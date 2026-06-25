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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोFIFA World Cup 2026: क्या शनि और राहु बदल देंगे ट्रॉफी का फैसला? ज्योतिषीय नजर से बड़ा विश्लेषण

FIFA World Cup 2026: क्या शनि और राहु बदल देंगे ट्रॉफी का फैसला? ज्योतिषीय नजर से बड़ा विश्लेषण

FIFA World Cup 2026 में शनि और राहु का ज्योतिषीय प्रभाव क्या होगा. कौन सी टीमों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर और कौन बन सकता है विजेता. पूरी रिपोर्ट.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 25 Jun 2026 01:15 PM (IST)
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FIFA World Cup 2026 को लेकर दुनिया भर में उत्साह चरम पर है। जहां खेल विशेषज्ञ टीमों की फॉर्म, खिलाड़ियों की फिटनेस और पिछले रिकॉर्ड के आधार पर भविष्यवाणियां कर रहे हैं, वहीं ज्योतिष और अंक ज्योतिष के जानकार भी इस मेगा टूर्नामेंट को खास नजर से देख रहे हैं।

ज्योतिषीय दृष्टिकोण से वर्ष 2026 कई बड़े बदलावों और अप्रत्याशित घटनाओं का संकेत देने वाला माना जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बार भी फुटबॉल जगत में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है?

शनि और राहु का प्रभाव क्या संकेत देता है?

ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्म, अनुशासन, संघर्ष और धैर्य का ग्रह माना जाता है, जबकि राहु अचानक बदलाव, भ्रम, अप्रत्याशित घटनाओं और चौंकाने वाले परिणामों का कारक माना जाता है। जब इन दोनों ग्रहों का प्रभाव प्रमुख होता है, तब परिस्थितियां अक्सर अनुमान से अलग दिशा में जा सकती हैं।

खेल जगत में इसका अर्थ यह माना जाता है कि मजबूत और फेवरेट टीमों पर अतिरिक्त दबाव बन सकता है, जबकि कम आंकी जाने वाली टीमें उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। कई बार आखिरी मिनट के गोल, पेनल्टी शूटआउट या विवादित फैसले पूरे टूर्नामेंट का रुख बदल सकते हैं।

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किन टीमों पर रहेगा सबसे ज्यादा दबाव?

फ्रांस, अर्जेंटीना, ब्राजील, इंग्लैंड और स्पेन जैसी टीमें टूर्नामेंट की प्रमुख दावेदार मानी जा रही हैं। हालांकि ज्योतिषीय नजरिए से देखा जाए तो बड़ी टीमों पर अपेक्षाओं का बोझ भी सबसे अधिक रहेगा।

राहु का प्रभाव कई बार ऐसी परिस्थितियां बना सकता है जहां एक छोटी सी गलती, चोट या रणनीतिक चूक पूरे मैच का परिणाम बदल दे। इसलिए केवल स्टार खिलाड़ियों के भरोसे जीत हासिल करना आसान नहीं होगा।

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राहु का प्रभाव: आखिरी मिनट में बदल सकता है खेल

राहु को सरप्राइज और अचानक बदलाव का ग्रह माना जाता है। खेल प्रतियोगिताओं में इसका प्रभाव कई तरह से देखा जाता है।

अंतिम मिनट में निर्णायक गोल हो सकता है।
पेनल्टी शूटआउट मैच का परिणाम तय कर सकते हैं।
रेड कार्ड या वीएआई के फैसले विवाद पैदा कर सकते हैं।
कमजोर मानी जाने वाली टीम बड़े देशों को बाहर कर सकती है।

इसी कारण कई ज्योतिषी FIFA World Cup 2026 को हाल के वर्षों का सबसे अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड कप मान रहे हैं।

शनि की भूमिका: केवल प्रतिभा नहीं, अनुशासन भी जरूरी

शनि हमेशा मेहनत, रणनीति और धैर्य की परीक्षा लेता है। ऐसे समय में वही टीमें आगे बढ़ती हैं जो दबाव में भी अपनी योजना पर कायम रहती हैं।

मजबूत डिफेंस वाली टीमों को लाभ मिल सकता है।
अनुशासित खेल जीत की कुंजी बन सकता है।
जल्दबाजी और ओवरकॉन्फिडेंस नुकसान पहुंचा सकते हैं।
अनुभवी खिलाड़ियों की भूमिका बढ़ सकती है।

अंक ज्योतिष में वर्ष 2026 का क्या महत्व है?

अंक ज्योतिष के अनुसार वर्ष 2026 का मूलांक 1 बनता है।

2 + 0 + 2 + 6 = 10 = 1, मूलांक 1 के स्वामी सूर्य माना जाते हैं। सूर्य नेतृत्व, आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और विश्व स्तर पर पहचान का प्रतीक है। इसलिए 2026 का वर्ष उन टीमों और खिलाड़ियों के लिए विशेष माना जा सकता है जो नेतृत्व क्षमता और मानसिक मजबूती के साथ मैदान में उतरेंगे।

अंक ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि इस वर्ष कप्तानों और अनुभवी खिलाड़ियों का प्रभाव निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

मेसी का अंक ज्योतिष क्या कहता है?

लियोनेल मेस्सी का जन्म 24 जून 1987 को हुआ था। अंक ज्योतिष के अनुसार उनका जन्मांक: 24 = 2 + 4 = 6 मूलांक 6 का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। शुक्र प्रतिभा, आकर्षण, रचनात्मकता और दर्शकों का प्रेम दिलाने वाला ग्रह माना जाता है। यही कारण है कि मेसी को दुनिया के सबसे लोकप्रिय खिलाड़ियों में गिना जाता है। वहीं उनकी जन्मतिथि, माह और वर्ष को जोड़ने पर भाग्यांक 1 प्राप्त होता है।

2+4+0+6+1+9+8+7 = 37 = 10 = 1

यह दिलचस्प है क्योंकि वर्ष 2026 का अंक भी 1 है। अंक ज्योतिष में जब किसी व्यक्ति का भाग्यांक और वर्ष का अंक समान ऊर्जा रखते हैं, तो उसे विशेष अवसरों, सम्मान और महत्वपूर्ण उपलब्धियों का संकेत माना जाता है।

क्या मेसी फिर बना सकते हैं बड़ा इतिहास?

अंक ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो मेसी के लिए 2026 का समय नेतृत्व, सम्मान और वैश्विक पहचान से जुड़ा माना जा सकता है। हालांकि उनकी उम्र और फिटनेस भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। यदि वे टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं, तो उनका अनुभव अर्जेंटीना के लिए बड़ी ताकत साबित हो सकता है।

ज्योतिषीय और अंक ज्योतिषीय संकेत यह बताते हैं कि मेसी किसी न किसी रूप में टूर्नामेंट की सबसे चर्चित हस्तियों में शामिल रह सकते हैं। हालांकि यह भविष्यवाणी नहीं बल्कि संभावनाओं पर आधारित विश्लेषण है।

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 25 Jun 2026 01:15 PM (IST)
Tags :
Lionel Messi FIFA World Cup 2026 Numerology 2026 Football Astrology Prediction Saturn And Rahu Effects World Cup Predictions
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