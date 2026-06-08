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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKumbh Saptahik Rashifal 8-14 June 2026: सप्ताह में छिपा है बड़ा मोड़, कुंभ राशि वालों को मिल रही है खास चेतावनी

Kumbh Saptahik Rashifal 8-14 June 2026: सप्ताह में छिपा है बड़ा मोड़, कुंभ राशि वालों को मिल रही है खास चेतावनी

Kumbh Saptahik Rashifal 8 to 14 June 2026: मकर राशि के लिए जून का दूसरा सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मकर साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 08 Jun 2026 11:04 AM (IST)
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Kumbh Saptahik Rashifal 8 to 14 June 2026: मकर राशि वालों के लिए 8 से 14 जून 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मकर राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

मकर साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope 2026)

व्यापार और आर्थिक स्थिति- वीक स्टार्टिंग एन्सेस्ट्राल बिज़नेस में धन की कमी के कारण कुछ काम रुक सकते हैं. योजनाएं बनने के बावजूद पूंजी की कमी के चलते उन्हें समय पर पूरा करना चुनौतीपूर्ण रहेगा. विदेशी स्रोतों या विदेशों से व्यापार करने वाले जातकों को इस हफ्ते कुछ घाटा उठाना पड़ सकता है, इसलिए किसी भी नई डील को अंतिम रूप देने से पहले पूरी जांच-पड़ताल अवश्य करें. सरकारी विभागों में कागजी कार्रवाई पूरी न होने से कानूनी अड़चनें आ सकती हैं. किसी भी दस्तावेज को अधूरा न छोड़ें और नियमों का पालन करें.

व्यापार में साझेदारी को लेकर कोई भी बड़ा फैसला अकेले न लें, पार्टनर से राय-मशविरा जरूरी है. आपसी संवाद और पारदर्शिता ही नुकसान से बचा सकती है. बैंक के काम, विशेषकर चेक क्लियरिंग या ड्राफ्ट बनवाने में देरी हो सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें और समय रहते आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करें.

नौकरी और करियर- सैलरी इंक्रीमेंट की उम्मीद कर रहे लोगों को थोड़ा और इंतजार करना होगा. फिलहाल मेहनत का पूरा फल मिलने में समय लग सकता है, लेकिन प्रयास जारी रखें. घर से दूर रहकर जॉब कर रहे कर्मचारियों पर काम का बोझ अचानक बढ़ जाएगा, जिससे मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ने के बावजूद संयम बनाए रखना आवश्यक होगा. ऑफिशियल ट्रैवलिंग के दौरान सहकर्मियों से किसी बात पर बहस हो सकती है, जिससे यात्रा का उद्देश्य भटक सकता है. अनावश्यक विवादों से दूर रहकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें.

ये भी पढ़ें: Makar Saptahik Rashifal 8-14 June 2026: मकर राशि के लिए किस्मत खोलने वाला सप्ताह! मिल सकती है बड़ी खुशखबरी

प्रेम और पारिवारिक जीवन- संतान की संगत और पढ़ाई को लेकर मन में चिंता बनी रहेगी. बच्चों को सही मार्गदर्शन देने और उनके साथ समय बिताने की आवश्यकता होगी. भाई-बहनों से किसी पुरानी बात पर मनमुटाव हो सकता है. पुराने विवादों को दोबारा उभारने के बजाय समझदारी से समाधान निकालना बेहतर रहेगा. प्रेम संबंधों में अविश्वास की भावना पैदा हो सकती है, इसलिए पार्टनर से खुलकर बात करें. संवाद की कमी रिश्तों में दूरी बढ़ा सकती है. ससुराल पक्ष से पूरा समर्थन मिलेगा और किसी महत्वपूर्ण मामले में उनका सहयोग आपके काम आएगा.

शिक्षा, कला और खेल- कला और खेल के क्षेत्र से जुड़े लर्नर्स को अपनी परफॉर्मेंस में सुधार के लिए और ज्यादा पसीना बहाना होगा. निरंतर अभ्यास और अनुशासन ही सफलता की राह खोलेगा. सामान्य छात्रों का ध्यान पढ़ाई से भटक कर अन्य गतिविधियों में लग सकता है. समय प्रबंधन और एकाग्रता बनाए रखना इस सप्ताह बेहद जरूरी रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है.

स्वास्थ्य और यात्रा- मौसमी बीमारियों, विशेषकर सर्दी-जुकाम और गले में इंफेक्शन से सावधान रहें. बदलते मौसम के कारण स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए खान-पान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें. यात्राएं थकाऊ और खर्चीली साबित होंगी. यदि यात्रा आवश्यक न हो तो उसे टालना बेहतर रहेगा. पर्याप्त आराम और संतुलित जीवनशैली अपनाने से स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 Jun 2026 11:04 AM (IST)
Tags :
Aquarius Weekly Horoscope Aquarius Horoscope 2026 Kumbh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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