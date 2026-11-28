Weekly Horoscope 29 November to 5 December 2026: नवंबर के अंतिम दिनों से शुरू होकर दिसंबर 2026 के पहले सप्ताह तक का यह समय ग्रहों की चाल के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है. यह सप्ताह अधूरे कार्यों को समेटने और नए लक्ष्यों की मजबूत आधारशिला रखने का अवसर लेकर आ रहा है. जहां मेष, वृषभ, धनु और मकर राशि वालों के लिए नए बिजनेस की रूपरेखा, बैंक लोन अप्रूवल, विदेश से जुड़े अवसर और विद्यार्थियों की बड़ी सफलता के योग बन रहे हैं, वहीं लगभग सभी राशियों में अविवाहितों के लिए विवाह के शुभ समाचार और परिवार में मांगलिक कार्यों की धूम देखने को मिलेगी.

आइए जानते हैं पंडित सुरेश श्रीमाली से मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तृत साप्ताहिक भविष्यफल.

बिजनेस व कार्यक्षेत्र: कामकाज चलेगा, लेकिन बीच में कुछ तकनीकी बाधाएं आ सकती हैं, जिन्हें वित्तीय प्रबंधन और बजट से दूर किया जा सकेगा. पार्टनरशिप में संवाद खुला रखें और पैतृक कारोबार में बड़ों के अनुभव अपनाएं. विदेश से जुड़े व्यापारियों को बड़ा अवसर मिलेगा.

नौकरीपेशा: मार्केटिंग कर्मियों के कठिन टारगेट पूरे होने से सीनियर्स प्रशंसा करेंगे. मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत लोगों को इंटरनेशनल टीम के साथ काम करने का अच्छा अनुभव मिलेगा. वर्किंग वुमन घर और ऑफिस में बेहतरीन संतुलन बनाएंगी.

शिक्षा, कला व खेल: सप्ताह की शुरुआत छात्रों के लिए शानदार रहेगी; साइंस व प्रतियोगी छात्रों की स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी. कलाकार और खिलाड़ी विशेष पहचान बनाएंगे.

पारिवारिक, प्रेम व स्वास्थ्य: घर में मांगलिक अनुष्ठान की योजना बनेगी. लव लाइफ में पार्टनर के साथ मूवी या डिनर की प्लानिंग से मिठास घुलेगी. सेहत के प्रति लापरवाही न बरतें और समय पर भोजन करें.

2. वृषभ राशिफल (Taurus)

बिजनेस व कार्यक्षेत्र: सप्ताह की शुरुआत व्यवसाय के लिए उत्साहवर्धक रहेगी. नया बिजनेस शुरू करने की रूपरेखा बनेगी. पार्टनरशिप में तालमेल और पैतृक कारोबार में वरिष्ठों के मार्गदर्शन से लाभ होगा. विदेशी कार्यों में नए संपर्क बनेंगे.

नौकरीपेशा: कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिन्हें आप मेहनत से संभाल लेंगे. नए कर्मचारियों को टीम में जगह बनाने और विदेशी क्लाइंट्स के साथ काम करने का लाभ मिलेगा.

शिक्षा, कला व खेल: छात्रों के लिए रिवीजन और फोकस का समय है. कलाकार और खिलाड़ी अभ्यास से अपनी प्रतिभा निखारेंगे.

पारिवारिक, प्रेम व स्वास्थ्य: अविवाहितों को विवाह का शुभ प्रस्ताव मिल सकता है और परिवार में मांगलिक कार्यक्रम की चर्चा रहेगी. विवाहित जातक घरेलू जिम्मेदारियों को धैर्य से संभालें. संतुलित दिनचर्या रखें; कामकाजी यात्रा संभव है.

3. मिथुन राशिफल (Gemini)

बिजनेस व कार्यक्षेत्र: नए बिजनेस की रणनीति बनाने और बाजार समझने के लिए अच्छा दौर है. पार्टनरशिप में पारदर्शिता और पैतृक कारोबार में बड़ों की सलाह से स्थिरता आएगी. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संवाद से लाभ होगा.

नौकरीपेशा: कार्यक्षेत्र में सक्रियता रहेगी और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. नए कर्मचारियों को कार्यशैली समझने और विदेशी प्रोजेक्ट्स में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे.

शिक्षा, कला व खेल: पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और कठिन विषय आसानी से समझ आएंगे. प्रतियोगी छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा; कलाकारों और खिलाड़ियों को निरंतर मेहनत करनी होगी.

पारिवारिक, प्रेम व स्वास्थ्य: अविवाहितों को विवाह का शुभ समाचार मिल सकता है. विवाहित जातक घरेलू कार्यों की प्राथमिकता तय कर तनाव से बचें. थकान से बचने के लिए पर्याप्त नींद लें; यात्रा की योजना बन सकती है.

4. कर्क राशिफल (Cancer)

बिजनेस व कार्यक्षेत्र: नए बिजनेस पर विचार-विमर्श के लिए समय अनुकूल है. पार्टनरशिप में स्पष्ट संवाद और पैतृक काम में पुराने संपर्कों से लाभ होगा. विदेश से जुड़े कार्यों में सकारात्मक प्रगति दिखेगी.

नौकरीपेशा: कामकाज में स्थिरता रहेगी और जिम्मेदारियां व्यवस्थित ढंग से पूरी होंगी. नए कर्मचारियों को सीनियर्स का मार्गदर्शन मिलेगा और विदेशी टीम के साथ काम करने का अच्छा अनुभव रहेगा.

शिक्षा, कला व खेल: सप्ताह की शुरुआत छात्रों के लिए प्रेरणादायक रहेगी; मॉक प्रैक्टिस से सुधार होगा. कलाकार और खिलाड़ी कौशल निखारने पर ध्यान देंगे.

पारिवारिक, प्रेम व स्वास्थ्य: अविवाहितों को विवाह की खुशखबरी मिलेगी. विवाहित जातक परिजनों के साथ मिलकर घरेलू काम बांटें. ऊर्जा बनाए रखने के लिए संतुलित आहार और हल्की एक्सरसाइज अपनाएं; यात्रा के काम पूरे होंगे.

5. सिंह राशिफल (Leo)

बिजनेस व कार्यक्षेत्र: नए बिजनेस की योजनाओं पर मंथन करने का उत्तम समय है. पार्टनरशिप में स्पष्टता और पैतृक कारोबार में बड़ों के मार्गदर्शन से मजबूती आएगी. विदेशी संपर्कों से प्रगति देखने को मिलेगी.

नौकरीपेशा: कार्यस्थल पर सक्रियता से काम समय पर पूरे होंगे. नए कर्मचारियों को अपनी क्षमता दिखाने और अंतरराष्ट्रीय कामकाज में तालमेल बिठाने के अवसर मिलेंगे.

शिक्षा, कला व खेल: पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और प्रतियोगी छात्र अपनी कमजोरियों पर काम कर सकेंगे. कलाकार और खिलाड़ी निरंतर प्रयास से अपनी पहचान बनाएंगे.

पारिवारिक, प्रेम व स्वास्थ्य: सप्ताह की शुरुआत सेहत और ऊर्जा संतुलन के लिए अहम है; पर्याप्त पानी पिएं और आराम करें. अविवाहितों को विवाह की खुशखबरी मिल सकती है. विवाहित जातक शांत मन से घरेलू काम निपटाएं.

6. कन्या राशिफल (Virgo)

बिजनेस व कार्यक्षेत्र: नए बिजनेस की योजना बनाने और जानकारी जुटाने के लिए अच्छा समय है. पार्टनरशिप में विश्वास और पैतृक काम में पारिवारिक अनुभवों से स्थिरता आएगी. विदेश से जुड़े कार्यों में नए अवसर मिलेंगे.

नौकरीपेशा: वरिष्ठों से तालमेल बनाकर काम व्यवस्थित रूप से पूरा करेंगे. नए कर्मचारियों को माहौल में ढलने और आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे.

शिक्षा, कला व खेल: पढ़ाई में नियमितता बनी रहेगी और प्रतियोगी छात्रों का समय प्रबंधन सुधरेगा. कलाकार और खिलाड़ी अभ्यास से बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

पारिवारिक, प्रेम व स्वास्थ्य: अविवाहितों को विवाह की खुशखबरी मिल सकती है. विवाहित जातक संवाद बनाए रखकर घरेलू कामों का बोझ साझा करें. सप्ताह की शुरुआत यात्रा व भागदौड़ भरी रहेगी; काम के बीच आराम जरूर करें.

बिजनेस व कार्यक्षेत्र: नए विचार और योजनाएं बनाने का श्रेष्ठ समय है. पार्टनरशिप में सहयोग और पैतृक कारोबार में बड़ों के मार्गदर्शन से मजबूती मिलेगी. विदेश से जुड़े कामों में सकारात्मक प्रगति होगी.

नौकरीपेशा: कार्यक्षेत्र में काम व्यवस्थित रहेगा और जिम्मेदारियां समय पर पूरी होंगी. नए कर्मचारियों को टीम के साथ तालमेल बिठाने और नए अनुभव हासिल करने का मौका मिलेगा.

शिक्षा, कला व खेल: पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा और प्रतियोगी छात्रों का आत्मविश्वास मजबूत होगा. कलाकार और खिलाड़ी प्रतिभा निखारने में सक्रिय रहेंगे.

पारिवारिक, प्रेम व स्वास्थ्य: सप्ताह की शुरुआत मांगलिक कार्यक्रम की तैयारियों से होगी और अविवाहितों को विवाह की खुशखबरी मिल सकती है. विवाहित जातक धैर्य से काम लें. दिनचर्या संतुलित रखें; यात्रा के योग हैं.

8. वृश्चिक राशिफल (Scorpio)

बिजनेस व कार्यक्षेत्र: नए बिजनेस की ठोस रूपरेखा तैयार करने के लिए अच्छा समय है. पार्टनरशिप में भरोसे और पैतृक काम में पारिवारिक समर्थन से काम सुचारू चलेगा. विदेशी कार्यों में बेहतर बातचीत के संकेत हैं.

नौकरीपेशा: कामकाज में स्थिरता रहेगी और मेहनत के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. नए कर्मचारियों को काम सीखने और अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में जुड़ने के अवसर मिलेंगे.

शिक्षा, कला व खेल: पढ़ाई में लगन बढ़ेगी और प्रतियोगी छात्रों की स्पीड सुधरेगी. कलाकार और खिलाड़ी अपने कौशल को निखारने के लिए अभ्यास जारी रखेंगे.

पारिवारिक, प्रेम व स्वास्थ्य: सप्ताह की शुरुआत परिवार के साथ तालमेल से होगी. अविवाहितों को विवाह का शुभ समाचार मिल सकता है. विवाहित जातक परिजनों के सहयोग से घरेलू काम संभालें. सही खानपान और आराम पर ध्यान दें.

9. धनु राशिफल (Sagittarius)

बिजनेस व कार्यक्षेत्र: सप्ताह की शुरुआत बैंक लोन अप्रूवल या वित्तीय योजनाओं में सकारात्मक गति से होगी. नए बिजनेस की योजना बनाने, पार्टनरशिप में स्पष्ट संवाद और पैतृक कारोबार में बड़ों की सलाह से लाभ होगा. विदेश से जुड़े कार्यों में प्रगति होगी.

नौकरीपेशा: कार्यस्थल पर कामकाज व्यवस्थित रहेगा और जिम्मेदारियां पूरी होंगी. नए कर्मचारियों को आगे बढ़ने और नए अनुभव जोड़ने के अवसर मिलेंगे.

शिक्षा, कला व खेल: पढ़ाई में रुचि बनी रहेगी और प्रतियोगी छात्रों को नियमित अभ्यास से मजबूती मिलेगी. कलाकार और खिलाड़ी अपनी कला व खेल को निखारेंगे.

पारिवारिक, प्रेम व स्वास्थ्य: अविवाहितों को विवाह की खुशखबरी मिलने की उम्मीद है. परिवार में मांगलिक कार्यक्रम की तैयारियां रहेंगी; विवाहित जातक धैर्य से काम लें. दिनचर्या संतुलित रखें.

10. मकर राशिफल (Capricorn)

बिजनेस व कार्यक्षेत्र: नया बिजनेस शुरू करने की रूपरेखा तैयार करने और भरोसेमंद लोगों से चर्चा करने का अच्छा समय है. पार्टनरशिप में सहयोग और पैतृक काम में बड़ों की परंपरा से मजबूती आएगी. विदेश से जुड़े कार्यों में नए संपर्क बनेंगे.

नौकरीपेशा: कार्यस्थल पर कामकाज सुचारू रहेगा और जिम्मेदारियां व्यवस्थित रूप से पूरी होंगी. नए कर्मचारियों को टीम के साथ तालमेल बनाने के अच्छे मौके मिलेंगे.

शिक्षा, कला व खेल: सप्ताह की शुरुआत छात्रों के लिए उत्साहवर्धक रहेगी; कठिन विषय समझ आएंगे और आत्मविश्वास बढ़ेगा. कलाकार और खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

पारिवारिक, प्रेम व स्वास्थ्य: अविवाहितों को विवाह की खुशखबरी मिल सकती है. विवाहित जातक तनाव लिए बिना घरेलू काम संभालें. नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार और आराम पर ध्यान दें; यात्रा संभव है.

11. कुंभ राशिफल (Aquarius)

बिजनेस व कार्यक्षेत्र: नए बिजनेस के लिए रणनीति बनाने का अच्छा समय है. पार्टनरशिप में स्पष्ट संवाद और पैतृक कारोबार में बड़ों के मार्गदर्शन से काम को गति मिलेगी. विदेशी कार्यों में सकारात्मक प्रगति के योग हैं.

नौकरीपेशा: जिम्मेदारियां व्यवस्थित रहेंगी और काम समय पर पूरे होंगे. नए कर्मचारियों को अपनी क्षमता दिखाने और अंतरराष्ट्रीय कार्यों से जुड़ने के अवसर मिलेंगे.

शिक्षा, कला व खेल: पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और प्रतियोगी छात्रों का समय प्रबंधन सुधरेगा. कलाकार और खिलाड़ी निरंतर अभ्यास से निखार लाएंगे.

पारिवारिक, प्रेम व स्वास्थ्य: सप्ताह की शुरुआत स्वास्थ्य और ऊर्जा संतुलन के साथ सकारात्मक रहेगी. अविवाहितों को विवाह की खुशखबरी मिलने की उम्मीद है. विवाहित जातक समझदारी से घरेलू जिम्मेदारियां संभालें.

बिजनेस व कार्यक्षेत्र: नया बिजनेस शुरू करने की दिशा तय करने के लिए अच्छा समय है. पार्टनरशिप में भरोसे और पैतृक कारोबार में पारिवारिक मार्गदर्शन से मजबूती आएगी. विदेश से जुड़े कार्यों में नए अवसरों के संकेत हैं.

नौकरीपेशा: कार्यस्थल पर कामकाज व्यवस्थित रहेगा और जिम्मेदारियां समय पर पूरी होंगी. नए कर्मचारियों को टीम के साथ तालमेल बनाने और आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे.

शिक्षा, कला व खेल: पढ़ाई में रुचि बनी रहेगी और प्रतियोगी छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा. कलाकार और खिलाड़ी प्रतिभा निखारने में सक्रिय रहेंगे.

पारिवारिक, प्रेम व स्वास्थ्य: सप्ताह की शुरुआत यात्रा और सकारात्मक अवसरों के साथ होगी. अविवाहितों को विवाह की खुशखबरी मिल सकती है. विवाहित जातक परिवार के साथ मिलकर घरेलू काम संभालें; दिनचर्या संतुलित रखें.

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