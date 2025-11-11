हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोजब उड़ जाए किसी की मौत की अफवाह तो ये किस बात का संकेत होता है?

जब उड़ जाए किसी की मौत की अफवाह तो ये किस बात का संकेत होता है?

Death Hoax: जब किसी जीवित व्यक्ति के निधन की झूठी खबर फैलती है, तो शकुनशास्त्र और ज्योतिष दोनों इसे 'मृत्यु-भ्रम संकेत' कहते हैं. शास्त्रों में इसका अर्थ होता है 'किसी संकट का टल जाना.'

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 11 Nov 2025 07:43 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

आज मुंबई से आई एक खबर ने लाखों लोगों को चौंका दिया. सोशल मीडिया पर अचानक यह खबर फैल गई कि बॉलीवुड के एक दिग्गज अभिनेता का निधन हो गया है. कुछ ही घंटों में यह अफवाह आग की तरह फैल गई, लेकिन परिवार ने तुरंत स्पष्ट किया कि यह खबर पूरी तरह झूठी है.

लेकिन सवाल यह उठता है कि शास्त्रों के अनुसार, जब किसी जीवित व्यक्ति की मौत की झूठी खबर फैले तो उसका अर्थ क्या होता है? क्या यह केवल अफवाह है या इसमें कोई ज्योतिषीय या शकुनशास्त्रीय संकेत भी छिपा होता है?

शास्त्र ऐसी स्थिति पर क्या कहते हैं?

प्राचीन ग्रंथों में एक अद्भुत श्लोक मिलता है 'यत्र मृत्युभ्रमो जातः तत्र आयुः वर्धते.' अर्थात जहां मृत्यु का भ्रम फैलता है, वहां व्यक्ति की आयु बढ़ती है या उसका जीवन किसी संकट से बच निकलता है.

एक अन्य श्लोक में इसी तरह से वर्णन मिलता है 'मृत्युसंकेत अपवादे जीवने बलेन संयुज्यते.' जिसका अर्थ है कि मृत्यु की झूठी चर्चा से जीवन-बल लौट आता है. इस दृष्टि से इस तरह की झूठी खबर किसी नकारात्मक शकुन का नहीं, बल्कि संकट विमोचन और नवजीवन का संकेत मानी जा सकती है. 

शकुनशास्त्र के अनुसार, किसी जीवित व्यक्ति की झूठी मृत्यु-खबर तीन संभावनाएं बताती है-

  1. संकट का निवारण - यदि व्यक्ति बीमार है, तो मृत्यु का भ्रम बीमारी के टलने का संकेत है.
  2. लोकचर्चा में वृद्धि - व्यक्ति के प्रति जनता का भावनात्मक जुड़ाव फिर से जागृत होता है.
  3. जीवन का पुनर्संतुलन - यह चेतावनी भी होती है कि व्यक्ति को आगे से अपनी सेहत और दिनचर्या पर ध्यान देना चाहिए.

मृत्य से जुड़ी फेक न्यूज, बल्कि कर्मचक्र का संकेत कही जा सकती है. जब मृत्यु की अफवाह फैलती है और व्यक्ति जीवित रहता है, तो शास्त्र कहते हैं कि उसका पुनर्जन्म हो चुका. इसलिए यह नवजीवन और चेतना की वापसी का प्रतीक भी होता है. शास्त्र भी कहते हैं कि 'मृत्युभ्रमः नाशयति मृत्युभयं.' अर्थात मृत्यु का भ्रम, मृत्यु के भय को नष्ट कर देता है.

इसलिए इसतरह की अफवाह को कुछ लोग अशुभ नहीं बल्कि शुभ शकुन की तरह भी देखते हैं क्योंकि यह संकेत है कि उनका संकट टल चुका है, और जीवन की लौ फिर से प्रज्वलित हो चुकी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 11 Nov 2025 07:43 PM (IST)
Tags :
Fake News Shakun Shastra Astrology
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली धमाके में मृतकों के लिए सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी
दिल्ली धमाके में मृतकों के लिए सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी
इंडिया
i-20 कार, 6 डॉक्टर गिरफ्तार, पुलवामा कनेक्शन और NIA की एंट्री... दिल्ली ब्लास्ट में अब तक के बड़े अपडेट्स
i-20 कार, 6 डॉक्टर गिरफ्तार, पुलवामा कनेक्शन और NIA की एंट्री... दिल्ली ब्लास्ट में अब तक के बड़े अपडेट्स
विश्व
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
विश्व
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
Advertisement

वीडियोज

Bihar Exit Poll 2025: Bihar को समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार ने बता दिया वोटिंग में कहा हुआ खेला?
Bihar Exit Poll 2025: फिर बनेगी NDA सरकार? बिहार का पहला एग्जिट पोल आया सामने | Nitish Vs Tejashwi
Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट की आरोपी डॉक्टर के पिता ने बेटी को पहचानने से क्यों किया इंकार?
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली का दुश्मन कौन? | Chitra Tripathi | Mahadangal | Amit Shah | PM Modi
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली में कार धमाके के बाद फरीदाबाद में एक्शन जारी | Bomb Blast | Faridabaad
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली धमाके में मृतकों के लिए सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी
दिल्ली धमाके में मृतकों के लिए सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी
इंडिया
i-20 कार, 6 डॉक्टर गिरफ्तार, पुलवामा कनेक्शन और NIA की एंट्री... दिल्ली ब्लास्ट में अब तक के बड़े अपडेट्स
i-20 कार, 6 डॉक्टर गिरफ्तार, पुलवामा कनेक्शन और NIA की एंट्री... दिल्ली ब्लास्ट में अब तक के बड़े अपडेट्स
विश्व
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
विश्व
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
इंडिया
'एक-एक गुनहगार को अंजाम भुगतना होगा', दिल्ली धमाके पर गृहमंत्री अमित शाह ने अफसरों को दिया आदेश
'एक-एक गुनहगार को अंजाम भुगतना होगा', दिल्ली धमाके पर अमित शाह का अफसरों को आदेश
दिल्ली NCR
दिल्ली ब्लास्ट: मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर की कुंडली, पढ़ाई के दौरान ही किया संगठन बनाने का फैसला
दिल्ली ब्लास्ट: मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर की कुंडली, पढ़ाई के दौरान ही किया संगठन बनाने का फैसला
इंडिया
क्या लाल किला ब्लास्ट फिदायीन हमला था? कार में बैठे तीन लोग बने जांच की सबसे बड़ी पहेली
क्या लाल किला ब्लास्ट फिदायीन हमला था? कार में बैठे तीन लोग बने जांच की सबसे बड़ी पहेली
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget