परिसीमन पर संसद का विशेष सत्र 30 नवंबर से शुरू हो रहा है. ज्योतिषीय दृष्टि से इसमें एक बेहद दिलचस्प संयोग बन रहा है. यह पूरा सत्र ठीक उसी हफ्ते में पड़ रहा है जब राहु और केतु अपनी राशि बदलने की दहलीज पर खड़े हैं.

यदि पिछले 73 वर्षों के परिसीमन कानूनों की तारीखों पर नजर डालें, तो शनि और राहु-केतु बार-बार स्वतंत्र भारत की कुंडली के सबसे संवेदनशील हिस्सों में सक्रिय दिखाई देते हैं.

क्या है Delimitation (Second) Bill 2026?

केंद्रीय कैबिनेट ने परिसीमन (दूसरा) विधेयक 2026 को अपनी मंजूरी दे दी है और इसे 30 नवंबर से शुरू हो रहे विशेष सत्र में पेश किया जाना है. यह सत्र 3 दिसंबर तक चलने की संभावना है, जिसमें लोकसभा की बैठक 30 नवंबर से और राज्यसभा की बैठक 2 दिसंबर से शुरू होगी.

इस नए विधेयक के तहत देश के हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की लोकसभा तथा विधानसभा सीटों में एक समान 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है, जबकि राज्यों के बीच सीटों का आपसी अनुपात वर्ष 2051 तक यथावत रखा जाएगा.

इसके साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति सीटों सहित कुल एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए रोटेशन के आधार पर आरक्षित की जाएंगी, ताकि इसे 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू किया जा सके. इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन भी किया जाएगा. यह इस दिशा में सरकार की दूसरी कोशिश है.

इससे पहले अप्रैल 2026 में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक लोकसभा में 230 के मुकाबले 298 वोटों से गिर गया था, क्योंकि सरकार के पास दो-तिहाई बहुमत नहीं था. चूंकि एनडीए के पास अपने दम पर दो-तिहाई बहुमत नहीं है, इसलिए इस बार भी विधेयक को पारित कराने के लिए बाहरी समर्थन की आवश्यकता होगी.

73 साल का हैरान करने वाला संयोग: जब-जब बदला देश का चुनावी नक्शा

भारत की आजादी की कुंडली को पारंपरिक ज्योतिष के नजरिए से देखने पर एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आती है. 1953 से 2003 के बीच देश में जब भी चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं बदलने (परिसीमन) के कानून बने, तब-तब शनि, राहु और केतु जैसे बड़े ग्रह देश की कुंडली के सबसे अहम हिस्सों को प्रभावित कर रहे थे. आइए आसान भाषा में समझते हैं ग्रहों का यह अनोखा खेल.

1953 का वो खास दिन, जब केतु ने भारत के 'सत्ता वाले ग्रह' को छुआ

7 जनवरी 1953 को देश के पहले परिसीमन कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी. ज्योतिष में शनि को शासन, प्रशासन और सिस्टम चलाने वाला ग्रह माना जाता है. उस दिन केतु आसमान में ठीक उसी जगह से गुजर रहा था, जहां आजादी के वक्त भारत की कुंडली में शनि बैठा था. यानी देश का पहला चुनावी नक्शा ठीक उसी समय तैयार हुआ, जब केतु ने भारत के शनि को स्पर्श किया.

1962 में संविधान के घर में एक साथ आए शनि और केतु, फिर बदला कानून

दूसरा परिसीमन कानून 19 दिसंबर 1962 को लागू हुआ. भारत की कुंडली का नौवां हिस्सा कानून, संविधान और न्याय व्यवस्था से जुड़ा माना जाता है. इस खास दिन शनि और केतु दोनों एक साथ इसी हिस्से में मौजूद थे. संवैधानिक नियमों में बड़े फेरबदल के लिहाज से इन दोनों प्रभावशाली ग्रहों का एक साथ आना बेहद अहम था.

1972 में बड़े बदलाव के घर में हुआ गुरु और राहु का मिलन

तीसरा परिसीमन कानून 30 दिसंबर 1972 को लागू हुआ था. भारत की कुंडली के आठवें हिस्से को पुराने ढांचे को बदलकर नया रूप देने का प्रतीक माना जाता है. इस दिन बृहस्पति (गुरु) और राहु इसी हिस्से में एक-दूसरे के बिल्कुल करीब आ गए थे. परिसीमन का असल मकसद भी पुरानी सीमाओं को मिटाकर नया चुनावी नक्शा बनाना ही होता है.

2002 और 2003: साढ़े 18 साल बाद फिर दोहराया गया 1947 वाला संयोग

चौथा परिसीमन कानून 3 जून 2002 को बना. उस दिन शनि और राहु भारत की कुंडली के पहले हिस्से (लग्न, जो देश की असली पहचान और बुनियाद को दिखाता है) में एक साथ आ गए. इसके ठीक एक साल बाद 22 जून 2003 को संविधान में एक और बड़ा संशोधन हुआ, जिससे जनगणना का आधार वर्ष बदला गया. उस दिन राहु और केतु घूमकर ठीक उसी जगह पर लौट आए थे, जहां वे 1947 में देश की आजादी के समय थे. ज्योतिष में यह चक्र करीब साढ़े 18 साल में एक बार पूरा होता है.

आखिर क्या इशारा करता है ग्रहों का यह पैटर्न?

भले ही हर बार ग्रहों की चाल एक जैसी न रही हो, लेकिन इन पांचों ऐतिहासिक मौकों पर एक बात बिल्कुल पक्की थी. हर बार शनि, राहु या केतु भारत की कुंडली के किसी न किसी बड़े और निर्णायक हिस्से पर सीधा असर डाल रहे थे.

30 नवंबर को राशि बदलने की कगार पर होंगे राहु-केतु

नए परिसीमन बिल को लेकर सबसे दिलचस्प संयोग इसके समय का है. 30 नवंबर 2026 को पारंपरिक ज्योतिष (मीन नोड) के हिसाब से राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में अपने बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर होंगे. आसान भाषा में कहें तो ये दोनों ग्रह एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में जाने की कगार पर होंगे, जिसे ज्योतिष में 'राशि संधि' कहा जाता है. हालांकि आधुनिक गणना के मुताबिक राहु 25 नवंबर के आसपास ही मकर राशि में कदम रख चुका है.

आखिर क्यों खास और संवेदनशील है यह समय?

ज्योतिष में जब कोई ग्रह एक राशि से निकलकर दूसरी में जाने वाला होता है, तो उस वक्त को काफी संवेदनशील और बड़े बदलावों वाला माना जाता है. इस समय राहु और केतु भारत की कुंडली के दसवें और चौथे हिस्से पर सीधा असर डाल रहे हैं. कुंडली का दसवां हिस्सा केंद्र सरकार और सत्ता को दिखाता है, जबकि चौथा हिस्सा राज्यों, जमीन और आम जनता से जुड़ा होता है. नए परिसीमन बिल का सबसे बड़ा पेंच भी यही है कि केंद्र और राज्यों के बीच सीटों का संतुलन कैसे बैठाया जाए.

चौथे घर में चार ग्रहों का जमावड़ा और शनि की निर्णायक चाल

30 नवंबर को भारत की कुंडली के चौथे हिस्से (सिंह राशि) में बृहस्पति, मंगल और केतु पहले से ही एक साथ मौजूद रहेंगे. इसी दिन सुबह करीब 9:30 बजे चंद्रमा भी इसी राशि में आ जाएगा, जिससे एक ही जगह चार ग्रहों का जमावड़ा लग जाएगा.

दूसरी तरफ शनि देव मीन राशि में रहकर भारत की कुंडली के ग्यारहवें हिस्से से गुजर रहे हैं. यह हिस्सा संसद, सहयोगी दलों के साथ और बहुमत जुटाने की ताकत को दिखाता है. चूंकि इस बिल को पास कराने के लिए बाहर के दलों के समर्थन और दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होगी, इसलिए संसद वाले हिस्से में बैठे शनि की भूमिका सबसे अहम होने वाली है.

5 दिसंबर की रात होने जा रहा है बड़ा बदलाव!

ज्योतिष गणना के मुताबिक 5 दिसंबर की रात करीब 10:30 बजे राहु मकर राशि में और केतु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. इस बदलाव के साथ ही राहु और केतु भारत की कुंडली के चौथे और दसवें हिस्से से निकलकर तीसरे और नौवें हिस्से को प्रभावित करने लगेंगे.

खास बात यह है कि 1953 में राहु मकर और केतु कर्क राशि में थे, जबकि 1962 में राहु कर्क और केतु मकर राशि में मौजूद थे. यानी देश के शुरुआती दोनों परिसीमन कानून इन्हीं दोनों हिस्सों के असर में बने थे. आने वाले महीनों में केतु कर्क राशि में आगे बढ़ते हुए एक बार फिर भारत की कुंडली के शनि की तरफ बढ़ेगा, जो 1953 में भी सक्रिय था.

संसद सत्र के ठीक बाद शुरू होगा असली खेल?

संसद का विशेष सत्र 3 दिसंबर तक खत्म होने की उम्मीद है, और ग्रहों का यह बड़ा परिवर्तन ठीक इसके दो दिन बाद होगा. भारत की कुंडली का नौवां भाव कानून और संविधान से जुड़ा है, जबकि तीसरा भाव देश के अंदरूनी नक्शे और संचार व्यवस्था को दिखाता है.

इस आधार पर माना जा रहा है कि संसद सत्र खत्म होने के बाद का समय ज्योतिष के नजरिए से कहीं ज्यादा अहम होने वाला है. इसमें कानूनी दांव-पेच, संवैधानिक बारीकियां और परिसीमन आयोग बनाने जैसी बड़ी प्रक्रियाएं शामिल होंगी. इसके साथ ही फरवरी 2026 से फरवरी 2027 तक भारत की कुंडली में 'मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा' भी चल रही है, जो इस पूरे घटनाक्रम में राहु की सबसे बड़ी भूमिका पर मुहर लगाती है.

क्या संसद में पारित हो पाएगा यह विधेयक?

ज्योतिषीय विश्लेषण में तथ्यों के प्रति ईमानदारी बेहद जरूरी है. ग्रहों का यह पैटर्न सीधे तौर पर यह भविष्यवाणी नहीं करता कि विधेयक पारित होगा या गिर जाएगा, क्योंकि अप्रैल 2026 में जब यह बिल पहली बार गिरा था, तब भी देश पर राहु की ही अंतर्दशा चल रही थी. हालांकि वर्तमान ग्रह गोचर इस पूरी प्रक्रिया की दिशा का स्पष्ट संकेत जरूर देते हैं.

30 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच संसद के भीतर बहस का मुख्य केंद्र राज्यों बनाम केंद्र के अधिकार और सदन में संख्या बल जुटाना रहेगा, क्योंकि इस दौरान चौथे-दसवें भाव की धुरी और ग्यारहवें भाव का शनि सक्रिय रहेंगे.

इसके बाद 5 दिसंबर को राहु-केतु के राशि परिवर्तन के साथ ही यह पूरा मुद्दा सदन की राजनीति से निकलकर कानूनी दांव-पेंच, संवैधानिक सुरक्षा उपायों और आयोग के क्रियान्वयन के तरीकों की ओर मुड़ सकता है. फरवरी 2027 तक राहु की अंतर्दशा प्रभावी रहने के कारण परिसीमन का विषय भारतीय राजनीति के केंद्र में बना रहेगा.

इतिहास भले ही खुद को हूबहू न दोहराता हो, लेकिन 1953 से 2003 तक हर परिसीमन कानून के समय शनि और राहु-केतु की सक्रियता, और अब पूरे विशेष सत्र का राहु-केतु की राशि संधि में पड़ना यह स्पष्ट संकेत देता है कि देश का चुनावी नक्शा बदलने की यह कवायद महज सीटों की गिनती तक सीमित नहीं रहने वाली है.

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