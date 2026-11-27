पितृ दोष शांति के लिए करें यह खास उपाय: यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष है, तो उत्पन्ना एकादशी के दिन स्नान के बाद पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं. शाम के समय पीपल के नीचे और घर के मुख्य द्वार पर गाय के घी का दीपक जलाएं, और किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराकर दक्षिणा दें.