हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मShivling Puja: घर में शिवलिंग रखना सही या गलत? जानें मंदिर और घर के शिवलिंग में अंतर और महत्व

Shivling Puja: घर में शिवलिंग रखना सही या गलत? जानें मंदिर और घर के शिवलिंग में अंतर और महत्व

Shivling: शिवलिंग हिंदू देवता भगवान शिव का एक प्रतीक है. शिवलिंग घर और मंदिर दोनों जगहों पर आपने देखा होगा, ऐसे में अब सवाल उठता है कि मंदिर और घर के शिवलिंग में क्या है अंतर और महत्व. आइए जानते हैं.

By : निशात अंजुम | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 11 Nov 2025 05:51 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Shivling: शिवलिंग, हिंदू धर्म में भगवान शिव का एक प्रतीक है. शिवलिंग का अर्थ 'शिव का प्रतीक' होता है, जहां 'शिव' का अर्थ कल्याणकारी और 'लिंग' का अर्थ प्रतीक या चिह्न है.

इसे ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है और यह भगवान शिव की सबसे आम और प्राथमिक प्रतिमाओं में से एक है. शिवलिंग घर और मंदिर दोनों जगहों पर बनाई जाती है, तो आइए जानते हैं कि मंदिर और घर के शिवलिंग में क्या है अंतर और महत्व.

मंदिर और घर के शिवलिंग में क्या है अंतर?

मंदिर और घर के शिवलिंग में मुख्य अंतर यह है कि मंदिर में शिवलिंग को बड़े और विशाल रूप में बनाया जाता है, जहां नियमित रूप से पूजा-पाठ और आरती होती है, जबकि घर में एक छोटा शिवलिंग स्थापित होता है. उसकी देखभाल और पूजा के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है.

मंदिर का शिवलिंग भगवान शिव के निराकार रूप और ऊर्जा का प्रतीक है, जिसे एक खास 'शिवालय' में रखा जाता है, जबकि घर में रखे शिवलिंग की पूजा व्यक्तिगत भक्ति और मनोकामना के लिए होती है. 

मंदिर में शिवलिंग का महत्व

  • निराकार ब्रह्म का प्रतीक: भगवान शिव निराकार हैं, और यह शिवलिंग उनके इसी निराकार, अनंत और असीमित स्वरूप का प्रतीक माना जाता है.
  • सृष्टि का प्रतीक: शिवलिंग को संसार की सृजन और लय का कारण माना जाता है. इसलिए इसे  शून्य, आकाश और ब्रह्मांड का प्रतीक भी कहा जात है.
  • त्रिदेवों का वास: शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों  देवताओं का वास होता है, जिससे इसकी पूजा करके सभी देवी-देवताओं को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है.
  • प्रकृति और पुरुष का मिलन: इसे प्रकृति और पुरुष के मिलन का प्रतीक माना जाता है, जो सृष्टि की रचना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. 
  • भौतिक और आध्यात्मिक विकास: शिवलिंग की पूजा करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है, साथ ही अध्यात्मिक शांति मिलती है जिससे सोचने-समझने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है.
  • मुक्ति का मार्ग: शिवलिंग की पूजा करके अपनी परेशानियों को आसानी से दूर कर सकते हैं. यह भगवान से अपने पापों की माफी मांगने का सबसे अच्छा तरीका है.

घर में शिवलिंग का महत्व

  • शिवलिंग का घर में होना अत्यंत शुभ माना जाता है . घर में  शिवलिंग होने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. जिससे घर में खुशहाली आती है.
  • यह घर में शांति बनाए रखने और परिवार के सदस्यों के बीच आपसी ताल-मेल बनाए रखने में मदद करता है.
  • यह मन और शरीर के दोनों के लिए फायदेमंद माना जाता है, तनाव और चिंता को कम कर सकता है. इतना ही नहीं यह संपूर्ण स्वास्थ्य में भी सुधार करता है.
  • मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा करने से दिल की हर मुराद पूरी होती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Published at : 11 Nov 2025 05:51 PM (IST)
