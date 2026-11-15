Devutthani Ekadashi, 20 November 2026: चार महीने की योग निद्रा के बाद भगवान श्री हरि विष्णु 20 नवंबर को जागेंगे. इसके साथ ही चार महीने से मांगलिक कार्यों पर लगा विराम भी हट जाएगा. नवंबर और दिसंबर में 11 दिन विवाह के मुहूर्त मिलेंगे. इसके बाद खरमास की शुरुआत हो जाएगी और सभी मांगलिक कार्य मकर संक्रांति तक बंद रहेंगे.

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर - जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि कार्तिक मास में आने वाली देवउठनी एकादशी से फिर से शादी ब्याह की शहनाई की गूंज सुनाई देगी. इसी के साथ ही शादी ब्याह व मांगलिक कार्य का दौर फिर से प्रारंभ हो जाएगा. इस बार नवंबर में 4 दिन तक और दिसंबर में 7 दिन तक शादी ब्याह की धूम रहेगी.

गौरतलब है कि देवउठनी एकादशी के बाद करीब 123 दिन के विराम के बाद मांगलिक कार्य प्रारंभ होंगे. हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 नवंबर को सुबह 07:16 मिनट पर है, वहीं इस एकादशी का समापन 21 नवंबर को सुबह 06:32 मिनट पर होगा. पंचांग को देखते हुए इस साल देवउठनी एकादशी 20 नवंबर को मनाई जाएगी.

देव जागरण के साथ शुरू होगा शादियों का सीजन

ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि देवउठनी एकादशी से विवाह के मुहूर्त शुरू होते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु अपनी चार महीने की योग निद्रा से जागृत होते हैं. इसे देव जागरण का पर्व भी कहा जाता है और इस दिन से लेकर आगामी कई शुभ तिथियों में विवाह जैसे मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं.

इस वर्ष देवउठनी एकादशी 20 नवंबर को है और इसके साथ ही शादियों का सीजन जोर-शोर से शुरू हो जाएगा. इस वर्ष नवंबर और दिसंबर में कई महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जिन्हें विवाह के लिए विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है. देवउठनी एकादशी का पर्व 20 नवंबर को मनाया जाएगा और तुलसी-शालिग्राम विवाह के साथ मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी. चार महीने तक भगवान विष्णु के विश्राम के कारण विवाह जैसे कार्य वर्जित रहे. 20 नवंबर से विवाह मुहूर्तों की शुरुआत होगी, लेकिन 16 दिसंबर 2026 से खरमास की शुरुआत होगी, जो 15 जनवरी 2027 तक चलेगा.

16 दिसंबर से लगेगा खरमास

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि देवउठनी एकादशी का पर्व 20 नवंबर को रहेगा. इस दिन घरों में देव उठाए जाएंगे. नवंबर और दिसंबर के पहले पखवाड़े में लग्न मुहूर्त अधिक रहेंगे. इसके बाद 16 दिसंबर 2026 से सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के साथ ही खरमास की शुरुआत हो जाएगी, जो 15 जनवरी 2027 मकर संक्रांति तक रहेगा. इस दौरान मांगलिक कार्यों पर विराम रहेगा. 15 जनवरी को सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही खरमास समाप्त होगा और फिर से लग्न मुहूर्त की शुरुआत हो जाएगी.

शुभ मुहूर्त का महत्व

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि शुभ मुहूर्त में विवाह करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. भारतीय समाज में बिना मुहूर्त के विवाह करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं. इसी वजह से शुभ मुहूर्तों में विवाह करने का प्रचलन है और विवाह सीजन के दौरान लोग ज्योतिषाचार्यों से परामर्श कर मुहूर्त निकालने पर विशेष जोर देते हैं.

विवाह का धार्मिक महत्व

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि सनातन धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है, जो कई प्रकार की परंपराओं और मान्यताओं से समृद्ध है. इस परंपरा में से एक शुभ विवाह भी है, यह जीवन का सबसे खुशनुमा पल होता है. विवाह कई तरह से किए जाते हैं, प्रत्येक के अपने-अपने रीति-रिवाज और महत्व होते हैं. हिंदू धर्म में यह 16 संस्कारों में से एक होता है और इसके बगैर कोई भी व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं कर सकता है. इसलिए हमारे शास्त्रों में विवाह को सबसे महत्वपूर्ण और कल्याणकारी माना जाता है.

वर्ष 2026 के विवाह के शुभ मुहूर्त

भविष्यवक्ता और कुंडली विश्लेषक डा. अनीष व्यास के अनुसार नवंबर और दिसंबर 2026 में विवाह की प्रमुख तिथियां इस प्रकार हैं:

नवंबर 2026: 21, 24, 25 और 26 नवंबर

21, 24, 25 और 26 नवंबर दिसंबर 2026: 2, 3, 4, 5, 6, 11 और 12 दिसंबर

कुछ पंचांग में भेद होने के कारण तिथि घट-बढ़ सकती है और परिवर्तन हो सकता है..

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