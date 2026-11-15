Surya Gochar 2026: 16 नवंबर से इन 5 राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, एक महीने रहें सतर्क

Surya Gochar 2026: सूर्य के राशि परिवर्तन से अगले एक महीने तक मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. पंचांग के अनुसार, कल यानी 16 नवंबर 2026 को ग्रहों के राजा सूर्य देव तुला राशि से निकलकर मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश करने जा रहे हैं, और वे 16 दिसंबर 2026 तक यहीं विराजमान रहेंगे.

वैदिक ज्योतिष की प्रमाणित गणनाओं के मुताबिक, इस एक महीने की अवधि में इन 5 राशियों को सेहत, धन, वाणी और कार्यक्षेत्र में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. खास बात यह है कि सूर्य का यह गोचर मंगल की राशि में हो रहा है, जिससे न सिर्फ पारिवारिक और आर्थिक मोर्चे पर उतार चढ़ाव आएंगे, बल्कि स्वभाव में उग्रता और अनावश्यक खर्चों का दबाव भी बढ़ सकता है.

अगर आपकी राशि भी इस सूची में शामिल है, तो आगे जानिए कि किन मोर्चों पर आपको सतर्क रहना होगा और कौन से आसान ज्योतिषीय उपाय इस अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं.

किन 5 राशियों को रहना होगा सावधान?

1. मिथुन राशि (Gemini)

सूर्य का यह गोचर मिथुन राशि के लोगों के छठे भाव को प्रभावित करेगा. इस दौरान आर्थिक लेन देन के मामलों में बड़ा नुकसान या धोखा मिलने की आशंका है. कार्यस्थल पर अनावश्यक भागदौड़ और मानसिक तनाव बढ़ सकता है. किसी को भी उधार पैसा देने से बचें और कोर्ट कचहरी या विवादित मामलों में धैर्य से काम लें.

2. कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए यह समय भावनात्मक और पारिवारिक रूप से थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. संतान की सेहत या पढ़ाई को लेकर चिंता बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में गलतफहमी पैदा हो सकती है, इसलिए संवाद बनाए रखें और जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश न करें.

3. तुला राशि (Libra)

सूर्य देव तुला राशि से निकलकर ही वृश्चिक में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे आपके दूसरे भाव पर असर पड़ेगा. पारिवारिक जीवन में अनबन, रिश्तों में खटास और आर्थिक मोर्चे पर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है. अपनी वाणी पर संयम रखें, गुस्से में आकर कोई फैसला न लें और खान पान व सेहत का खास ध्यान रखें.

4. वृश्चिक राशि (Scorpio)

सूर्य का गोचर आपकी ही राशि में होने जा रहा है. इससे आत्मविश्वास तो बढ़ेगा, लेकिन स्वभाव में चिड़चिड़ापन और अहंकार भी आ सकता है. जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद होने की संभावना है. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाकर चलें और सिरदर्द या आंखों से जुड़ी समस्या को नजरअंदाज न करें.

5. धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के लोगों के बारहवें भाव में सूर्य का गोचर खर्चों में अचानक बढ़ोतरी करा सकता है. अनावश्यक यात्राओं और भागदौड़ से शारीरिक व मानसिक थकान महसूस होगी. इस दौरान विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए अपना बजट बनाकर चलें और सेहत के प्रति लापरवाही न बरतें.

सूर्य गोचर के अशुभ प्रभाव से बचने के आसान उपाय:

रोज सुबह नहाकर तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें.

रोजाना रूप से 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जाप या 'आदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ करें.

घर के बड़े बुजुर्गों और विशेष रूप से पिता का सम्मान करें व रोज उनका आशीर्वाद लें.

रविवार के दिन गुड़, गेहूं या तांबे का दान करना भी लाभकारी माना जाता है.

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