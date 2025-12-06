हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNumerology: तेजी से अमीर बनते हैं इन मूलांक के लोग! अंकशास्त्र से जानिए फास्ट अर्निंग नंबर?

Numerology: तेजी से अमीर बनते हैं इन मूलांक के लोग! अंकशास्त्र से जानिए फास्ट अर्निंग नंबर?

Numerology: अंकशास्त्र में सभी मूलांक का स्वभाव और खासियत एक दूसरे अलग होता है. कुछ ऐसे भी मूलांक हैं, जो अपने जीवन में तेजी से पैसा कमाने में माहिर होते हैं. आइए जानते हैं कौन-से हैं वो मूलांक?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 06 Dec 2025 11:46 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Numerology money making numbers: अंकशास्त्र के अनुसार, हर मूलांक में किसी न किसी तरह की क्षमता छिपी रहती है, लेकिन तेजी से पैसा कमाने का टैलेंट कुछ ही मूलांक वालों में होता है. यहां पर किस्मत से ज्यादा जरूरी स्वभाव, फैसले लेने की गतिशीलता और अवसरों को पहचानने की क्षमता से है.

आइए जानते हैं कौन-से मूलांक वाले लोग तेजी से आर्थिक उन्नति प्राप्त करते हैं?

मूलांक 1 (1, 10, 19, 28)

मूलांक 1 वाले जातक स्वभाव से लीडरशीप, निडर और पैसा कमाने में माहिर होते हैं. ये लोग अवसरों (opportunities) का इंतजार करने की बजाए काम करने पर ज्यादा भरोसा करते हैं. इनकी सबसे बड़ी खासियत-

  • खुद पर अडिग विश्वास करना
  •  फैसले लेने की क्षमता
  • पद और ताकत को तेजी से अपने अधीन करना

मूलांक 1 वाले जातक व्यापार, मैनेजमेंट, मीडिया और राजनीति जगत में तेजी से नाम और पैसा कमाते हैं. और यह सब निर्णय लेने की क्षमता और मेहनत से आता है.

मूलांक 3 (3,12,21,30)

मूलांक 3 वाले जातकों की असली ताकत नेटवर्किंग और टाइमिंग है. इनकी सबसे बड़ी खासियत-

  • सही लोगों से कॉन्टैक्ट करना
  • सही वक्त पर सही कदम उठाना
  • चीजों को प्लान करने में माहिर 

मूलांक 3 वालों की इनकम अक्सर स्पाइक मोड में बढ़ती है. कोई भी ऐसा अवसर पकड़ लेते हैं, जिससे कमाई बढ़ जाती है. 

मूलांक 5 (5,14, 23)

मूलांक 5 अंकशास्त्र में इस मूलांक को पैसा कमाने वाला अंक माना जाता है. इनकी पास ऐसी तीन खासियत होती है, जिसके दम पर पैसा आता रहता है. इनकी खासियत  है कि,

  • किसी भी तरह का जोखिम लेने में झिझकते नहीं हैं.
  • मार्केट की अच्छी समझ होती है. 
  • बदलती चीजों के साथ खुद में भी परिवर्तन लाते हैं. 

मूलांक 5 वाले फाइनेंस, ट्रेडिंग, मार्केटिंग, सेल्स और बिजनेस में तेजी से पैसा बनाते हैं. इनकी असल खासियत लोगों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना. 

मूलांक 6 (6,15,24)

अंकशास्त्र के अनुसार, पैसा कमाने के मामले में मूलांक 6 वालों का स्वभाव मेहनत के साथ-साथ लोगों को इनफ्लुएंस करने पर भी निर्भर करता है. अंक 3 के जातकों की खासियत-

  • आय के रचनात्मक स्त्रोत्
  • पार्टनरशिप बिजनेस में लाभ
  • लोगों पर अच्छा प्रभाव

अंक तीन के जातक को रियल एस्टेट, आर्ट, फैशन, मीडिया, डिजाइनिंग की फील्ड में अपार सफलता मिलनी की संभावना है. पैसा इनके पास बेहद आसानी से आता है. 

मूलांक 8 (8,17,26)

अंकशास्त्र के अनुसार, मूलांक 8 कमाई के मामले में फास्ट श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन एक बार अपने गोल पर फोकस कर लें तो कमाई के मामलें अच्छी ग्रोथ हासिल करते हैं. इस मूलांक के जातकों की खासियत-

  • 28-35 वर्ष के बाद आय में वृद्धि
  • अनुशासन के साथ मेहनत से बड़ी सफलता हासिल करते हैं. 
  • लंबे समय में अधिक धन कमाते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 06 Dec 2025 11:46 AM (IST)
Tags :
Astrology Ank Shastra NUMEROLOGY

Frequently Asked Questions

मूलांक 8 वाले धन कमाने में कैसे सफल होते हैं?

मूलांक 8 वाले शुरुआत में भले ही फास्ट न हों, पर फोकस करने पर अच्छी ग्रोथ हासिल करते हैं। वे अनुशासन और मेहनत से लंबे समय में अधिक धन कमाते हैं।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
जमीन विवाद में घिरे खली, तहसीलदार ने किया बड़ा खुलासा, बोले- 'सेलिब्रिटी कानून से ऊपर नहीं'
जमीन विवाद में घिरे खली, तहसीलदार ने किया बड़ा खुलासा, बोले- 'सेलिब्रिटी कानून से ऊपर नहीं'
इंडिया
अचारी बैगन के साथ लच्छा पराठा और..., राष्ट्रपति भवन में पुतिन को 'शाही डिनर' में क्या-क्या परोसा गया?
अचारी बैगन के साथ लच्छा पराठा और..., राष्ट्रपति भवन में पुतिन को 'शाही डिनर' में क्या-क्या परोसा गया?
बॉलीवुड
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने तोड़ी चुप्पी बताई हैरान कर देने वाली वजह
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने खुद बताई वजह
क्रिकेट
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
Advertisement

वीडियोज

Interview: Tarun Garg, COO, Hyundai Motor India on Hyundai Creta electric | Auto Live
Haval H9: क्या ये गाड़ी India में मिलती है? | Auto Live #havalh9
Passenger anger On Flight Delay: Indi'Go' कहें या फिर Indi'Stop'? | Bharat Ki Baat With Pratima
Road Test Review Of Volkswagen Golf GTI India | Auto Live
दोस्ती इम्तिहान लेती है...दोस्तों की जान लेती है। | Sansani | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
हिमाचल प्रदेश
जमीन विवाद में घिरे खली, तहसीलदार ने किया बड़ा खुलासा, बोले- 'सेलिब्रिटी कानून से ऊपर नहीं'
जमीन विवाद में घिरे खली, तहसीलदार ने किया बड़ा खुलासा, बोले- 'सेलिब्रिटी कानून से ऊपर नहीं'
इंडिया
अचारी बैगन के साथ लच्छा पराठा और..., राष्ट्रपति भवन में पुतिन को 'शाही डिनर' में क्या-क्या परोसा गया?
अचारी बैगन के साथ लच्छा पराठा और..., राष्ट्रपति भवन में पुतिन को 'शाही डिनर' में क्या-क्या परोसा गया?
बॉलीवुड
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने तोड़ी चुप्पी बताई हैरान कर देने वाली वजह
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने खुद बताई वजह
क्रिकेट
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
विश्व
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
न्यूज़
न्यूक्लियर प्लांट, यूरिया प्रोडक्शन, टूरिस्ट वीजा और यूक्रेन वॉर... PM मोदी और पुतिन का ज्वाइंट स्टेटमेंट | बड़ी बातें
न्यूक्लियर प्लांट, यूरिया प्रोडक्शन, टूरिस्ट वीजा और यूक्रेन वॉर... PM मोदी और पुतिन का ज्वाइंट स्टेटमेंट | बड़ी बातें
यूटिलिटी
इंडिगों के 'महासंकट' के बीच यात्रियों की परेशानी दूर करने उतरा रेलवे, कर डाला ये बड़ा ऐलान
इंडिगों के 'महासंकट' के बीच यात्रियों की परेशानी दूर करने उतरा रेलवे, कर डाला ये बड़ा ऐलान
ट्रेंडिंग
2025 के सबसे गलत बोले गए शब्द, अमेरिकी नहीं बोल पाए Mamdani और Louvre का सही उच्चारण
2025 के सबसे गलत बोले गए शब्द, अमेरिकी नहीं बोल पाए Mamdani और Louvre का सही उच्चारण
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Embed widget