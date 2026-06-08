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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMakar Saptahik Rashifal 8-14 June 2026: मकर राशि के लिए किस्मत खोलने वाला सप्ताह! मिल सकती है बड़ी खुशखबरी

Makar Saptahik Rashifal 8-14 June 2026: मकर राशि के लिए किस्मत खोलने वाला सप्ताह! मिल सकती है बड़ी खुशखबरी

Makar Saptahik Rashifal 8 to 14 June 2026: मकर राशि के लिए जून का दूसरा सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मकर साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 08 Jun 2026 10:53 AM (IST)
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Makar Saptahik Rashifal 8 to 14 June 2026: मकर राशि वालों के लिए 8 से 14 जून 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मकर राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

मकर साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope 2026)

व्यापार और आर्थिक स्थिति- वीक स्टार्टिंग कानूनी और सरकारी मामलों में चल रही रुकावटें दूर होंगी, कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आ सकता है. लंबे समय से चले आ रहे विवादों और अटके हुए कार्यों में राहत मिलने के संकेत हैं. देश-विदेश के बाजारों में आपके ब्रांड की वैल्यू बढ़ेगी, जिससे नए आर्डर मिलेंगे और कारोबार का दायरा विस्तृत होगा. पार्टनरशिप बिजनेस में पुराने निवेश से बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है, साथ ही नए एग्रीमेंट साइन होने की भी संभावना है.

पारिवारिक बिजनेस में सुधार के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे और आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत बनेगी. बैंक से लोन की मंजूरी मिल सकती है और चेक से जुड़े सभी पेंडिंग काम आसानी से निपट जाएंगे. कुल मिलाकर यह सप्ताह आर्थिक दृष्टि से सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा.

नौकरी और करियर- जो लोग अपने घरों से दूर रहकर नौकरी कर रहे हैं, उन्हें प्रमोशन के साथ-साथ गृह जनपद या मनचाही जगह ट्रांसफर की खुशखबरी मिल सकती है. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना होगी. आपकी सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी के संकेत हैं, जिससे आर्थिक आत्मविश्वास बढ़ेगा. बिजनेस या जॉब के सिलसिले में की गई आधिकारिक यात्राएं बेहद सफल रहेंगी. इन यात्राओं के दौरान नए अवसर, महत्वपूर्ण संपर्क और भविष्य के लिए लाभदायक संभावनाएं प्राप्त हो सकती हैं. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी आपके पक्ष में रहेगा.

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प्रेम और पारिवारिक जीवन- लव लाइफ में कुछ पुरानी बातें दोबारा उभर सकती हैं, जिससे तनाव होगा. पुराने विवादों या गलतफहमियों को दोबारा हवा देने से बचें और बातचीत के जरिए समाधान निकालने का प्रयास करें. संतान की तरफ से कोई खुशखबरी मिलेगी, जिससे परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा. बच्चों की उपलब्धियां आपको गर्व महसूस कराएंगी. भाई-बहनों से आर्थिक सहयोग मिल सकता है, जिससे किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में सहायता मिलेगी. ससुराल पक्ष से रिश्ते सामान्य रहेंगे और किसी प्रकार की बड़ी परेशानी सामने नहीं आएगी.

शिक्षा, कला और खेल- कॉम्पिटिटिव एग्जाम के छात्रों के लिए यह समय अपनी पढ़ाई की गति बढ़ाने का है. आपकी मेहनत का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है और परीक्षा परिणाम अनुकूल आने की संभावना है. कलाकारों, संगीतकारों और खिलाड़ियों के लिए यह सप्ताह उनकी कला और प्रतिभा में निखार लाने वाला साबित होगा. जो लोग लंबे समय से किसी अवसर का इंतजार कर रहे थे, उन्हें अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिल सकता है. रचनात्मक कार्यों में भी सफलता प्राप्त होगी.

स्वास्थ्य और यात्रा- धार्मिक या पारिवारिक यात्राओं से मन को शांति मिलेगी. यात्रा के दौरान आपको मानसिक सुकून और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा. हालांकि, घुटनों या जोड़ों के दर्द की समस्या परेशान कर सकती है. अधिक शारीरिक मेहनत से बचें और नियमित व्यायाम तथा संतुलित दिनचर्या अपनाएं. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने से छोटी समस्याएं बड़ी नहीं बनेंगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 Jun 2026 10:53 AM (IST)
Tags :
Capricorn Weekly Horoscope Capricorn Horoscope 2026 Makar Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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