एक्सप्लोरर
Utpanna Ekadashi 2026 Daan: उत्पन्ना एकादशी पर मेष से मीन तक अपनी राशि अनुसार करें इन चीजों का दान, हर संकट होगा दूर
Utpanna Ekadashi 2026: मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी पर भगवान विष्णु से माता एकादशी प्रकट हुई थीं. इस दिन अन्न, वस्त्र, तिल और जल के दान से श्रीहरि की कृपा, सुख-समृद्धि व पितृ शांति मिलती है.
उत्पन्ना एकादशी 2026 दान
1/11
2/11
3/11
4/11
5/11
6/11
7/11
8/11
9/11
10/11
11/11
Published at : 27 Nov 2026 09:01 AM (IST)
ऐस्ट्रो
11 Photos
उत्पन्ना एकादशी 2026: उत्पन्ना एकादशी पर राशि के अनुसार करें दान, पितृ दोष से मिलेगी मुक्ति और चमक उठेगा भाग्य!
ऐस्ट्रो
12 Photos
आज का राशिफल 27 नवंबर 2026: वृश्चिक के कपड़ा व्यापार में आएगा बड़ा उछाल, धनु राशि वालों को मिलेगा ऋण का लाभ!
ऐस्ट्रो
12 Photos
आज का राशिफल 26 नवंबर 2026: वृषभ और धनु राशि बरतें ये सावधानी, गुरुवार को कर्ज व लेन-देन में न करें चूक
ऐस्ट्रो
12 Photos
आज का राशिफल 25 नवंबर 2026: बुधवार को वृषभ और मकर बरतें ये सावधानी, शेयर बाजार व उधारी में न करें गलती
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
राशिफल
कन्या राशि 27 नवंबर 2026: दशम चंद्रमा का प्रभाव, इन्वेस्टमेंट व इंक्रीमेंट दोनों होने से व्यापारियों को मिलेगा मुनाफा और पति-पत्नी में रहेगा सहयोगात्मक व्यवहार
राशिफल
सिंह राशि 27 नवंबर 2026: एकादश चंद्रमा का प्रभाव, समाज सेवा के कार्यों में बढ़ेगी भागीदारी और किसी संबंधी के यहां मेहमान बनकर जाने का मिलेगा अवसर
राशिफल
कर्क राशि 27 नवंबर 2026: द्वादश चंद्रमा का प्रभाव, अपने संस्कार और सभ्यता पर न आने दें आंच और नकारात्मक लोगों की संगति से बचकर रहें एम्प्लॉई
राशिफल
मिथुन राशि 27 नवंबर 2026: प्रथम चंद्रमा का प्रभाव, एडवर्टाइजमेंट पर खर्च से मिलेगी बिजनेस को ग्रोथ और कार्यस्थल पर अपोजिट जेंडर के प्रति बढ़ेगा आकर्षण
Advertisement
ऐस्ट्रो
12 Photos
आज का राशिफल 27 नवंबर 2026: वृश्चिक के कपड़ा व्यापार में आएगा बड़ा उछाल, धनु राशि वालों को मिलेगा ऋण का लाभ!
ऐस्ट्रो
12 Photos
आज का राशिफल 26 नवंबर 2026: वृषभ और धनु राशि बरतें ये सावधानी, गुरुवार को कर्ज व लेन-देन में न करें चूक
नरेंद्र मोदी
Opinion