मेष राशि के जातकों के लिए आज कार्यक्षेत्र में टीम का नेतृत्व करने और सहकर्मियों के साथ मिलकर अधूरे कार्य पूरे करने का बेहतरीन अवसर रहेगा; व्यापारियों को नए संपर्कों और पुराने ग्राहकों से उपयोगी जानकारी व लाभ मिलेगा. पुराने निवेश से धन लाभ होने से आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, हालांकि भाई-बहनों या परिचितों पर खर्च हो सकता है; अनावश्यक खरीदारी से बचें. परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बीतेगा और भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा, बस वाणी पर संयम रखें. अधिक भागदौड़ से थकान या मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाएं. प्रेम संबंधों में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. आपका शुभ अंक 4 और शुभ रंग केसरिया है. शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
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वृषभ राशि के घर, मकान या संपत्ति से जुड़े कारोबारियों की व्यावसायिक बातचीत आज सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी, जबकि नौकरीपेशा लोगों को अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा. घर की जरूरतों, वाहन या साज-सज्जा पर खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए बचत पर ध्यान दें और उधार देने से बचें. परिवार में माता-पिता के प्रति सम्मान बढ़ेगा और घर की कोई पुरानी समस्या हल होगी. मानसिक तनाव के कारण गले या गर्दन में हल्की तकलीफ हो सकती है, पर्याप्त नींद लें. दांपत्य जीवन में भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी. आपका शुभ अंक 3 और शुभ रंग मैजेंटा है. शनि देव के सामने दीपक जलाएं और काले तिल दान करें.
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मिथुन राशि के मार्केटिंग, मीडिया और कम्यूनिकेशन से जुड़े जातकों को आज अपनी संवाद कला के दम पर मीटिंग या इंटरव्यू में शानदार परिणाम मिलेंगे; एक साथ कई काम करने के बजाय प्राथमिकताओं पर ध्यान दें. किसी परिचित के माध्यम से अतिरिक्त कमाई का रास्ता खुल सकता है, लेकिन छोटे-छोटे खर्चों पर नियंत्रण रखें और बिना योजना निवेश न करें. आपकी सूझबूझ से परिवार में सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहेगा. स्क्रीन पर अधिक समय बिताने से आंखों में थकान हो सकती है, संतुलित आहार लें. लव लाइफ में तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप न होने दें. आपका शुभ अंक 8 और शुभ रंग ऑरेंज है. जरूरतमंद को काले तिल या उड़द दाल दान करें.
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कर्क राशि के नौकरीपेशा जातकों की मेहनत की आज वरिष्ठों द्वारा सराहना होगी, वहीं सरकारी या प्रशासनिक कार्यों से जुड़े कारोबारियों को विशेष लाभ मिलने के योग हैं. कार्यक्षेत्र में परिश्रम का आर्थिक लाभ मिलेगा और परिवार के साथ नया वाहन खरीदने की योजना पर चर्चा हो सकती है. परिजनों का भावनात्मक सहयोग मिलेगा तथा संतान की किसी उपलब्धि से मन प्रसन्न रहेगा, बस किसी की आलोचना को व्यक्तिगत रूप से न लें. काम के दबाव से मानसिक थकान और पेट संबंधी दिक्कत हो सकती है, खानपान पर संयम रखें. प्रेम संबंधों में खुला संवाद विश्वास बढ़ाएगा. आपका शुभ अंक 8 और शुभ रंग ऑलिव ग्रीन है. शनि मंदिर में दीपक जलाएं और जरूरतमंद को भोजन कराएं.
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सिंह राशि के नौकरीपेशा जातकों को आज कार्यक्षेत्र में अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी लेने से बचना चाहिए और टीमवर्क पर जोर देना चाहिए; व्यापारियों को नए ग्राहकों से जुड़ने का मौका मिलेगा. किसी मित्र के साथ नए प्रोजेक्ट पर चर्चा से आय के नए रास्ते खुलेंगे, हालांकि मनोरंजन व सामाजिक गतिविधियों पर खर्च बढ़ सकता है और मित्रों से लेन-देन में सावधानी आवश्यक है. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी. हृदय और रक्तचाप के रोगी अपनी नियमित सावधानियां बनाए रखें. प्रेम जीवन में उत्साह बना रहेगा और आपसी दूरी कम होगी. आपका शुभ अंक 1 और शुभ रंग सुनहरा है. जरूरतमंद को काले तिल या कंबल दान करें.
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कन्या राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में धैर्य और अनुशासन से काम लेना होगा; महत्वपूर्ण दस्तावेजों की बारीकी से जांच करें और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें. धार्मिक यात्रा, शिक्षा या व्यक्तिगत जरूरतों पर खर्च हो सकता है, वहीं किसी पुराने निवेश से धन निकालने के योग हैं; बड़ा वित्तीय फैसला लेने से पहले सभी पहलुओं को परखें. परिवार के किसी सदस्य से उपयोगी सलाह मिलेगी और धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है. अधिक सोचने से होने वाली थकान को दूर करने के लिए योग और ध्यान अपनाएं. दांपत्य जीवन में परिवार और साथी के बीच संतुलन बनाए रखें. आपका शुभ अंक 5 और शुभ रंग गहरा हरा है. शनि मंदिर में सरसों तेल का दीपक जलाएं.
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तुला राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग और नई जिम्मेदारी मिल सकती है; दूरस्थ स्थानों से जुड़े कारोबारियों को विशेष मुनाफा होगा. किसी पुराने प्रयास का सकारात्मक आर्थिक लाभ मिलेगा, बस निवेश में जल्दबाजी न करें और बजट व्यवस्थित रखें. परिवार में आध्यात्मिक माहौल रहेगा और किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त होगा. लंबी यात्रा से थकान हो सकती है; बुजुर्ग ठंड के मौसम में रक्तचाप की दवा समय पर लें. प्रेम संबंधों में साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने की योजना बन सकती है. आपका शुभ अंक 6 और शुभ रंग रॉयल ब्लू है. जरूरतमंद को भोजन या काले वस्त्र दान करें.
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वृश्चिक राशि के रिसर्च और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े जातकों को आज बेहतरीन अवसर मिलेंगे, जबकि व्यापारियों को साझेदारी और लेन-देन के मामलों में सतर्क रहना होगा. अचानक किसी पुराने भुगतान या आर्थिक जिम्मेदारी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए बड़ी रकम उधार देने से बचें और पारदर्शिता रखें. पुरानी गलतियों से सीख लेकर पारिवारिक मामलों में बेहतर निर्णय लेंगे और किसी प्रतिष्ठित रिश्तेदार से मुलाकात लाभकारी रहेगी. भागदौड़ से नींद की कमी व तनाव हो सकता है, पर्याप्त पानी पिएं. लव लाइफ में शक करने या पुरानी बातों को दोहराने से बचें. आपका शुभ अंक 8 और शुभ रंग मैरून है. जरूरतमंदों को भुने चने और गुड़ बांटें.
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धनु राशि के जातकों को नौकरी में टीमवर्क से सफलता मिलेगी और व्यापारियों को नए ग्राहक या बिजनेस पार्टनर मिलने के प्रबल योग हैं; किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर से पहले नियम ध्यान से पढ़ें. साझेदारी से होने वाली आय में सुधार होगा और जीवनसाथी के साथ मिलकर आर्थिक योजना बना सकते हैं, बस दिखावे के खर्च से बचें. परिवार में सबकी राय को महत्व दें, जिससे दूर के रिश्तेदार से पुराना मतभेद सुलझेगा. काम की व्यस्तता के बीच नियमित व्यायाम और विश्राम को दिनचर्या में शामिल करें. वैवाहिक जीवन मधुर रहेगा. आपका शुभ अंक 3 और शुभ रंग लाइट ब्लू है. काले तिल या उड़द की दाल दान करें.
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मकर राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में अपने अनुशासन और परिश्रम के बल पर स्थिति मजबूत करने का अवसर मिलेगा; सहकर्मी से मतभेद की आशंका को देखते हुए ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें और व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से लाभ होगा. पुराने कर्ज से राहत मिलेगी और बकाया धन प्राप्त होने की संभावना है, हालांकि अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं. परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, पर संतान से जुड़ी समस्या हल होने से राहत मिलेगी. अनियमित दिनचर्या से जोड़ों में दर्द या थकान हो सकती है, खानपान सुधारें. व्यस्तता के बावजूद जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें. आपका शुभ अंक 6 और शुभ रंग स्लेटी है. शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
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कुंभ राशि के रियल एस्टेट और घरेलू व्यवसाय से जुड़े जातकों को आज नए अवसर मिलेंगे, वहीं नौकरीपेशा लोगों और वर्क फ्रॉम होम करने वालों को वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा. घर, संपत्ति और सुख-सुविधाओं पर धन खर्च होने की संभावना है, इसलिए बचत पर ध्यान दें और परिवार के साथ मिलकर भविष्य की आर्थिक योजना बनाएं. माता और घर के बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा; पारिवारिक निर्णयों में भावुक होने से बचें. पौष्टिक आहार और नियमित नींद से मानसिक शांति बनी रहेगी. दांपत्य जीवन में साथी और परिवार के बीच अच्छा तालमेल रहेगा. आपका शुभ अंक 7 और शुभ रंग हल्का पीला है. जरूरतमंद को भोजन या काले तिल दान करें.
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मीन राशि के व्यापारियों को आज पुराने ग्राहकों से अच्छा लाभ होगा, जबकि नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों व कनिष्ठ सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा; दफ्तर में दूसरों की बात समझकर ही प्रतिक्रिया दें. किसी पुराने कर्ज के पैसे वापस मिलने के योग हैं, जिन्हें फिजूलखर्ची में न गंवाएं; बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन लेने हेतु थोड़ा इंतजार करें और आज उधार न दें. परिवार पर खर्च करने से घर में खुशी का माहौल बनेगा, पर भावुक होकर संपत्ति का निर्णय न लें. मधुमेह रोगी सेहत का ध्यान रखें और गर्भवती महिलाएं पर्याप्त पानी पिएं. प्रेम संबंधों में साथी पर विश्वास बनाए रखें. आपका शुभ अंक 7 और शुभ रंग हल्का पीला है. शनि देव के सामने सरसों तेल का दीपक जलाएं.