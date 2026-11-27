Rashifal 2027: अगर आप नए साल में वेतन बढ़ने, नया ग्राहक मिलने या किसी कोर्स में दाखिला लेने की उम्मीद कर रहे हैं, तो अपनी राशि के साथ सही अवधि भी देखिए. मकर वालों के लिए साझेदारी की बात जनवरी के आखिरी हफ्ते से आगे बढ़ सकती है.

मिथुन वालों के लिए कमाई और कामकाजी संपर्कों के लिहाज से 3 से 26 जून के बीच का समय खास है. वृषभ वालों के लिए पढ़ाई और अपने हुनर से जुड़े कामों में बेहतर संकेत 26 नवंबर के बाद हैं. पढ़ें मेष से मीन तक अपनी जन्म चंद्र राशि का फल.

मेष राशिफल 2027-जून के आखिर से पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी पर जोर

26 जून से 26 नवंबर तक गुरु मेष से पांचवें भाव में रहेंगे. परीक्षा की तैयारी, नया कोर्स शुरू करने या अपना कोई रचनात्मक काम पूरा करने के लिए यह साल का बेहतर दौर है. 20 अक्टूबर तक शनि मेष में रहेंगे. इस बीच घर या काम की जिम्मेदारियों के साथ पढ़ाई का समय तय करना अहम होगा.

अगर नौकरी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो जून के आखिर से नियमित तैयारी शुरू कर सकते हैं. 20 अक्टूबर के बाद गुरु पांचवें भाव में बने रहेंगे. उस समय पहले से चल रही तैयारी को अंतिम रूप देने पर ध्यान दें.

वृषभ राशिफल 2027-नवंबर के आखिर से अपने हुनर को काम में लाने का मौका

26 नवंबर के बाद गुरु पांचवें और शनि ग्यारहवें भाव में होंगे. किसी कोर्स में दाखिला लेने, प्रतियोगिता की तैयारी शुरू करने या रुके हुए प्रोजेक्ट पर दोबारा काम करने के लिए साल का आखिरी हिस्सा अनुकूल दिखता है. जिस काम को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग चाहिए, उसमें पुराने परिचित मददगार हो सकते हैं.

20 अक्टूबर को शनि लाभ भाव में लौटेंगे. उस समय से पुराने सहकर्मी या किसी परिचित से दोबारा संपर्क कर सकते हैं. नवंबर के आखिर में गुरु का गोचर होने पर उस सहयोग से अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के संकेत हैं.

मिथुन राशिफल 2027-मेहनताने पर बात करने के लिए जून के तीन हफ्ते खास

3 जून को शनि के मेष में प्रवेश से 26 जून को गुरु के सिंह में जाने तक गुरु धन भाव और शनि लाभ भाव में रहेंगे. वेतन या मेहनताने पर बातचीत, पुराने ग्राहक से फिर संपर्क करने और अपने काम से अतिरिक्त कमाई के रास्ते तलाशने के लिहाज से यह छोटा लेकिन अहम दौर है.

26 जून के बाद गुरु तीसरे भाव में होंगे. इसके बाद नए लोगों से संपर्क और अपने काम का प्रस्ताव भेजने पर जोर रहेगा. जून में मेहनताने पर कोई बात अधूरी रह जाए, तो जुलाई में उसे लिखित प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ा सकते हैं.

कर्क राशिफल 2027-काम की जिम्मेदारी बढ़े तो मेहनताने पर भी बात करें

26 जून से 26 नवंबर तक गुरु धन भाव में रहेंगे. इस बीच 20 अक्टूबर तक शनि कर्म भाव में होंगे. नौकरी में टीम या काम का दायरा बढ़ने की बात चले तो उसी बातचीत में भूमिका और मेहनताने की शर्तें भी साफ करें. जून के आखिर से नवंबर तक कमाई और बचत पर ध्यान देने के बेहतर संकेत हैं.

20 अक्टूबर के बाद शनि कर्म भाव से निकल जाएंगे और गुरु कुछ हफ्ते धन भाव में बने रहेंगे. पहले काम की भूमिका पर बात हुई थी तो इस दौरान वेतन समीक्षा की तारीख या बकाया भुगतान पर बात आगे बढ़ा सकते हैं.

सिंह राशिफल 2027-नवंबर के आखिरी हफ्ते से कमाई पर नजर

26 नवंबर के बाद गुरु धन भाव में आएंगे. कमाई से जुड़ी अटकी बातचीत आगे बढ़ सकती है. शनि आठवें भाव में होंगे, इसलिए बढ़ी हुई आय में से घर के साझा खर्च और पुरानी देनदारियां निकालने के बाद कितनी बचत होगी, इसका हिसाब भी अहम रहेगा.

26 जून से 26 नवंबर के बीच गुरु जन्म चंद्र राशि में रहेंगे. इस दौरान अपने काम की जिम्मेदारियों और उपलब्धियों का हिसाब तैयार रखें. साल के आखिर में मेहनताने पर बात हो तो आपके पास ठोस आधार रहेगा.

कन्या राशिफल 2027-जून से पहले पुराने संपर्कों से मिल सकता है काम

25 जनवरी से 3 जून के बीच गुरु लाभ भाव में रहेंगे. पुराने ग्राहक, सहकर्मी या परिचित के जरिए काम की बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है. खासकर जिनका काम ग्राहकों और पेशेवर संपर्कों पर टिका है, उनके लिए जून से पहले का दौर ज्यादा अनुकूल दिखता है.

3 जून को शनि आठवें भाव में जाएंगे. अगर किसी परिचित के जरिए नया काम मिले, तो काम का दायरा, भुगतान की तारीख और अतिरिक्त काम का मेहनताना पहले तय कर लें. जून के बाद अधूरी शर्तें काम में देरी करा सकती हैं.

20 अक्टूबर से 26 नवंबर के बीच शनि छठे और गुरु ग्यारहवें भाव में होंगे. नौकरी में अटके काम पूरे करने और अपने काम की पहचान बनाने के लिए यह बेहतर दौर है. इसी बीच काम की समीक्षा हो या नई जिम्मेदारी पर बात चले, तो पिछले महीनों में पूरे किए काम सामने रखें.

26 जून से 20 अक्टूबर के बीच गुरु लाभ भाव में रहेंगे, लेकिन शनि सातवें भाव में होंगे. इस दौरान साझा काम में अपनी जिम्मेदारी साफ रखें. अक्टूबर के बाद अपनी तरफ से पूरा किया गया काम दिखाना आसान होगा.

वृश्चिक राशिफल 2027-दाखिले और प्रतियोगी परीक्षा के लिए जून अहम

3 से 26 जून के बीच गुरु नौवें और शनि छठे भाव में रहेंगे. उच्च शिक्षा के आवेदन, प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी के लिहाज से जून के शुरुआती तीन हफ्ते खास हैं. जिनकी परीक्षा या इंटरव्यू इसी दौरान है, उनके लिए तैयारी को अंतिम रूप देने का यह अहम समय है.

26 जून के बाद गुरु कर्म भाव में जाएंगे. पढ़ाई पूरी कर चुके लोगों के लिए तब ध्यान इंटर्नशिप, पहली नौकरी या काम में नई भूमिका पर जा सकता है. जून की तैयारी और दस्तावेज आगे के आवेदनों में काम आएंगे.

धनु राशिफल 2027-जून के बाद काम से जुड़ी पढ़ाई के लिए बेहतर समय

26 जून से 26 नवंबर तक गुरु नौवें भाव में रहेंगे. उच्च शिक्षा, पेशेवर प्रशिक्षण और काम के सिलसिले में यात्रा के लिए यह दौर अनुकूल दिखता है. नौकरी में आगे बढ़ने के लिए किसी खास कौशल की जरूरत है, तो इस अवधि में उससे जुड़ा प्रशिक्षण शुरू करने के संकेत बेहतर हैं.

26 नवंबर के बाद गुरु कर्म भाव में आएंगे. साल के बीच में जो सीखा है, उसे दिसंबर में किसी प्रोजेक्ट या नई जिम्मेदारी में दिखाने का मौका मिल सकता है. इससे पहले ही तय कर लें कि प्रशिक्षण का उपयोग किस काम में करेंगे.

मकर राशिफल 2027-जनवरी के आखिरी हफ्ते से नए ग्राहक तलाशने का दौर

25 जनवरी से 3 जून तक गुरु सातवें और शनि तीसरे भाव में रहेंगे. नए ग्राहक से संपर्क करने, काम का प्रस्ताव भेजने और संभावित साझेदार के साथ शर्तें तय करने के लिए साल के शुरुआती महीने बेहतर हैं. किसी पुराने प्रस्ताव पर बात रुक गई थी, तो उसे फिर से उठाने की गुंजाइश है.

26 जून के बाद गुरु आठवें भाव में होंगे. पहले तय हुई साझेदारी में खर्च कौन उठाएगा, भुगतान कब होगा और काम की जिम्मेदारी किसके पास रहेगी, इन बातों की समीक्षा करें. खासकर जहां दोनों पक्ष पैसा लगा रहे हों.

कुंभ राशिफल 2027-जून के आखिर से नए समझौतों की बात बढ़ सकती है

26 जून से 20 अक्टूबर तक गुरु सातवें और शनि तीसरे भाव में होंगे. इस समय ग्राहक या कारोबारी साझेदार के साथ शुरुआती बातचीत से आगे बढ़कर काम की शर्तें तय होने के संकेत हैं. निजी रिश्ते में किसी साझा योजना पर फैसला बाकी है तो उस पर बात करने के लिए भी यह दौर अनुकूल दिखता है.

20 अक्टूबर के बाद शनि धन भाव में लौटेंगे. जो समझौता पहले आगे बढ़ा था, उसमें अब भुगतान, खर्च या परिवार के बजट पर बात अहम हो सकती है. लंबी साझेदारी की योजना है तो ये शर्तें शुरू में ही लिख लें.

मीन राशिफल 2027-जनवरी के आखिर से जून तक पढ़ाई और रचनात्मक काम पर ध्यान

25 जनवरी से 26 जून तक गुरु पांचवें भाव में रहेंगे. पढ़ाई, अपने हुनर पर काम करने और संतान की शिक्षा से जुड़े मामलों में यह दौर बेहतर है. 3 जून तक शनि मीन में रहेंगे. इस बीच परीक्षा की तैयारी या किसी प्रोजेक्ट में नियमित अभ्यास से ज्यादा फायदा मिलने के संकेत हैं.

26 नवंबर के बाद गुरु सातवें भाव में आएंगे. साल के शुरुआती हिस्से में सीखा हुआ हुनर दिसंबर में किसी ग्राहक या सहयोगी के सामने रखने का मौका मिल सकता है. फ्रीलांस काम करते हैं तो अपने अच्छे नमूने तैयार रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.