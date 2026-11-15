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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरSurya Gochar 2026: 16 नवंबर से इन 5 राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, एक महीने रहें सतर्क

Surya Gochar 2026: 16 नवंबर से इन 5 राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, एक महीने रहें सतर्क

Surya Gochar 2026: 16 नवंबर को सूर्य देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. जानिए अगले एक महीने किन 5 राशियों को रहना होगा सतर्क और क्या हैं आसान ज्योतिषीय उपाय.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 15 Nov 2026 02:51 PM (IST)
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Surya Gochar 2026: सूर्य के राशि परिवर्तन से अगले एक महीने तक मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. पंचांग के अनुसार, कल यानी 16 नवंबर 2026 को ग्रहों के राजा सूर्य देव तुला राशि से निकलकर मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश करने जा रहे हैं, और वे 16 दिसंबर 2026 तक यहीं विराजमान रहेंगे. 

वैदिक ज्योतिष की प्रमाणित गणनाओं के मुताबिक, इस एक महीने की अवधि में इन 5 राशियों को सेहत, धन, वाणी और कार्यक्षेत्र में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. खास बात यह है कि सूर्य का यह गोचर मंगल की राशि में हो रहा है, जिससे न सिर्फ पारिवारिक और आर्थिक मोर्चे पर उतार चढ़ाव आएंगे, बल्कि स्वभाव में उग्रता और अनावश्यक खर्चों का दबाव भी बढ़ सकता है. 

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अगर आपकी राशि भी इस सूची में शामिल है, तो आगे जानिए कि किन मोर्चों पर आपको सतर्क रहना होगा और कौन से आसान ज्योतिषीय उपाय इस अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं.

किन 5 राशियों को रहना होगा सावधान?

1. मिथुन राशि (Gemini)
सूर्य का यह गोचर मिथुन राशि के लोगों के छठे भाव को प्रभावित करेगा. इस दौरान आर्थिक लेन देन के मामलों में बड़ा नुकसान या धोखा मिलने की आशंका है. कार्यस्थल पर अनावश्यक भागदौड़ और मानसिक तनाव बढ़ सकता है. किसी को भी उधार पैसा देने से बचें और कोर्ट कचहरी या विवादित मामलों में धैर्य से काम लें.

2. कर्क राशि (Cancer)
कर्क राशि वालों के लिए यह समय भावनात्मक और पारिवारिक रूप से थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. संतान की सेहत या पढ़ाई को लेकर चिंता बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में गलतफहमी पैदा हो सकती है, इसलिए संवाद बनाए रखें और जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश न करें.

3. तुला राशि (Libra)
सूर्य देव तुला राशि से निकलकर ही वृश्चिक में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे आपके दूसरे भाव पर असर पड़ेगा. पारिवारिक जीवन में अनबन, रिश्तों में खटास और आर्थिक मोर्चे पर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है. अपनी वाणी पर संयम रखें, गुस्से में आकर कोई फैसला न लें और खान पान व सेहत का खास ध्यान रखें.

4. वृश्चिक राशि (Scorpio)
सूर्य का गोचर आपकी ही राशि में होने जा रहा है. इससे आत्मविश्वास तो बढ़ेगा, लेकिन स्वभाव में चिड़चिड़ापन और अहंकार भी आ सकता है. जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद होने की संभावना है. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाकर चलें और सिरदर्द या आंखों से जुड़ी समस्या को नजरअंदाज न करें.

5. धनु राशि (Sagittarius)
धनु राशि के लोगों के बारहवें भाव में सूर्य का गोचर खर्चों में अचानक बढ़ोतरी करा सकता है. अनावश्यक यात्राओं और भागदौड़ से शारीरिक व मानसिक थकान महसूस होगी. इस दौरान विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए अपना बजट बनाकर चलें और सेहत के प्रति लापरवाही न बरतें.

सूर्य गोचर के अशुभ प्रभाव से बचने के आसान उपाय:

  • रोज सुबह नहाकर तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें.
  • रोजाना रूप से 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जाप या 'आदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ करें.
  • घर के बड़े बुजुर्गों और विशेष रूप से पिता का सम्मान करें व रोज उनका आशीर्वाद लें.
  • रविवार के दिन गुड़, गेहूं या तांबे का दान करना भी लाभकारी माना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार, ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

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Published at : 15 Nov 2026 02:51 PM (IST)
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Sun Transit 2026 Surya Gochar 2026
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