हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang: 3 मार्च 2026 का संपूर्ण पंचांग, फाल्गुन पूर्णिमा, होलिका दहन और साल का पहला चंद्र ग्रहण

Aaj Ka Panchang: 3 मार्च 2026 का संपूर्ण पंचांग, फाल्गुन पूर्णिमा, होलिका दहन और साल का पहला चंद्र ग्रहण

Aaj Ka Panchang: 3 मार्च 2026 का पंचांग, फाल्गुन पूर्णिमा, होलिका दहन और साल के पहले चंद्र ग्रहण का अद्भुत संयोग. जानें शुभ मुहूर्त, राहुकाल और ग्रहण का आपकी राशि पर प्रभाव.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 03 Mar 2026 04:31 AM (IST)
Preferred Sources

Panchang: 3 मार्च 2026 का दिन भारतीय कैलेंडर और खगोलीय गणनाओं की दृष्टि से एक अत्यंत दुर्लभ संयोग लेकर आ रहा है. इस दिन न केवल फाल्गुन पूर्णिमा की पावन तिथि है, बल्कि होलिका दहन का उत्सव और वर्ष 2026 का प्रथम चंद्र ग्रहण भी एक साथ घटित हो रहे हैं.

हिंदू धर्म में यह दिन आध्यात्मिक उन्नति, शुद्धि और दान-पुण्य के लिए विशेष महत्व रखता है. आइए, इस विशेष दिन के पंचांग, शुभ मुहूर्त, ग्रह स्थिति और धार्मिक महत्व का गहराई से विश्लेषण करते हैं.

आज का पंचांग (Aaj Ka Panchang)

3 मार्च 2026 को मंगलवार का दिन है. मंगलवार 'भौम' का दिन है जो साहस और ऊर्जा का प्रतीक है. फाल्गुन मास की पूर्णिमा होने के कारण इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ उदित होंगे.

  • विक्रम संवत: 2082 (नल नाम संवत्सर)
  • शक संवत: 1947 (क्रोधन नाम संवत्सर)
  • अयन: उत्तरायण (देवताओं का दिन)
  • ऋतु: वसंत ऋतु (ऋतुओं का राजा)
  • मास: फाल्गुन
  • पक्ष: शुक्ल पक्ष
अंग (पंचांग) विवरण समय सीमा
तिथि पूर्णिमा शाम 05:07 तक (तत्पश्चात प्रतिपदा)
नक्षत्र मघा सुबह 07:31 तक (तत्पश्चात पूर्वाफाल्गुनी)
योग सुकर्मा, सुबह 10:25 तक (तत्पश्चात धृति)
करण बव शाम 05:07 तक
सूर्य राशि कुंभ -
चंद्र राशि सिंह -

वर्ष 2026 का प्रथम पूर्ण चंद्र ग्रहण

3 मार्च 2026 की सबसे बड़ी घटना पूर्ण चंद्र ग्रहण (Total Lunar Eclipse) है. ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण को एक संक्रमण काल माना जाता है जहां मंत्र साधना का फल कई गुना बढ़ जाता है. आज का चंद्र ग्रहण एक पूर्ण ग्रहण होगा जिसमें चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया में छिप जाएगा.

सूतक काल: चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण स्पर्श से 9 घंटे पूर्व प्रारंभ हो जाता है. चूंकि यह भारत में दृश्य है, इसलिए सूतक के सभी नियम (भोजन निषेध, मंदिरों के कपाट बंद होना) मान्य होंगे. ग्रहण सिंह राशि और पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है, जिससे इस राशि के जातकों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है.

होलिका दहन (Choti Holi)

भक्त प्रह्लाद की भक्ति और होलिका के अहंकार के अंत की याद में आज शाम 'होलिका दहन' किया जाएगा.

होलिका दहन मुहूर्त: शाम 06:24 से रात 08:00 बजे तक.

महत्व: यह समय अपनी नकारात्मक आदतों को अग्नि में स्वाहा करने और नई सकारात्मक ऊर्जा के स्वागत का है.

फाल्गुन पूर्णिमा और लक्ष्मी जयंती

इसे 'लक्ष्मी जयंती' भी कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी प्रकट हुई थीं. चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के लिए यह 'गौर पूर्णिमा' के रूप में अत्यंत पवित्र है.

शुभ और अशुभ समय (Daily Muhurat)

समय के सदुपयोग के लिए पंचांग के इन खंडों को ध्यान में रखना आवश्यक है:

शुभ मुहूर्त (Positive Energy)

  • ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:06 से 05:56 तक. (ध्यान और जप के लिए सर्वश्रेष्ठ)
  • अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:11 से 12:57 तक. (किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए उत्तम)
  • विजय मुहूर्त: दोपहर 02:30 से 03:17 तक.

वर्जित समय (Cautionary Period)

  • राहुकाल: दोपहर 03:28 से शाम 04:56 तक. (इस दौरान निवेश या यात्रा टालनी चाहिए)
  • यमगण्ड: सुबह 09:40 से 11:07 तक.

आज का राशिफल

आज चंद्रमा सिंह राशि में विराजमान हैं, जो सूर्य की राशि है. सूर्य स्वयं कुंभ राशि में शनि के साथ युति बना रहे हैं.

  • मेष, सिंह, धनु: ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेकिन ग्रहण के कारण क्रोध पर नियंत्रण रखें.
  • वृषभ, कन्या, मकर: कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, पर आर्थिक फैसलों में जल्दबाजी न करें.
  • मिथुन, तुला, कुंभ: सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पुराने अटके काम पूरे हो सकते हैं.
  • कर्क, वृश्चिक, मीन: मानसिक शांति के लिए योग का सहारा लें और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें.

आज के सिद्ध उपाय और साधना

  1. हनुमान आराधना: आज मंगलवार है, अतः हनुमान जी को चोला चढ़ाना और सुंदरकांड का पाठ करना ग्रहण के दोषों को भी दूर करता है.
  2. ग्रहण उपरांत दान: ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान कर सफेद वस्तुओं जैसे दूध, दही, चावल या सफेद वस्त्रों का दान पितृ दोष और चंद्र दोष से मुक्ति दिलाता है.
  3. पितृ तर्पण: आज मघा नक्षत्र (पितरों का नक्षत्र) है, इसलिए पूर्वजों के नाम से दीप दान करना अत्यंत कल्याणकारी रहेगा.

यह भी पढ़ें- Aaj Ka Rashifal: सावधान! आज होलिका दहन पर 3 घंटे 27 मिनट का चंद्र ग्रहण, सुबह 06:20 से सूतक शुरू, जानें राशिफल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ईरान-इजराइल जंग ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया और सच साबित हुईं.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. AI, कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल राशिफल, धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 03 Mar 2026 03:48 AM (IST)
Tags :
Todays Panchang Panchang 2026 Aaj Ka Panchanag
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Aaj Ka Panchang: 3 मार्च 2026 का संपूर्ण पंचांग, फाल्गुन पूर्णिमा, होलिका दहन और साल का पहला चंद्र ग्रहण
Aaj Ka Panchang: 3 मार्च 2026 का संपूर्ण पंचांग, फाल्गुन पूर्णिमा, होलिका दहन और साल का पहला चंद्र ग्रहण
धर्म
Holika Dahan 2026 Shubh Muhurat Live: होलिका दहन 3 मार्च को भी होगा, ऐसा कैसे संभव है आप भी जान लें
Holika Dahan 2026 Shubh Muhurat Live: होलिका दहन 3 मार्च को भी होगा, ऐसा कैसे संभव है आप भी जान लें
धर्म
अयोध्या में होली की धूम, रामलला के दरबार में आस्था और रंगों का महासंगम
अयोध्या में होली की धूम, रामलला के दरबार में आस्था और रंगों का महासंगम
धर्म
Holika Dahan 2026: होलिका की अग्नि से मिलेगा संकेत, कैसा रहेगा विक्रम संवत 2083
Holika Dahan 2026: होलिका की अग्नि से मिलेगा संकेत, कैसा रहेगा विक्रम संवत 2083
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मैंने ही तेहरान पर हमले का आदेश दिया...', ट्रंप ने बताया- कैसे ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे
'मैंने ही तेहरान पर हमले का आदेश दिया...', ट्रंप ने बताया- कैसे ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे
दिल्ली NCR
Chandra Grahan: दिल्ली में कितनी देर तक दिखेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण? यहां जानें पूरी डिटेल
दिल्ली में कितनी देर तक दिखेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण? यहां जानें पूरी डिटेल
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के बीच हरभजन सिंह के पास क्यों पहुंची BCCI? टेस्ट क्रिकेट से जुड़ा है मामला
टी20 वर्ल्ड कप के बीच हरभजन सिंह के पास क्यों पहुंची BCCI? टेस्ट क्रिकेट से जुड़ा है मामला
बॉलीवुड
सैयारा की रिलीज के बाद अहान पांडे की हुई थी सर्जरी, बोले- बहुत दर्द था, रिकवरी में भी समय लगा
सैयारा की रिलीज के बाद अहान पांडे की हुई थी सर्जरी, बोले- बहुत दर्द था, रिकवरी में भी समय लगा
विश्व
'ईरान में घुसेंगे अमेरिकी सैनिक...', तेहरान में तबाही मचाने के बाद बोले डोनाल्ड ट्रंप, महायुद्ध की दी चेतावनी
'ईरान में घुसेंगे अमेरिकी सैनिक', तेहरान में तबाही मचाने के बाद बोले ट्रंप, महायुद्ध की दी चेतावनी
विश्व
Iron Beam: न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
विश्व
Iran US War: खामेनेई की मौत के बाद सुलग रहा पाकिस्तान! कराची में 3 प्रदर्शनकारियों की मौत, कई घायल
खामेनेई की मौत के बाद सुलग रहा पाकिस्तान! कराची में 3 प्रदर्शनकारियों की मौत, कई घायल
शिक्षा
ईरान में MBBS की फीस कितनी, क्यों जाते हैं भारतीय छात्र?​ जानें डिटेल्स
ईरान में MBBS की फीस कितनी, क्यों जाते हैं भारतीय छात्र?​ जानें डिटेल्स
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget