Tarot Rashifal 29 November 2026: नवंबर महीने का यह अंतिम रविवार सभी 12 राशियों के लिए उच्च पद प्राप्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति, पुरानी संपत्ति से लाभ और आर्थिक अनुशासन बनाए रखने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है. आज ग्रहों की चाल और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या नए मोड़ लेकर आ रहे हैं, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज मीन राशि वालों को उच्च पद व नई नौकरी मिलने के योग हैं तथा कुंभ राशि की मनोकामना पूरी होने के साथ मेष को मेहनत का तुरंत धन लाभ होगा, वहीं सिंह राशि के लोगों को दिखावे में खर्च कर कर्ज लेने से बचने और वृश्चिक राशि के नौकरीपेशा जातकों को अधिकारियों से संभलकर रहने की सख्त सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों के काम करने के तरीके से आज आपके अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. साथ ही आज योजना बनाने में कामयाब रहेंगे. कामकाज में मान सम्मान के साथ-साथ धन प्राप्ति की भी अच्छी संभावना बनती है. धन प्राप्ति की दृष्टि से मेहनत का फल तुरंत मिलेगा.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृष राशि वालों के काम आसानी से पूरे होंगे. हालांकि,आज टैक्स से जुड़े मामले परेशानी का कारण बन सकते हैं. पैसों की प्लानिंग पर ध्यान रहेगा. पुरानी संपत्ति मिल सकती है. खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी है. अचानक कोई बड़ा खर्च आ सकता है.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों को संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी. छिपे हुए दुश्मन नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे. लेकिन आपकी समझदारी से आप मुश्किलों से बाहर निकल आएंगे. वहीं, आज व्यापारी वर्ग के जातक बातचीत से ग्राहकों को प्रभावित करेंगे और अच्छा मुनाफा कमाएंगे.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि वाले आज प्रतियोगिता में आगे रहने के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रयास करेंगे. साथ ही आज आपको अपने उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. जरूरी दस्तावेज बनवाने का योग है. पैसों के मामले में दिन अच्छा रहेगा. मान-सम्मान मिलेगा.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि वाले अपने विचारों को अच्छे से समझा पाएंगे. दोस्तों के साथ समय अच्छा बीतेगा. खर्च करते समय सावधानी बरतें. दिखावे के लिए ज्यादा खर्च करने से कर्ज लेना पड़ सकता है.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि वालों अपनी विश्लेषण क्षमता से कार्यक्षेत्र में प्रशंसा पाएंगे. काम में ध्यान बढ़ेगा. निवेश सोच-समझकर करें. घर के काम भी सामने आएंगे. कई लोग छुट्टी का आनंद लेते हुए घर से ही अपना बचा काम ऑनलाइन करेंगे.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि वाले पुराने संबंधों को फिर से मजबूत बनाने में सफल रहेंगे. हालांकि, आज आपको बातचीत से फायदा होगा. किसी नई योजना पर बातचीत शुरू होगी. पैसा कमाने का अच्छा समय है. मार्केटिंग से जुड़े लोगों को फायदा होगा.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि वाले कमाई और खर्च का विश्लेषण करेंगे. नौकरीपेशा जातकों को थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है क्योंकि, आपको अधिकारियो के कारण परेशानी हो सकती है. साथ ही आज आप अपनी कमाई बढ़ाने के नए तरीकों पर भी विचार विमर्श करेंगे.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि वालों की बुद्धि आज तेज रहेगी. आज आप बुद्धि के बल पर अपने कई काम बनाते जाएंगे. अपने अधिकारियों से सीधे बात करेंगे और जरूरी संसाधन जुटाएंगे. ज्यादा सोच विचार परेशानी का कारण बन सकता है. पैसों के मामले में दिन सामान्य रहेगा. खर्चों से परेशानी हो सकती है.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज मकर राशि वाले अपने काम से मतलब रखेंगे. किसी के काम में दखल नहीं देंगे और न ही किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त करेंगे. पैसों के मामले में दिन सामान्य रहेगा. बढ़े हुए खर्चों को कम करने के लिए बजट बनाएंगे.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कुंभ राशि वालों के लिए मनोकामना पूर्ति का दिन है. नए लोगों से मिलना-जुलना होगा. भाई-बहन मदद करेंगे. पैसों के मामले में दिन बहुत अच्छा है. धन और सम्मान मिलेगा. निवेश की योजनाएं गुप्त रखेंगे.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोग उच्च पद मिलने के योग हैं. नौकरी ढूंढ रहे लोगों को भी सफलता मिल सकती है. उच्च अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे. दोस्तों की मदद से लक्ष्य प्राप्त करेंगे. पैसा कमाने का बहुत अच्छा दिन है.

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