों के बीच अच्छा तालमेल बना रहता है, तो टीम खिताब की प्रबल दावेदारों में शामिल रह सकती है.

अंक ज्योतिष क्या संकेत देता है?

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 6 वाले लोग बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने की क्षमता रखते हैं. यदि ग्रहों का सहयोग और परिस्थितियां अनुकूल रहें, तो मेसी एक बार फिर यादगार प्रदर्शन कर सकते हैं.

हालांकि, खेल का परिणाम केवल ज्योतिष पर नहीं, बल्कि खिलाड़ियों के प्रदर्शन, रणनीति, चोट और मैच की परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है.

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क्या मेसी फिर इतिहास रच पाएंगे?

ज्योतिषीय दृष्टि से वर्ष 2026 मेसी के लिए अनुभव और नेतृत्व की परीक्षा का समय हो सकता है. ग्रह कुछ सकारात्मक संकेत जरूर देते हैं, लेकिन यह कहना कि वे निश्चित रूप से विश्व कप जीतेंगे या इतिहास रचेंगे, संभव नहीं है. फुटबॉल में अंतिम फैसला मैदान पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन से ही होता है.

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