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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोSIR विवाद में खुलेंगी फाइलें? सरकार और अधिकारियों को लेकर कुंडली का चौंकाने वाला संकेत

SIR विवाद में खुलेंगी फाइलें? सरकार और अधिकारियों को लेकर कुंडली का चौंकाने वाला संकेत

CJP Protest और SIR विवाद की आंच क्या मोदी सरकार तक पहुंचेगी? भारत की कुंडली में दस्तावेज खुलने, कानूनी दबाव और अधिकारियों पर कार्रवाई के संकेत.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 02 Oct 2026 04:43 PM (IST)
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CJP Protest SIR Controversy: दिल्ली में प्रदर्शन, मुंबई में CJP का आंदोलन और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा SIR विवाद... निशाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं, लेकिन राजनीतिक आंच मोदी सरकार तक पहुंचने लगी है.

भारत की कुंडली का संकेत है कि यह लड़ाई सिर्फ सड़क पर नहीं चलेगी. इसका फैसला दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड, कानूनी तर्क और अदालत में होगा. मंगल-राहु विवाद को भड़का रहे हैं, जबकि बुध और गुरु उन फाइलों को खुलवा सकते हैं जिन पर पूरी SIR प्रक्रिया टिकी है.

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अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार को अधिकारियों ने पूरी जानकारी दी या आधी तस्वीर दिखाकर उसे संकट में डाल दिया?

CEC की कुर्सी से आगे निकला विवाद

CJP ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, SIR पर रोक और कथित अनियमितताओं की जांच की मांग उठाई है. विपक्ष भी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सरकार पर हमला तेज कर रहा है.

लेकिन प्रदर्शन से मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी तुरंत नहीं जाएगी. संविधान के अनुच्छेद 324(5) में CEC को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जैसी सुरक्षा मिली हुई है. अदालत विवादित फैसले रद्द कर सकती है, रिकॉर्ड मंगा सकती है या जांच का आदेश दे सकती है, लेकिन औपचारिक पदच्युति की प्रक्रिया अलग और कठिन है.

इसीलिए असली लड़ाई इस बात पर होगी कि SIR और ECINet से जुड़े फैसले कानून के अनुसार लिए गए या नहीं.

बुध बताएगा, फाइल में क्या लिखा है?

भारत की वर्तमान योगिनी दशा बुध-बुध की है. वर्षफल में भी बुध उच्च के गुरु के साथ बारहवें भाव में है. सरल शब्दों में कहें तो बुध डेटा, दस्तावेज, सॉफ्टवेयर, मतदाता सूची, कानून की भाषा, वकालत और तर्क का ग्रह है.

गुरु संविधान, अदालत, वरिष्ठ सलाहकार और न्यायिक जांच को दिखाता है. दोनों का संबंध बता रहा है कि मामला राजनीतिक बयान से आगे बढ़कर रिकॉर्ड की जांच तक पहुंचेगा.

सुप्रीम कोर्ट उस याचिका को सुनने के लिए तैयार हो चुका है जिसमें कथित एकतरफा निर्णयों, Form 6 में बदलाव, डिजिटल ऑडिट ट्रेल और स्वतंत्र जांच का सवाल उठाया गया है.

इसलिए आने वाले दिनों में ये सवाल महत्वपूर्ण होंगे कि किस अधिकारी ने बदलाव को मंजूरी दी, क्या दूसरे चुनाव आयुक्तों की सहमति थी, आपत्तियां दर्ज हुईं तो उन पर क्या कार्रवाई हुई और वरिष्ठ स्तर तक कौन-सी जानकारी पहुंचाई गई?

क्या सरकार को गुमराह किया गया?

अभी ऐसा कहने का प्रमाण नहीं है कि अधिकारियों ने जानबूझकर सरकार को गुमराह किया. लेकिन कुंडली में अधूरी जानकारी, तकनीकी डेटा पर जरूरत से ज्यादा भरोसा और बाद में रिकॉर्ड से अलग तस्वीर निकलने के संकेत जरूर हैं.

भारत में मंगल-राहु की दशा चल रही है. राहु चीजों को उलझाता है और मंगल जल्दबाजी बढ़ाता है. ऐसे समय में ऊपर बैठे लोगों को फैसला समझाने वाली ब्रीफिंग महत्वपूर्ण हो जाती है. अगर वही ब्रीफिंग अधूरी रही तो सरकार राजनीतिक रूप से फंस सकती है.

ECINet की समीक्षा के लिए वरिष्ठ चुनाव अधिकारी और IIT या IIIT के स्वतंत्र विशेषज्ञ वाली समिति बनाया जाना बताता है कि विवाद अब केवल आरोप तक सीमित नहीं रहा. सॉफ्टवेयर की कानून और नियमों के आधार पर जांच होगी.

यदि जांच में सामान्य तकनीकी कमी निकली तो सुधार कर मामला संभाला जा सकता है. लेकिन यदि लिखित आपत्तियां नजरअंदाज करने, डेटा की गलत व्याख्या करने या अधूरी जानकारी ऊपर भेजने का प्रमाण मिला, तो कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई लगभग अपरिहार्य हो सकती है.

गुरु सरकार को राहत देगा या मुश्किल बढ़ाएगा?

गुरु केवल बचाने वाला ग्रह नहीं है. वह कानून और संवैधानिक मर्यादा भी देखता है. भारत के वर्षफल में गुरु मजबूत है. इसलिए सरकार को संकट संभालने का रास्ता मिल सकता है, पारदर्शी जांच, मतदाता सूची में सुधार और जिम्मेदारी तय करके. लेकिन गंभीर सवालों को केवल राजनीतिक साजिश बताकर खारिज किया गया तो यही गुरु अदालत और संवैधानिक संस्थाओं को अधिक सक्रिय करेगा.

सीधा संकेत है कि गलती सुधारने पर राहत मिलेगी, गलती छिपाने पर कानूनी दबाव बढ़ेगा.

क्या अधिकारी बदले जा सकते हैं?

कुंडली शीर्ष सत्ता के तत्काल परिवर्तन से ज्यादा प्रशासनिक फेरबदल दिखा रही है. ECINet की तकनीकी टीम बदली जा सकती है, कुछ अधिकारियों की जिम्मेदारी सीमित हो सकती है और कानूनी सलाह देने वाले लोगों को बदला जा सकता है.

फैसले लेने का अधिकार किसी एक व्यक्ति से हटाकर समिति को देना या जांच तक अधिकारी को दूसरी जिम्मेदारी सौंपना भी संभव है. हालांकि CEC को सामान्य अधिकारी की तरह हटाया या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता.

आने वाले सप्ताह में क्या बड़ा हो सकता है?

3 और 4 अक्टूबर को चंद्रमा मिथुन और आर्द्रा नक्षत्र में रहेगा. यह बुध-राहु के प्रभाव को बढ़ाएगा. इस दौरान नया बयान, आंतरिक पत्र, आंकड़ा या सोशल मीडिया पर बड़ा दावा सामने आ सकता है. लेकिन अप्रमाणित जानकारी भी तेजी से फैलेगी.

4 अक्टूबर शाम से 6 अक्टूबर रात तक चंद्रमा कर्क राशि में भारत की जन्मकुंडली के बुध, शनि, शुक्र और सूर्य वाले हिस्से को सक्रिय करेगा. यही सप्ताह का सबसे संवेदनशील समय है. सरकार या चुनाव आयोग की बड़ी सफाई, अदालत में प्रारंभिक सुनवाई, नया दस्तावेज अथवा प्रदर्शन पर कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई संभव है.

7 और 8 अक्टूबर को चंद्रमा सिंह राशि में केतु के प्रभाव में रहेगा. इससे किसी बड़े पद, अधिकारी और संस्था की प्रतिष्ठा पर सीधा सवाल उठ सकता है. इस्तीफे की मांग और तेज होगी, लेकिन तत्काल पद छोड़ने का संकेत अभी कमजोर है.

9 अक्टूबर से स्थिति बदल सकती है. राहु का उग्र प्रभाव कम होकर गुरु का कानूनी और संस्थागत पक्ष मजबूत होगा. आंदोलन की जगह अदालत, जांच समिति और दस्तावेज चर्चा के केंद्र में आ सकते हैं.

सबसे मजबूत संभावना तत्काल इस्तीफे की नहीं, बल्कि रिकॉर्ड तलब होने, स्पष्टीकरण मांगे जाने, तकनीकी जांच बढ़ने और कुछ अधिकारियों की जिम्मेदारी बदलने की है.

फिलहाल सरकार को भीड़ से ज्यादा खतरा उस फाइल से है, जो खुलने के बाद यह बता सकती है कि फैसला किसने लिया और किसे क्या जानकारी दी गई थी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों के विशेषज्ञ है और लेखन करते हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 02 Oct 2026 04:33 PM (IST)
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Election Commission VOTER SIR Prediction 2026 CJP Protest
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