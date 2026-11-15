धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोDevuthani Ekadashi 2026: 123 दिन बाद हटेगा मांगलिक कार्यों पर लगा विराम, देखें नवंबर-दिसंबर के विवाह मुहूर्त

Devuthani Ekadashi 2026: 123 दिन बाद हटेगा मांगलिक कार्यों पर लगा विराम, देखें नवंबर-दिसंबर के विवाह मुहूर्त

Devutthani Ekadashi 2026: चार महीने की योग निद्रा के बाद 20 नवंबर को जागेंगे भगवान विष्णु. देवउठनी एकादशी से मांगलिक कार्य शुरू होंगे; नवंबर में 4 और दिसंबर में 7 दिन गूंजेगी शहनाई.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 15 Nov 2026 07:00 PM (IST)
Preferred Sources

Devutthani Ekadashi, 20 November 2026: चार महीने की योग निद्रा के बाद भगवान श्री हरि विष्णु 20 नवंबर को जागेंगे. इसके साथ ही चार महीने से मांगलिक कार्यों पर लगा विराम भी हट जाएगा. नवंबर और दिसंबर में 11 दिन विवाह के मुहूर्त मिलेंगे. इसके बाद खरमास की शुरुआत हो जाएगी और सभी मांगलिक कार्य मकर संक्रांति तक बंद रहेंगे.

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर - जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि कार्तिक मास में आने वाली देवउठनी एकादशी से फिर से शादी ब्याह की शहनाई की गूंज सुनाई देगी. इसी के साथ ही शादी ब्याह व मांगलिक कार्य का दौर फिर से प्रारंभ हो जाएगा. इस बार नवंबर में 4 दिन तक और दिसंबर में 7 दिन तक शादी ब्याह की धूम रहेगी.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऐस्ट्रो
Devuthani Ekadashi 2026: 123 दिन बाद हटेगा मांगलिक कार्यों पर लगा विराम, देखें नवंबर-दिसंबर के विवाह मुहूर्त
देवउठनी एकादशी 2026: 4 महीने बाद 20 नवंबर को जागेंगे भगवान विष्णु, साल खत्म होने से पहले बचेंगे सिर्फ 11 विवाह मुहूर्त
ग्रह गोचर
Surya Gochar 2026: 16 नवंबर से इन 5 राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, एक महीने रहें सतर्क
16 नवंबर से इन 5 राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, एक महीने रहें सतर्क
धर्म
Akshaya Navami 2026: अक्षय नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करना क्यों माना जाता है शुभ? जानें माता लक्ष्मी से जुड़ी पौराणिक कथा
अक्षय नवमी पर आंवले के पेड़ की पूजा क्यों है खास? जानें धार्मिक महत्व और व्रत कथा
राशिफल
Kal Ka Rashifal 16 November 2026: सोमवार को 4 राशियों को बड़ा लाभ, सिंह को प्रमोशन और मिथुन को नई जॉब का ऑफर!
कल का राशिफल 16 नवंबर 2026: सोमवार, मिथुन को कानूनी जीत और तुला राशि को धन लाभ, 2 राशियां बरतें सावधानी!

गौरतलब है कि देवउठनी एकादशी के बाद करीब 123 दिन के विराम के बाद मांगलिक कार्य प्रारंभ होंगे. हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 नवंबर को सुबह 07:16 मिनट पर है, वहीं इस एकादशी का समापन 21 नवंबर को सुबह 06:32 मिनट पर होगा. पंचांग को देखते हुए इस साल देवउठनी एकादशी 20 नवंबर को मनाई जाएगी.

देव जागरण के साथ शुरू होगा शादियों का सीजन

ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि देवउठनी एकादशी से विवाह के मुहूर्त शुरू होते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु अपनी चार महीने की योग निद्रा से जागृत होते हैं. इसे देव जागरण का पर्व भी कहा जाता है और इस दिन से लेकर आगामी कई शुभ तिथियों में विवाह जैसे मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं.

इस वर्ष देवउठनी एकादशी 20 नवंबर को है और इसके साथ ही शादियों का सीजन जोर-शोर से शुरू हो जाएगा. इस वर्ष नवंबर और दिसंबर में कई महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जिन्हें विवाह के लिए विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है. देवउठनी एकादशी का पर्व 20 नवंबर को मनाया जाएगा और तुलसी-शालिग्राम विवाह के साथ मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी. चार महीने तक भगवान विष्णु के विश्राम के कारण विवाह जैसे कार्य वर्जित रहे. 20 नवंबर से विवाह मुहूर्तों की शुरुआत होगी, लेकिन 16 दिसंबर 2026 से खरमास की शुरुआत होगी, जो 15 जनवरी 2027 तक चलेगा.

16 दिसंबर से लगेगा खरमास

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि देवउठनी एकादशी का पर्व 20 नवंबर को रहेगा. इस दिन घरों में देव उठाए जाएंगे. नवंबर और दिसंबर के पहले पखवाड़े में लग्न मुहूर्त अधिक रहेंगे. इसके बाद 16 दिसंबर 2026 से सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के साथ ही खरमास की शुरुआत हो जाएगी, जो 15 जनवरी 2027 मकर संक्रांति तक रहेगा. इस दौरान मांगलिक कार्यों पर विराम रहेगा. 15 जनवरी को सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही खरमास समाप्त होगा और फिर से लग्न मुहूर्त की शुरुआत हो जाएगी.

शुभ मुहूर्त का महत्व

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि शुभ मुहूर्त में विवाह करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. भारतीय समाज में बिना मुहूर्त के विवाह करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं. इसी वजह से शुभ मुहूर्तों में विवाह करने का प्रचलन है और विवाह सीजन के दौरान लोग ज्योतिषाचार्यों से परामर्श कर मुहूर्त निकालने पर विशेष जोर देते हैं.

विवाह का धार्मिक महत्व

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि सनातन धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है, जो कई प्रकार की परंपराओं और मान्यताओं से समृद्ध है. इस परंपरा में से एक शुभ विवाह भी है, यह जीवन का सबसे खुशनुमा पल होता है. विवाह कई तरह से किए जाते हैं, प्रत्येक के अपने-अपने रीति-रिवाज और महत्व होते हैं. हिंदू धर्म में यह 16 संस्कारों में से एक होता है और इसके बगैर कोई भी व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं कर सकता है. इसलिए हमारे शास्त्रों में विवाह को सबसे महत्वपूर्ण और कल्याणकारी माना जाता है.

वर्ष 2026 के विवाह के शुभ मुहूर्त

भविष्यवक्ता और कुंडली विश्लेषक डा. अनीष व्यास के अनुसार नवंबर और दिसंबर 2026 में विवाह की प्रमुख तिथियां इस प्रकार हैं:

  • नवंबर 2026: 21, 24, 25 और 26 नवंबर
  • दिसंबर 2026: 2, 3, 4, 5, 6, 11 और 12 दिसंबर

कुछ पंचांग में भेद होने के कारण तिथि घट-बढ़ सकती है और परिवर्तन हो सकता है..

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read More
Published at : 15 Nov 2026 07:00 PM (IST)
Tags :
Kharmas 2026 Devuthani Ekadashi 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Devuthani Ekadashi 2026: 123 दिन बाद हटेगा मांगलिक कार्यों पर लगा विराम, देखें नवंबर-दिसंबर के विवाह मुहूर्त
देवउठनी एकादशी 2026: 4 महीने बाद 20 नवंबर को जागेंगे भगवान विष्णु, साल खत्म होने से पहले बचेंगे सिर्फ 11 विवाह मुहूर्त
ग्रह गोचर
Surya Gochar 2026: 16 नवंबर से इन 5 राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, एक महीने रहें सतर्क
16 नवंबर से इन 5 राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, एक महीने रहें सतर्क
धर्म
Akshaya Navami 2026: अक्षय नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करना क्यों माना जाता है शुभ? जानें माता लक्ष्मी से जुड़ी पौराणिक कथा
अक्षय नवमी पर आंवले के पेड़ की पूजा क्यों है खास? जानें धार्मिक महत्व और व्रत कथा
राशिफल
Kal Ka Rashifal 16 November 2026: सोमवार को 4 राशियों को बड़ा लाभ, सिंह को प्रमोशन और मिथुन को नई जॉब का ऑफर!
कल का राशिफल 16 नवंबर 2026: सोमवार, मिथुन को कानूनी जीत और तुला राशि को धन लाभ, 2 राशियां बरतें सावधानी!
Advertisement

वीडियोज

Sansani : किश्तवाड़ में BJP विधायक शगुन परिहार का बड़ा आरोप, मचा विवाद!
Congress MLA Harish Dhami का मंच पर हाईवोल्टेज हंगामा! | Video Viral | Uttarakhand News | News@10
UP Elections 2027: यूपी में वोट कटे? क्या है BJP का 'वोट जोड़ो अभियान'? | Chitra Tripathi | CM Yogi
Ghanti Bajao : सीट छीनने वाला सिस्टम.. घंटी बजाओ | Festival Crowds Trains-Buses | ABP News
UP Election 2027 : CM Yogi के दावे पर बवाल, 1.27 करोड़ वोट का रहस्य क्या ? समझिए | UP Politics | SIR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SCO समिट: पाकिस्तान के मंत्री के भारत दौरे पर मनीष तिवारी का रिएक्शन, 'देखना बाकी है कि...'
SCO समिट: पाकिस्तान के मंत्री के भारत दौरे पर मनीष तिवारी का रिएक्शन, 'देखना बाकी है कि...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ओवैसी- चंद्रशेखर को अखिलेश ने बताया 'पॉलिटिकल टूरिस्ट', बोले- 'चुनाव आते ही...'
ओवैसी- चंद्रशेखर को अखिलेश ने बताया 'पॉलिटिकल टूरिस्ट', बोले- 'चुनाव आते ही...'
बॉलीवुड
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
क्रिकेट
रोहित और विराट का आखिरी ODI मैच, इमोशनल हुए दोनों दिग्गज; फैंस को कहा शुक्रिया
रोहित और विराट का आखिरी ODI मैच, इमोशनल हुए दोनों दिग्गज; फैंस को कहा शुक्रिया
विश्व
BLA की कमान अब PAK सेना के पूर्व अधिकारी के हाथों में, जानें कौन है कैप्टन रहमान गुल
BLA की कमान अब PAK सेना के पूर्व अधिकारी के हाथों में, जानें कौन है कैप्टन रहमान गुल
इंडिया
मेकेदातु बांध विवाद: तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष की चेतावनी पर खरगे का रिएक्शन, 'उनका बयान...'
मेकेदातु बांध विवाद: तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष की चेतावनी पर खरगे का रिएक्शन, 'उनका बयान...'
टेक्नोलॉजी
Fridge Electricity Consumption: फ्रिज बार-बार खोलने से कितना बढ़ता है बिजली बिल, जानें लें हिसाब
फ्रिज बार-बार खोलने से कितना बढ़ता है बिजली बिल, जानें लें हिसाब
एग्रीकल्चर
Urea Alternative: यूरिया का नया विकल्प बन सकता है ग्रीन अमोनिया, कम खाद में बढ़ेगी पैदावार?
यूरिया का नया विकल्प बन सकता है ग्रीन अमोनिया, कम खाद में बढ़ेगी पैदावार?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget