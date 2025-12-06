Numerology: तेजी से अमीर बनते हैं इन मूलांक के लोग! अंकशास्त्र से जानिए फास्ट अर्निंग नंबर?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Numerology money making numbers: अंकशास्त्र के अनुसार, हर मूलांक में किसी न किसी तरह की क्षमता छिपी रहती है, लेकिन तेजी से पैसा कमाने का टैलेंट कुछ ही मूलांक वालों में होता है. यहां पर किस्मत से ज्यादा जरूरी स्वभाव, फैसले लेने की गतिशीलता और अवसरों को पहचानने की क्षमता से है.

आइए जानते हैं कौन-से मूलांक वाले लोग तेजी से आर्थिक उन्नति प्राप्त करते हैं?

मूलांक 1 (1, 10, 19, 28)

मूलांक 1 वाले जातक स्वभाव से लीडरशीप, निडर और पैसा कमाने में माहिर होते हैं. ये लोग अवसरों (opportunities) का इंतजार करने की बजाए काम करने पर ज्यादा भरोसा करते हैं. इनकी सबसे बड़ी खासियत-

खुद पर अडिग विश्वास करना

फैसले लेने की क्षमता

पद और ताकत को तेजी से अपने अधीन करना

मूलांक 1 वाले जातक व्यापार, मैनेजमेंट, मीडिया और राजनीति जगत में तेजी से नाम और पैसा कमाते हैं. और यह सब निर्णय लेने की क्षमता और मेहनत से आता है.

मूलांक 3 (3,12,21,30)

मूलांक 3 वाले जातकों की असली ताकत नेटवर्किंग और टाइमिंग है. इनकी सबसे बड़ी खासियत-

सही लोगों से कॉन्टैक्ट करना

सही वक्त पर सही कदम उठाना

चीजों को प्लान करने में माहिर

मूलांक 3 वालों की इनकम अक्सर स्पाइक मोड में बढ़ती है. कोई भी ऐसा अवसर पकड़ लेते हैं, जिससे कमाई बढ़ जाती है.

मूलांक 5 (5,14, 23)

मूलांक 5 अंकशास्त्र में इस मूलांक को पैसा कमाने वाला अंक माना जाता है. इनकी पास ऐसी तीन खासियत होती है, जिसके दम पर पैसा आता रहता है. इनकी खासियत है कि,

किसी भी तरह का जोखिम लेने में झिझकते नहीं हैं.

मार्केट की अच्छी समझ होती है.

बदलती चीजों के साथ खुद में भी परिवर्तन लाते हैं.

मूलांक 5 वाले फाइनेंस, ट्रेडिंग, मार्केटिंग, सेल्स और बिजनेस में तेजी से पैसा बनाते हैं. इनकी असल खासियत लोगों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना.

मूलांक 6 (6,15,24)

अंकशास्त्र के अनुसार, पैसा कमाने के मामले में मूलांक 6 वालों का स्वभाव मेहनत के साथ-साथ लोगों को इनफ्लुएंस करने पर भी निर्भर करता है. अंक 3 के जातकों की खासियत-

आय के रचनात्मक स्त्रोत्

पार्टनरशिप बिजनेस में लाभ

लोगों पर अच्छा प्रभाव

अंक तीन के जातक को रियल एस्टेट, आर्ट, फैशन, मीडिया, डिजाइनिंग की फील्ड में अपार सफलता मिलनी की संभावना है. पैसा इनके पास बेहद आसानी से आता है.

मूलांक 8 (8,17,26)

अंकशास्त्र के अनुसार, मूलांक 8 कमाई के मामले में फास्ट श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन एक बार अपने गोल पर फोकस कर लें तो कमाई के मामलें अच्छी ग्रोथ हासिल करते हैं. इस मूलांक के जातकों की खासियत-

28-35 वर्ष के बाद आय में वृद्धि

अनुशासन के साथ मेहनत से बड़ी सफलता हासिल करते हैं.

लंबे समय में अधिक धन कमाते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.