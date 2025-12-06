चीनी राशि चक्र में चूहा, बैल, बाघ, खरगोश, ड्रैगन, सांप, घोड़ा, भेड़, बंदर, मुर्गा, कुत्ता और सुअर शामिल हैं.
Chini Horoscope: चीनी राशिफल में आखिर जानवरों के नाम पर क्यों हैं राशियां? जानें इसकी रोचक कहानियां!
Chini Horoscope Story: भारतीय राशिफल की ही तरह चीनी राशिफल की भी लोकप्रियता काफी ज्यादा है. चीनी राशिफल जानवारों के नाम पर आधारित है, जिसमें पहली राशि चक्र चूहे की है. जानिए इसकी रोचक कहानी.
Chini Horoscope Story: वर्तमान समय में चीनी राशिफल की लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है. भारतीय ज्योतीष की ही तरह चीनी ज्योतिष में भी 12 राशिफल होते हैं. जो भी लोग चीनी राशिफल पढ़ते हैं, उनके दिमाग एक सवाल जरूर आता होगा कि, आखिर इसमें राशियों का नाम जानवरों के नाम पर क्यों रखा गया है?
चीनी राशिफल की सबसे दिलचस्प बात ये है कि, राशिफल चक्र में सबसे पहला स्थान चूहे का है, न कि ड्रैगन का. आज के इस लेख में हम आपको इन्हीं सवालों का जवाब देंगे?
चीनी राशियों का नाम जानवरों के नाम पर क्यों?
चीनी राशि चक्र में 12 जानवरों के नाम पर आधारित है, इसमें चूहा, बैल, बाघ, खरगोश, ड्रैगन, सांप, घोड़ा, भेड़, बंदर, मुर्गा, कुत्ता और सुअर है. चीनी राशियों को जानवरों का नाम मिलने के पीछे दिलचस्प कहानी है.
कहानी के मुताबिक, बहुत समय पहले चीन में जेड सम्राट हुआ करते थे, जिन्होंने समय को मापने का एक तरीका निकाला. अपने जन्मदिन के मौके पर उन्होंने सभी जानवरों की दौड़ आयोजित की और इस दौड़ में बहती नदी को पार करने वाले पहले 12 जानवरों को विजेता होंगे और प्रत्येक जानवर के नाम पर राशि चक्र का एक साल तय होगा.
सम्राट के आदेश पर सभी जानवर नदी के किनारे एक कतार में खड़े हो गए. कतार में खड़े चूहा और बिल्ली अच्छे दोस्त थे, जो इस बात को लेकर चिंतिंत थे कि, वे नदी को कैसे पार करेंगे?
पहला विजेता चूहा बना
चूहे ने अपनी होशियारी दिखाते हुए चुपचाप बैल की पीठ पर जाकर बैठ गया. जैसे ही बैल फिनिश लाइन पर पहुंचने वाला था, चूहे ने उसकी पीठ से छलांग लगाकर दौड़ में जीत हासिल कर ली और इस तरह चूहे को राशि चक्र में पहला स्थान प्राप्त कर लिया.
इसके बाद बैल को दौड़ में दूसरा स्थान और बाघ को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ. इसी तरह एक एक करके 12 जानवरों ने राशि चक्र में अपना स्थान बना लिया और अंत में 12वां विजेता सूअर बना.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
चीनी राशि चक्र में कौन-कौन से जानवर शामिल हैं?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL