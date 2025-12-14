हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Shani Dhaiya 2026: नए साल पर शनि की ढैय्या का इन 2 राशियों पर पड़ेगा भारी प्रभाव, जानें उपाय

Shani Dhaiya 2026: नए साल पर शनि की ढैय्या का इन 2 राशियों पर पड़ेगा भारी प्रभाव, जानें उपाय

Shani Dhaiya: साल 2026 में शनि की चाल कुछ राशियों के लिए आसान नहीं रहने वाली है. ग्रहों की इस स्थिति के कारण दो राशियों पर शनि ढैय्या का प्रभाव पड़ सकता है, जिससे चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

By : गौरव अग्निहोत्री | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 14 Dec 2025 04:46 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Shani Dhaiya 2026: ज्योतिषीय में शनि को कठोर ग्रहों में गिना जाता है. अगर किसी व्यक्ति कि कुंडली में शनि हो तो उसके जीवन पर गहरा प्रभाव पढ़ता है. नए साल 2026 में शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे दो राशियों पर इनकी ढैय्या चाल चलेगी.

यह दो राशियां सिंह और मीन हैं. शनि की ढैय्या की वजह से इन दोनों राशियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इन राशियों पर 2026 में कैसा प्रभाव पड़ेगा और इनके उपाय क्या रहेंगे, आइए जानते हैं.  

सिंह राशि (Leo)

नए साल में सिंह राशि के अष्टम भाव में शनि संचार करेंगे और आठवें भाव में शनि के होने से व्यक्ति पर ढैय्या की चाल चलने लग जाएगी. सिंह राशि पर शनि के इस प्रभाव के होने से जातकों को करियर से जुड़ी परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है, कार्यक्षेत्र पर भी काम का दबाव बढ़ेगा.

वहीं सहकर्मियों के साथ भी बहस हो सकती है. फालतू की चिंताएं फोकस बिगाड़ सकती है, इसलिए आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी. तबीयत में भी गिरावट देखने को मिल सकती है. जिस वजह से इस राशि के जातकों को शनि ढैय्या के बुरे प्रभाव से बचने के लिए गरीबों की मदद करनी पड़ेगी और हनुमान चालीसा का पाठ भी करें. 

धनु राशि (Sagittarius)

शनि की ढैय्या के प्रभाव के कारण पारिवारिक जीवन में आपको अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी. इस दौरान नियमों और कानूनों का पालन करना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी आपको कानूनी उलझनों में डाल सकती है.

कार्यक्षेत्र में बदलाव करने की इच्छा तो बनेगी, लेकिन रास्ते में कई अड़चनें आ सकती हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखना आवश्यक है.

आमदनी कम होने से कुछ लोगों के मन में चिंता रह सकती है और आर्थिक दबाव महसूस होगा. विशेष रूप से साल के शुरुआती छह महीनों में धन से जुड़े मामलों में सतर्क रहना आपके हित में रहेगा.

लेन-देन करते समय केवल भरोसेमंद लोगों पर ही विश्वास करें, क्योंकि जरूरत से ज्यादा किसी पर निर्भर होना नुकसानदायक साबित हो सकता है. लगातार मेहनत और सही दिशा में प्रयास करते रहने से धीरे-धीरे सफलता के योग बनेंगे.

उपाय के रूप में हनुमान जी की नियमित पूजा करें और काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, इससे शनि की ढैय्या के नकारात्मक प्रभाव में कमी आ सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों में गहरी रुचि रखते हैं. वे abplive.com से जुड़े हैं और विभिन्न धार्मिक व ज्योतिषीय विषयों पर 1 साल से लेखन कर रहे हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. इन्हें अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र और स्वप्न शास्त्र में विशेष दिलचस्पी है. धर्म के अलावा गौरव को क्रिकेट और फिल्में देखना भी पसंद है.
Published at : 14 Dec 2025 04:46 PM (IST)
धनु राशि के लिए शनि ढैय्या के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के उपाय क्या हैं?

धनु राशि के लोगों को हनुमान जी की नियमित पूजा करनी चाहिए और काले कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए।

Embed widget