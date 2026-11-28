वृषभ राशि के घर, मकान या संपत्ति से जुड़े कारोबारियों की व्यावसायिक बातचीत आज सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी, जबकि नौकरीपेशा लोगों को अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा. घर की जरूरतों, वाहन या साज-सज्जा पर खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए बचत पर ध्यान दें और उधार देने से बचें. परिवार में माता-पिता के प्रति सम्मान बढ़ेगा और घर की कोई पुरानी समस्या हल होगी. मानसिक तनाव के कारण गले या गर्दन में हल्की तकलीफ हो सकती है, पर्याप्त नींद लें. दांपत्य जीवन में भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी. आपका शुभ अंक 3 और शुभ रंग मैजेंटा है. शनि देव के सामने दीपक जलाएं और काले तिल दान करें.