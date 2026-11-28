Kal Ka Rashifal, 29 November 2026: रविवार, 29 नवंबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और अत्यंत शुभकारी ब्रह्म योग के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल देर रात 25:48:34 (तड़के 01:48:34) बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी तिथि प्रभावी रहेगी, जिसके बाद सप्तमी तिथि का आरंभ होगा. वहीं सुबह 11:00:22 बजे तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा.

करण की बात करें तो दोपहर 02:49:38 (14:49:38) बजे तक गर करण और फिर देर रात 25:48:34 बजे तक वणिज करण रहेगा. इसके अतिरिक्त शाम 05:08:19 (17:08:19) बजे तक अत्यंत मंगलकारी ब्रह्म योग का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद इंद्र योग का संयोग बनेगा.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 29 नवंबर 2026 का संपूर्ण पंचांग और 5 मुख्य क्षेत्रों में 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल.

कल का पंचांग (29 नवंबर 2026, रविवार)

तिथि: मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष षष्ठी (देर रात 25:48:34 बजे तक), तत्पश्चात सप्तमी

मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष षष्ठी (देर रात 25:48:34 बजे तक), तत्पश्चात सप्तमी नक्षत्र: पुष्य नक्षत्र (सुबह 11:00:22 बजे तक), तत्पश्चात आश्लेषा

पुष्य नक्षत्र (सुबह 11:00:22 बजे तक), तत्पश्चात आश्लेषा करण: गर (दोपहर 14:49:38 बजे तक), तत्पश्चात वणिज (देर रात 25:48:34 बजे तक)

गर (दोपहर 14:49:38 बजे तक), तत्पश्चात वणिज (देर रात 25:48:34 बजे तक) पक्ष: कृष्ण पक्ष

कृष्ण पक्ष योग: ब्रह्म योग (शाम 17:08:19 बजे तक), तत्पश्चात इंद्र योग

ब्रह्म योग (शाम 17:08:19 बजे तक), तत्पश्चात इंद्र योग वार: रविवार (भगवान सूर्य नारायण की आराधना का दिन)

मेष कल का राशिफल 29 नवंबर 2026

कल का दिन सुखद और शानदार रहेगा. घर में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे और आपका रुका हुआ कोई पुराना कार्य पूर्ण होने से मन प्रसन्न रहेगा. प्रशासनिक क्षेत्र में पदोन्नति मिलने के योग बन रहे हैं. कल का दिन आपके लिए कुछ नया लेकर आने वाला है. परिवार में आपसी सामंजस्य देखने को मिलेगा. पत्नी और बच्चों के साथ कहीं लंबी यात्रा पर जा सकते हैं. व्यापार-व्यवसाय में आर्थिक उन्नति देखने को मिलेगी और प्रॉपर्टी में निवेश करना आपके लिए अच्छा रहेगा.

वृषभ कल का राशिफल 29 नवंबर 2026

कल स्वास्थ्य का ध्यान रखें. कुछ विशेष कार्य के लिए आपका चयन किया जा सकता है. कार्यक्षेत्र में आपके कार्य की प्रशंसा होगी और अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेंगे. कल का दिन आपके लिए कोई खुशखबरी लेकर आने वाला है. व्यर्थ के वाद-विवाद से दूर रहें. कार्यक्षेत्र में निवेश करना आपके लिए लाभदायक रहेगा. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और जीवनसाथी से मतभेद बढ़ने न दें.

मिथुन कल का राशिफल 29 नवंबर 2026

कल आप व्यर्थ के कार्यों में उलझे रहेंगे, जिस कारण आपका समय और धन व्यय होगा. किसी भी बात पर क्रोधित होना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, कुछ बातों को इग्नोर करना बेहतर रहेगा. व्यापार-व्यवसाय में पार्टनरशिप पर विचार करके ही कोई कार्य करें. कल कार्यक्षेत्र में परिवर्तन न करें. परिवार में विरोधी वर्ग आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर सकता है, सतर्क रहें.

कर्क कल का राशिफल 29 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसलिए विवादों से दूर रहें. प्रशासनिक क्षेत्र में अधिकारी वर्ग से मतभेद बढ़ सकते हैं. कार्यक्षेत्र में शत्रु वर्ग से काफी परेशान रह सकते हैं. पारिवारिक दृष्टि से स्थिति सामान्य रहेगी, हालांकि परिवार में मतभेद की स्थिति बनी रह सकती है. जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता मन में रहेगी. यात्रा आदि में सावधानी बरतें.

सिंह कल का राशिफल 29 नवंबर 2026

कल का दिन खुशियों से भरा रहेगा और घर में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है. घर-परिवार में किसी मांगलिक कार्य के योग बनेंगे. परिवार में माता-पिता और भाई किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं. व्यापार क्षेत्र में लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं. कल पार्टनरशिप करना आपके लिए अच्छा रहेगा और प्रॉपर्टी में निवेश के लिए समय अनुकूल है.

कन्या कल का राशिफल 29 नवंबर 2026

कल किसी नए कार्य की शुरुआत करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. कार्यक्षेत्र में नए सहयोगी मिलेंगे और आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा. परिवार में भाई और भतीजे से आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सकता है. किसी पुराने कर्ज से मुक्त होना आपको बहुत सुखद अनुभव देगा. जीवनसाथी और बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

तुला कल का राशिफल 29 नवंबर 2026

कल के दिन कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं, जिस कारण आप कुछ परेशान नजर आएंगे. कार्य के चक्कर में बाहर की लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है. स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मौसम के हिसाब से सेहत में गिरावट आ सकती है. परिवार में समय अनुकूल रहेगा, हालांकि जीवनसाथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में कल कुछ समस्याएं सामने आएंगी.

वृश्चिक कल का राशिफल 29 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहेगा. नौकरी वर्ग वाले व्यक्तियों को अपने अधिकारियों से संबंध अच्छे रखने होंगे. वाणी पर संयम रखना आपके लिए लाभकारी होगा. कल के दिन यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो अपने मन की बात किसी से साझा न करें. परिवार के आंतरिक मामलों को सुलझाने में सफल होंगे. कोर्ट-कचहरी के विवादों से दूर रहें.

धनु कल का राशिफल 29 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है. यदि कोई नया कार्य शुरू करने का सोच रहे हैं, तो उसमें सफलता मिलेगी. किसी पुराने प्रसिद्ध व्यक्ति से मुलाकात होगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. रुका हुआ धन प्राप्त होगा और स्वास्थ्य ठीक रहेगा. परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा. कल आप परिवार के हित में कोई विशेष बड़ा निर्णय ले सकते हैं. व्यापार-व्यवसाय में लाभ होगा और कोई नया वाहन आदि खरीद सकते हैं.

मकर कल का राशिफल 29 नवंबर 2026

कल आपका दिन व्यर्थ की भागदौड़ में उलझा रहेगा. किसी वाद-विवाद में फंस सकते हैं और विरोधियों के षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं. स्वास्थ्य में गिरावट महसूस होगी तथा व्यापार-व्यवसाय में हानि उठानी पड़ सकती है. नौकरीपेशा लोगों के पार्टनर से मतभेद बढ़ सकते हैं. परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर झगड़ा आदि हो सकता है. वाहन का उपयोग संभलकर करें.

कुंभ कल का राशिफल 29 नवंबर 2026

कल का दिन परेशानियों से भरा रह सकता है. कोर्ट-कचहरी आदि के विवाद में फंस सकते हैं. व्यापार में कोई बड़ा नुकसान होने की आशंका है और विरोधी वर्ग आपके प्रति षड्यंत्र रच सकते हैं. कल व्यापार में कोई बड़ा निवेश न करें. स्वास्थ्य का ख्याल रखें और परिवार में जीवनसाथी से मतभेद बढ़ने न दें. वाणी पर संयम रखें और वाद-विवाद से दूर रहें.

मीन कल का राशिफल 29 नवंबर 2026

कल आप अपने मित्रों के साथ किसी धार्मिक यात्रा आदि पर जा सकते हैं, यात्रा के दौरान अपने सामान की रक्षा करें वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है. स्वास्थ्य को लेकर खान-पान पर ध्यान रखें. व्यापार-व्यवसाय में किसी नए काम की शुरुआत की योजना बन सकती है. नौकरी वर्ग में अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा. परिवार में ससुराल पक्ष से मनमुटाव हो सकता है.

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