CJP Protest SIR Controversy: दिल्ली में प्रदर्शन, मुंबई में CJP का आंदोलन और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा SIR विवाद... निशाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं, लेकिन राजनीतिक आंच मोदी सरकार तक पहुंचने लगी है.

भारत की कुंडली का संकेत है कि यह लड़ाई सिर्फ सड़क पर नहीं चलेगी. इसका फैसला दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड, कानूनी तर्क और अदालत में होगा. मंगल-राहु विवाद को भड़का रहे हैं, जबकि बुध और गुरु उन फाइलों को खुलवा सकते हैं जिन पर पूरी SIR प्रक्रिया टिकी है.

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार को अधिकारियों ने पूरी जानकारी दी या आधी तस्वीर दिखाकर उसे संकट में डाल दिया?

CEC की कुर्सी से आगे निकला विवाद

CJP ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, SIR पर रोक और कथित अनियमितताओं की जांच की मांग उठाई है. विपक्ष भी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सरकार पर हमला तेज कर रहा है.

लेकिन प्रदर्शन से मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी तुरंत नहीं जाएगी. संविधान के अनुच्छेद 324(5) में CEC को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जैसी सुरक्षा मिली हुई है. अदालत विवादित फैसले रद्द कर सकती है, रिकॉर्ड मंगा सकती है या जांच का आदेश दे सकती है, लेकिन औपचारिक पदच्युति की प्रक्रिया अलग और कठिन है.

इसीलिए असली लड़ाई इस बात पर होगी कि SIR और ECINet से जुड़े फैसले कानून के अनुसार लिए गए या नहीं.

बुध बताएगा, फाइल में क्या लिखा है?

भारत की वर्तमान योगिनी दशा बुध-बुध की है. वर्षफल में भी बुध उच्च के गुरु के साथ बारहवें भाव में है. सरल शब्दों में कहें तो बुध डेटा, दस्तावेज, सॉफ्टवेयर, मतदाता सूची, कानून की भाषा, वकालत और तर्क का ग्रह है.

गुरु संविधान, अदालत, वरिष्ठ सलाहकार और न्यायिक जांच को दिखाता है. दोनों का संबंध बता रहा है कि मामला राजनीतिक बयान से आगे बढ़कर रिकॉर्ड की जांच तक पहुंचेगा.

सुप्रीम कोर्ट उस याचिका को सुनने के लिए तैयार हो चुका है जिसमें कथित एकतरफा निर्णयों, Form 6 में बदलाव, डिजिटल ऑडिट ट्रेल और स्वतंत्र जांच का सवाल उठाया गया है.

इसलिए आने वाले दिनों में ये सवाल महत्वपूर्ण होंगे कि किस अधिकारी ने बदलाव को मंजूरी दी, क्या दूसरे चुनाव आयुक्तों की सहमति थी, आपत्तियां दर्ज हुईं तो उन पर क्या कार्रवाई हुई और वरिष्ठ स्तर तक कौन-सी जानकारी पहुंचाई गई?

क्या सरकार को गुमराह किया गया?

अभी ऐसा कहने का प्रमाण नहीं है कि अधिकारियों ने जानबूझकर सरकार को गुमराह किया. लेकिन कुंडली में अधूरी जानकारी, तकनीकी डेटा पर जरूरत से ज्यादा भरोसा और बाद में रिकॉर्ड से अलग तस्वीर निकलने के संकेत जरूर हैं.

भारत में मंगल-राहु की दशा चल रही है. राहु चीजों को उलझाता है और मंगल जल्दबाजी बढ़ाता है. ऐसे समय में ऊपर बैठे लोगों को फैसला समझाने वाली ब्रीफिंग महत्वपूर्ण हो जाती है. अगर वही ब्रीफिंग अधूरी रही तो सरकार राजनीतिक रूप से फंस सकती है.

ECINet की समीक्षा के लिए वरिष्ठ चुनाव अधिकारी और IIT या IIIT के स्वतंत्र विशेषज्ञ वाली समिति बनाया जाना बताता है कि विवाद अब केवल आरोप तक सीमित नहीं रहा. सॉफ्टवेयर की कानून और नियमों के आधार पर जांच होगी.

यदि जांच में सामान्य तकनीकी कमी निकली तो सुधार कर मामला संभाला जा सकता है. लेकिन यदि लिखित आपत्तियां नजरअंदाज करने, डेटा की गलत व्याख्या करने या अधूरी जानकारी ऊपर भेजने का प्रमाण मिला, तो कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई लगभग अपरिहार्य हो सकती है.

गुरु सरकार को राहत देगा या मुश्किल बढ़ाएगा?

गुरु केवल बचाने वाला ग्रह नहीं है. वह कानून और संवैधानिक मर्यादा भी देखता है. भारत के वर्षफल में गुरु मजबूत है. इसलिए सरकार को संकट संभालने का रास्ता मिल सकता है, पारदर्शी जांच, मतदाता सूची में सुधार और जिम्मेदारी तय करके. लेकिन गंभीर सवालों को केवल राजनीतिक साजिश बताकर खारिज किया गया तो यही गुरु अदालत और संवैधानिक संस्थाओं को अधिक सक्रिय करेगा.

सीधा संकेत है कि गलती सुधारने पर राहत मिलेगी, गलती छिपाने पर कानूनी दबाव बढ़ेगा.

क्या अधिकारी बदले जा सकते हैं?

कुंडली शीर्ष सत्ता के तत्काल परिवर्तन से ज्यादा प्रशासनिक फेरबदल दिखा रही है. ECINet की तकनीकी टीम बदली जा सकती है, कुछ अधिकारियों की जिम्मेदारी सीमित हो सकती है और कानूनी सलाह देने वाले लोगों को बदला जा सकता है.

फैसले लेने का अधिकार किसी एक व्यक्ति से हटाकर समिति को देना या जांच तक अधिकारी को दूसरी जिम्मेदारी सौंपना भी संभव है. हालांकि CEC को सामान्य अधिकारी की तरह हटाया या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता.

आने वाले सप्ताह में क्या बड़ा हो सकता है?

3 और 4 अक्टूबर को चंद्रमा मिथुन और आर्द्रा नक्षत्र में रहेगा. यह बुध-राहु के प्रभाव को बढ़ाएगा. इस दौरान नया बयान, आंतरिक पत्र, आंकड़ा या सोशल मीडिया पर बड़ा दावा सामने आ सकता है. लेकिन अप्रमाणित जानकारी भी तेजी से फैलेगी.

4 अक्टूबर शाम से 6 अक्टूबर रात तक चंद्रमा कर्क राशि में भारत की जन्मकुंडली के बुध, शनि, शुक्र और सूर्य वाले हिस्से को सक्रिय करेगा. यही सप्ताह का सबसे संवेदनशील समय है. सरकार या चुनाव आयोग की बड़ी सफाई, अदालत में प्रारंभिक सुनवाई, नया दस्तावेज अथवा प्रदर्शन पर कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई संभव है.

7 और 8 अक्टूबर को चंद्रमा सिंह राशि में केतु के प्रभाव में रहेगा. इससे किसी बड़े पद, अधिकारी और संस्था की प्रतिष्ठा पर सीधा सवाल उठ सकता है. इस्तीफे की मांग और तेज होगी, लेकिन तत्काल पद छोड़ने का संकेत अभी कमजोर है.

9 अक्टूबर से स्थिति बदल सकती है. राहु का उग्र प्रभाव कम होकर गुरु का कानूनी और संस्थागत पक्ष मजबूत होगा. आंदोलन की जगह अदालत, जांच समिति और दस्तावेज चर्चा के केंद्र में आ सकते हैं.

सबसे मजबूत संभावना तत्काल इस्तीफे की नहीं, बल्कि रिकॉर्ड तलब होने, स्पष्टीकरण मांगे जाने, तकनीकी जांच बढ़ने और कुछ अधिकारियों की जिम्मेदारी बदलने की है.

फिलहाल सरकार को भीड़ से ज्यादा खतरा उस फाइल से है, जो खुलने के बाद यह बता सकती है कि फैसला किसने लिया और किसे क्या जानकारी दी गई थी.

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